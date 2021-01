MÅ SNU: Halvparten av lysløypen i Ørje går over på svenskesiden av grensen. Siden det ikke regnes som en godkjent grenseovergang, er skiløperne nødt til å vende om. Foto: Fredrik Solstad

Her stoppes skisporet av coronarestriksjonene

ØRJE (VG) Et snodig syn venter de som begir seg ut i lysløypa ved Kjølen Sportcenter. Midt i skisporet sperrer nemlig en tråkkemaskin for at turgåerne kan passere over grensen til Sverige.

– For oss som bor ved grensen er det litt rart, forteller Maja Hansen (40) til VG.

Hun er ute på søndagstur i skisporet som vanligvis yrer av liv, sammen med barna sine Sara (5) og Simon (11).

Rundt én kilometer fra starten av lysløypen blir de imidlertid møtt av en klump med metall som sperrer av resten av veien – en tråkkemaskin og en bom er plassert mitt i skisporet

Flaggene på hver sin side av barrikaden markerer hvor Norge slutter og hvor Sverige begynner. Rundt halvparten av den 2,5 kilometer lange lysløypen befinner seg nemlig på den andre siden av grensen.

Smaalanes avis skrev først om lysløypa i Ørje. NRK har også omtalt saken.

STENGT I LØYPA: Halvveis inn i lysløypa må Maja (40), Simon (11) og Sara (5) snu og gå tilbake mot start. Foto: Fredrik Solstad

Stengte grenseoverganger

Skisporet ved Kjølen Sportcenter regnes ikke som en godkjent grenseovergang under coronapandemien, bekrefter politiet til Smaalenenes avis.

Dermed risikerer Maja og familien hennes i verste fall en bot på mellom 5000 og 10.000 kroner dersom de begir seg over på den andre siden av tråkkemaskinen i skisporet.

Fredag ble en person anmeldt for å passert en lignende grenseovergang i Trysil, og politiet opplyser om at de utfører jevnlige stikkprøver ved de stengte passeringene på grensen.

– Vi har hytte bare noen få kilometer inn i Sverige som vi ikke kan dra til. Vi har også familie i Sverige som vi ikke kan besøke, sier Maja.

STRENGE REGLER: Under coronapandemien har det vært vanskelig for Maja Hansen å besøke familien og hytta på den andre siden av grensen. Foto: Fredrik Solstad

Hun understreker likevel at familien følger reglene som regjeringen har satt, og at alle burde ta coronainnstrammingene på alvor, selv om det er mye grensefolket blir forhindret i å gjøre.

– Vi er jo tross alt glad vi bor i et bra land som Norge, sier tobarnsmoren.

En liten attraksjon

Familien Live, Edda, Mina (mor) og Ole Duserud Egeland er også ute og ferdes i det stengte skisporet.

Årsaken til at de har dratt hit er nettopp fordi de hadde lyst til å oppleve den merkelige sperringen med sine egne øyne.

– Vi kom hit for å se dette. Det er jo en liten attraksjon, sier Ole.

VERDT Å SE: Familien Live, Edda, Mina og Ole Duserud Egeland skuer over til den andre siden av sperringen. Foto: Fredrik Solstad

– Det er spesielt å komme hit til grensen i skiløypa, legger småbarnsfaren til.

Moren Mina trekker sperringen frem som noe positivt.

– Det viser jo hvor godt man samarbeider, sier hun.

Deler løypemaskin

Idrettslagene som eier skianlegget, Töcksfors IF og Ørje IL, befinner seg på hver sin side av grensen. De er også nødt til å dele på den samme løypemaskinen for å kunne kjøre opp skisporene, skriver Smaalenenes avis.

– Det blir mange telefoner over til Sverige for å koordinere kjøringen, men det løser seg bra, sier skileder i Ørje IL, Hans Einar Sætra, til lokalavisen.

Når nordmennene er ferdig med sin prepping av løypene, settes maskinen akkurat på grensen slik at svenskene kan ta den i bruk. I tillegg må de norske prepperne sørge for at det er drivstoff på tanken slik at ikke maskinen går tom på svensk side.

PÅ DELING: Løypemaskinen på Kjølen Sportcenter brukes på deling mellom idrettsforeningene på hver sin side av svenskegrensen. Foto: Fredrik Solstad

– Vi har forholdt oss til at ingen får lov til å krysse grensen inntil vi får et konkret svar. Denne situasjonen er jo veldig spesiell og sikkert ikke noe norske myndigheter har tatt høyde for, sier skilederen til avisen.

Svenske Thore Berglund forteller til Smaalenenes avis at løypene er gode på den andre siden, takket være et flust med snø som har kommet den siste tiden.

– Vi har totalt 3,5 kilometer med flotte løyper på svensk side, hvor av 1,5 kilometer er lysløype. Fra E18 er det bare 20 meter å gå inn til løypa. Vi klager ikke vi, sier han.