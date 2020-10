Sykehuset Innlandet, avdeling Gjøvik Foto: Geir Olsen

Alle barnehager og skoler i Gjøvik går til rødt nivå

Barnehager og skoler i Gjøvik går fra gult til rødt nivå, og barnehagene reduserer åpningstiden etter at det søndag ble registrert syv nye smittetilfeller.

Det melder kommunen på sine nettsider etter at kriseledelsen hadde møte søndag kveld.

Søndag er det bekreftet syv nye smittetilfeller. Seks av de smittede er personer under 20 år.

– De nye tilfellene som er kommet de siste dagene er begrenset til de miljøene vi vet om fra før. Det ser ikke ut til å spre seg ut over de miljøene, sier kommuneoverlege Siri Fuglem Berg til VG.

Hun opplyser at den yngste som ble smittet søndag er i barnehagealder.

– Men de fleste som er positive i dag var symptomfrie, og da er sannsynligheten for at de smitter andre mindre også. Vi forventer i liten grad smitte mellom barn i skole og barnehage, sier Berg og legger til at det ser ut til at det er de voksne som smitter barna.

Barnehagene går tilbake til redusert åpningstid. Barnehagene holder åpent fra klokken 07:30-16:00, opplyser kommunen.

Ungdomsskole stengt

Vardal ungdomsskole holder stengt til 2. november, etter at det er påvist smitte ved alle trinn. Samtlige elever er satt i karantene.

Ved Gjøvik videregående skole er én klasse satt i karantene.

Kommunen oppfordrer hele breddeidretten til å unngå trening der det ikke er mulig å holde minimum én meters avstand. Dette gjelder både idrett for barn, ungdom og voksne. Eliteidretten er unntatt.

Dette innebærer rødt nivå, ifølge kommunen:

Ingen syke skal møte på skolen, SFO eller barnehage

God hygiene og forsterket renhold

Unngå fysisk kontakt mellom ansatte og dele inn elevene og barna i mindre kohorter med faste voksne så langt som mulig

Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider

Egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i friminutter og pauser

Mulighet for redusert tilbud og alternerende oppmøtetider på skolen, SFO og barnehagen

Elever som skal på SFO har med egen matpakke

