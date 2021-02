STOPP: Ordførere i grensekommunene er bedt om å vurdere konsekvensen av en mulig innreisenekt for svensk og finsk helsepersonell. Foto: Gisle Oddstad

Ordfører om Mæland-utredning: − Katastrofe

Justisdepartementet har bedt ordførere utrede konsekvenser av stengte grenser for pendlere som jobber i helse- og omsorgssektoren. En av ordførerne kaller forslaget en katastrofe.

I et brev flere en rekke ordførere mottok torsdag, blir mer enn 200 kommuner bedt om å utrede konsekvenser av en mulig stenging av grensen for svenske og finske helsearbeidere.

Alternativet er ti dagers karantene for pendlere som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten.

VG har snakket med en rekke ordførere som har mottatt brevet fra justisminister Monica Mæland. De advarer mot dramatiske konsekvenser.

- Helt uholdbart

– Vi har rundt 70 sykepleiere og helsearbeidere som pendler til Halden fra Sverige. Det vil være en katastrofe hvis vi mister dem. Det vil være helt uholdbart, sier ordfører Anne-Kari Holm (Sp).

Hun har nettopp stått i midt i «stormens øye», med et stort utbrudd av et mutert coronavirus.

– Det føler vi at vi i kveld har kontroll på. Smittesporerne vet hvor de siste smittede har fått det fra, sier Holm.

Rett over helgen skal kommuneledelsen i Halden levere sin vurdering av justisministerens forslag. Ordføreren er ikke nådig:

- Forslaget mangler forståelse for hvordan det er å leve i en grensekommune. Vi har en felles arbeidsregion med nabokommunene i Sverige. Her bor og jobber man på tvers. Man har familie på begge sider av grensen. Vi er helt avhengige av at folk kommer og jobber her. Å stenge dem ute, er utenkelig, sier Holm.

– Dramatiske konsekvenser

I brevet som er sendt til ordførerne i aktuelle kommuner skriver justisdepartementet at regjeringen strammet kraftig inn på adgangen til innreise i Norge fra 29. januar, men at unntak er gitt til noen grupper.

Blant dem er helsepersonell fra Sverige og Finland.

«Flere har nå tatt til orde for å oppheve ytterligere unntak, skriver regjeringen.

– Det er en veldig dårlig ide, sier ordfører Kamilla Thue (Ap) i Eidskog.

– En slik stenging vil få dramatiske konsekvenser for vår kommune og er etter vår mening smittevern på villspor. Vi har ca 130 personer som pendler over grensen til jobber i forskjellige sektorer i kommunen. De er vi helt avhengige av for å opprettholde vår daglige drift. Mange jobber i helsesektoren vår. Vi har et felles bo- og arbeidsmarked og de det gjelder dagpendler fra svensk side. Mange av dem er norske statsborgere. Dette er ansatte som etter vår erfaring gjennom snart et år med restriksjoner, følger smittevernstiltak svært nøye. De er redde for å bringe smitte til Norge og Eidskog og er veldig samvittighetsfulle, sier Thue og legger til at kommunen ikke har hatt importsmitte.

Evy Anne Vestli Heggen er kommunalsjef for helse- og omsorg i Eidskog.

– Mer enn femti av våre ansatte i helsetjenesten bor i Sverige. Hvis de blir nektet å komme inn, blir vi veldig sårbare. Vi må hele tiden basere oss på at vi kan få smitteutbrudd. Vi har nesten ikke hatt smitte i kommunen, det som er kommet over grensa er tilnærmet null. Strammes det inn for disse ansatte, er det kjempekritisk for oss, sier Vestli Heggen.

– Vil ramme hardt

Andre grensekommuner melder det samme: Ytterligere innstramminger for grensependlere fra Sverige, vil ramme veldig hardt.

– Vi vil bruke helga og mandagen på forberede et svar. Vi vet allerede nå at vi vil oppfordre statsråden til å legge vekk forslaget, sier ordfører i grensekommunen Marker, Theodor Bye (Sp).

– Vi har dyktige og helt nødvendig helsepersonell i vår tjeneste. Dagens praksis må videreføres for at vi skal kunne gi våre innbyggere og besøkende riktige tjenester til riktig tid og med rett kompetanse. Det er minimum av hva vi må ha. Våre pendlere må få komme inn i landet. Vi har testmuligheter for å avdekke smitte, sier Trysil-ordfører Erik Sletten(Sp).

– Smitten kommer ikke fra Sverige

Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) har fått brevet fra justisdepartementet.

– Vi skal behandle det i kriseledelsen på mandag og kartlegge konsekvenser av eventuelt forbud mot innreise. Det vil få konsekvenser for oss. Kommunene i det gamle Østfold fylke har også et felles arbeidsmarked i grenseområdet med Sverige.

Mange jobber også på sykehuset Østfold på Kalnes i Sarpsborg. Flere kan også jobbe i privat sektor. Jeg er derfor bekymret for helsetilbudet vi kan gi våre innbyggerne hvis de svenske helsepersonellarbeiderne ikke får komme over grensen, sier Martinsen-Evjen som har stått midt i det store utbruddet av mutert virus i byene sør i tidligere Østfold fylke.

– Smittesporing hos oss, viser at det er lav importsmitte (to prosent). Innbyggerne her smittes i hovedsak i sin egen husstand, på privat sammenkomst eller på arbeidsplassene, sier han.

Løpende vurderinger

Lars Jacob Hiim, statssekretær i Justisdepartementet, sier til VG at selv om regjeringen har innført et av de strengeste innreiseregimene i Europa, må vi løpende vurdere om det er nødvendig med strengere tiltak for å begrense importsmitte.

– De nye mutantvirusene gjør dette spesielt viktig. Vi ønsker ikke at de skal kunne føre til større utbrudd enn det vi har opplever nå. Samtidig er vi avhengig av en viss innreise fra utlandet for å sikre tilførsel av mat, medisiner, utstyr og personer som har kritisk viktige samfunnsfunksjoner. Flere politikere på Stortinget har tatt til orde for å oppheve ytterligere unntak, og en viktig gruppe som i dag får unntak er helsepersonell fra Sverige og Finland. Vi har derfor bedt kommunene om å vurdere hvilke konsekvenser et slikt tiltak kan få.