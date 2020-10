FLERE SKADET: En person skal være knivstukket, og to andre personer er skadet etter at flere ungdommer slåss i Sandefjord. Foto: Fredrik Rimork Wiig

Én knivstukket etter masseslagsmål i Sandefjord

Tre personer er skadet etter at flere ungdommer barket sammen i slåsskamp ved McDonalds i Sandefjord.

Nå nettopp

Én av personene som er skadet har blitt knivstukket, mens to andre har sårskader i ansiktet.

Politiet i Sør-Øst fikk meldingen om at flere ungdommer var i slåsskamp like før klokken 20.00 lørdag kveld.

De opplyser at de foreløpig ikke har pågrepet gjerningspersonen.

Et vitne på stedet som VG har snakket med forteller like etter 20.30 at det er ambulanse og flere politifolk på stedet, og at politiet skal ha vært bevæpnet.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få kontakt med Sør-Øst politidistrikt.

RYKKET UT: Flere politifolk og ambulanser er på stedet. Foto: Fredrik Rimork Wiig

Publisert: 24.10.20 kl. 20:41