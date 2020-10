FLERE SKADET: To personer skal være knivstukket, og to andre personer er skadet etter at flere ungdommer slåss i Sandefjord. Foto: Fredrik Rimork Wiig

To knivstukket etter masseslagsmål i Sandefjord

Fire personer er skadet etter at flere ungdommer barket sammen i slåsskamp ved McDonalds i Sandefjord. Politiet jakter på én gjerningsmann.

To personer er knivstukket og to har sårskader etter en slåsskamp i Sandefjord.

-- Det skal være to personer som er knivstukket. En er knivstukket i ryggen og er lettere skadet. Den andre personens tilstand er foreløpig uavklart, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Erik Gunnerød til VG.

Politiet leter nå etter en gjerningsmann.

– Vi har en formening om hvem gjerningspersonen er, basert på det vitner på stedet har fortalt. Vi prøver nå å lokalisere han, sier operasjonslederen.

Det skal være snakk om rundt 20 ungdommer i slutten av tenårene som var samlet ved McDonalds.

– Det var mange ungdommer samlet, og situasjonen var uoversiktlig. Hvor mange som var involvert i slåssinga vet vi foreløpig ikke, sier Gunnerød.

Politiet kan ikke si noe om hva som var årsaken til slagsmålet.

RYKKET UT: Flere politifolk og ambulanser er på stedet. Foto: Fredrik Rimork Wiig

Politiet i Sør-Øst fikk meldingen om at flere ungdommer var i slåsskamp like før klokken 20.00 lørdag kveld.

VGs fotograf på stedet sier at det er mange ungdommer som er samlet i området, og at politiet søker rundt i byen både sivilt og uniformert.

Et vitne på stedet som VG har snakket med forteller like etter 20.30 at det er ambulanse og flere politifolk på stedet, og at politiet skal ha vært bevæpnet.

Publisert: 24.10.20 kl. 20:41 Oppdatert: 24.10.20 kl. 20:54