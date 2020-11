DOMFELT: Idrettsprofilen er dømt til fengsel i ett år og ti måneder. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Idrettsprofil domfelt i omfattende hasjsak

Mannen i 50-årene, som har vunnet flere norgesmesterskap, ble lurt av politiet og tok imot 60 kilo med «bøffe-hasj». Nå må han i fengsel.

I desember 2017 møtte idrettsprofilen opp på en parkeringsplass ved Bøler senter i Oslo. Der fikk han overlevert to kasser med det han trodde var 60 kilo hasj.

Men mannen som overleverte dopet, var en undercover-politimann. Og hasjen i kassene var byttet ut med såkalt «bøffe-hasj», ifølge dommen fra Oslo tingrett.







Idrettsprofilen kjørte hjem og bar de to kassene inn. Da han var på vei ut igjen samme kveld, ble han pågrepet av politiet.

Ransakingen avslørte at idrettsprofilen – i tillegg til «bøffe-hasjen» han hadde mottatt – oppbevarte ytterligere 37 kilo hasj i boligen sin, ifølge dommen.

Ville ha penger til jul

«Grunnen til at han påtok seg oppdraget var at han tenkte det var bra å opparbeide seg en ekstra «buffer» med penger før jul», står det i dommen fra Oslo tingrett.

Idrettsprofilen har lagt kortene på bordet og tilstått både forsøk på mottak av hasj og oppbevaring av hasj.

I retten forklarte han at han ikke mistenkte at det var en politimann han møtte ved Bøler senter desemberkvelden for snart tre år siden.

Oslo tingrett dømte idrettsprofilen til fengsel i ett år og ti måneder.

Han fikk strafferabatt på grunn av lang saksbehandling, samt at de 37 kiloene med hasj i hjemmet hans var av dårlig kvalitet, noe retten mener reduserer skadepotensialet.

Totalt 180 kilo hasj

Idrettsprofilens forsvarer, advokat Ann Turid Bugge, mente han måtte frifinnes for forholdet som gjaldt de 60 kiloene med «bøffe-hasj».

Forsvareren mente det politiet hadde benyttet ulovlig provokasjon, men hun fikk ikke medhold i retten.

Forsvareren skriver i en SMS til VG at hun akkurat har mottatt dommen.

– Jeg har ingen merknader på nåværende tidspunkt, skriver Bugge.

Hasjsaken dukket opp i kjølvannet av Oslo-politiets innsats, som ble kalt Operasjon Gamma, mot Young Bloods og andre kriminelle nettverk i hovedstadens sørøstlige bydeler.

Totalt omhandler saken 180 kilo hasj. To menn er domfelt for hele denne mengden.

Strafferabatt for samarbeid

Den ene av dem fikk strafferabatt på 50 prosent fordi han hadde samarbeidet med politiet, noe som førte til at saken vokste i størrelse – samt ga politiet innganger til å etterforske andre saker.

«Dette har han gjort ikke uten fare for represalier», står det i dommen.

Mannen som samarbeidet med politiet, ble dømt til fengslet i ett år og åtte måneder.

Den andre domfelte må i fengsel i fire år og seks måneder.

I tillegg ble en tredje mann domfelt til en kortere fengselsstraff for heleri av nær 80.000 kroner og besittelse av en mindre mengde narkotika.

De øvrige domfelte er menn i 20- og 30-årene.

