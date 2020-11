Fordi de vil at alle land i EU og EØS skal ha samme regler for reise og karantene. Slik er det ikke i dag. Noen land i Europa kan du reise fritt til, mens land (som Norge) har svært strenge regler for karantene for reisende.

EU anbefaler alle å innføre et reisekart for sine borgere hvor hver enkelt region farges grønn, oransje eller rød. Folk som kommer fra grønne regioner skal kunne reise fritt uten restriksjoner – uten å havne i karantene. Hvert land kan selv bestemme hvilke restriksjoner de vil innføre for oransje og røde regioner, for eksempel karantene eller testing.

Den norske regjeringen har valgt ikke å gjeninnføre fargen grønn og ha egne reiseråd for ulike regioner i Europa. VG har likevel laget denne oversikten, så du kan bruke den til å sammenligne smitten i ulike regioner i Europa og se hvordan EU-anbefalingene slår ut.