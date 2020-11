KUNNSKAPSMINISTER: Guri Melby (V) startet i jobben som kunnskapsminister 13. mars, samme dag som Skole-Norge ble stengt ned. Her er hun på besøk på Bjørnegård skole i Bærum i oktober. Foto: Frode Hansen

Kunnskapsministeren vil ha eksamen til våren

Kunnskapsminister Guri Melby (V) går inn for at det skal avholdes eksamen til våren, både for elever i grunnskolen og på videregående.

Nå nettopp

I hvilken form er derimot ikke avgjort.

– Eksamen er en viktig del av elevenes opplæring, og vi har som mål at eksamen skal gjennomføres våren 2021. Det gjelder både ordinære eksamener i grunnskolen og videregående, samt privatisteksamen, skriver Melby i en sms til VG.

les også Ofre for corona-skolen: 14.026 elever mistet undervisning de har krav på

Hun skriver videre at Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å utrede hvordan eksamen kan gjennomføres gitt ulike scenarioer i smittesituasjonen. Direktoratet skal innhente innspill fra berørte parter.

– Vi mener det skal være mulig å avholde fysiske eksamener selv om vi er på rødt nivå. Jeg tenker at en av tingene som bør vurderes, er å se på om eksamen kan være digitalt, men jeg vil ikke forskuttere noe, sier Melby til VG på telefon.

Hun mener forutsigbarhet for både elever og lærerne er viktig, så dette er et arbeid som settes i gang raskt.

– Målet vårt er at eksamen skal gjennomføres. Vi forventer at alle elever får et fullverdig opplæringstilbud på tross av smittesituasjon, og vi mener derfor at det er forsvarlig å avholde eksamen.

Våren 2020 ble eksamen avlyst med begrunnelsen at det var krevende for skolene å legge om planleggingen for gjennomføringen, samtidig som det var behov for å legge til rette for best mulig ro og tid til standpunktvurdering. Det ble besluttet å gjennomføre privatisteksamen.

Som VG skrev i september, viser statistikken at «Coronakullet» som slapp eksamen i våres fikk rekordhøyt karaktersnitt før studieopptak. Dermed fikk tusenvis av elever en fordel i studieinntaket sammenlignet med andre søkere.

les også Oslo-elever mye mer borte fra skolen – rektor med bønn til foreldre

I en rapport som offentliggjøres fredag morgen, anbefaler en ekspertgruppe en tidlig avklaring fra sentrale myndigheter med hensyn til forventninger til og rammer for eksamen kommende vår.

Det har statsråden nå gjort: det blir eksamen.

Publisert: 13.11.20 kl. 07:02

Les også