Norge «versting» i ny rapport: Går hardt ut mot regjeringen

Miljøpartiet de grønne og Norges Miljøvernforbund mener regjeringen tviholder på olje- og gassnæringen. Nedlegging er ikke rett vei, svarer de.

Norge kommer ut blant de dårligste landene når det gjelder grønn omstilling, ifølge en ny rapport publisert av World Wildlife Fund.

Undersøkelsen tar for seg hvordan Corona-tilskudd brukes på klimavennlig industri og arbeidsplasser. Rapporten inkluderer de skandinaviske landene, Russland, Canada og USA.

Studien baserer seg på Green Stimulus Index, som rangerer land fra -100 til 100 etter positivt og negative avtrykk på klima. Norge scorer med -66 og -72, i henholdsvis nasjonale og arktiske strøk - kun «slått» av Russland.

Norge kommer spesielt dårlig ut på skattekutt og overføringer til miljøfiendtlige produkter og næringer.

– Vil koste oss dyrt i fremtiden

Energipolitisk talsperson i Miljøpartiet de grønne, Ask Ibsen Lindal, sier til VG han ikke er overrasket av rapporten.

– Norge er på vei inn i det dårlige selskapet internasjonalt. Dette vil bli enda mer tydelig etter regjeringsskifte i USA, at Norge blir stående igjen på perrongen med "verstinglandene" som Russland, Kina og Saudi-Arabia.

Lindal sier rapporten viser tydelig at Norge ikke har klart å komme i gang med den grønne omstillingen og at regjeringen ikke tar klimakrisen på alvor.

– I realiteten er vi en sinke og vi kommer til å betale mye som følger av dette når det kommer til arbeidsplasser og økonomisk usikkerhet i framtiden. MDG sa tydelig fra om at oljepakken for i fjor var et steg i feil retning og gjør oss mer avhengig av oljen, konstaterer han.

Ifølge rapporten bruker Norge over én tredjedel av Corona-tilskuddet på olje og gass - litt over 95 milliarder norske kroner.

Lindals uttalelser støttes av Ruben Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

– Denne rapporten påvirkes av hvilke næringer Norge er stor på. Vi er en oljenasjon og med et blå-blå-styre som skal fordele støtte, så blir det fort slikt.

– For mye grønnvasking

Sverige og Danmark kommer best ut i rapporten. Svenskene får 28 på nasjonalt nivå og 20 i arktiske områder. Danmark rangeres kun på nasjonalt nivå, med hele 77.

Oddekalv sier allikevel vi ikke bør veie disse tallene for tungt, siden de to nabolandene har en grønnere profil i bunn i industrien.

– Men vi kan bli bedre på veldig mye, for det er mye industri og grønnvasking som går foran ekte miljøtiltakene, og legger til:

– Istedenfor å oppgradere vannkraften, velger vi å bygge vindturbiner, som er bedre sett industrielt og skaper arbeidsplasser, men som har et langt dårligere fotavtrykk, påpeker Oddekalv.

Stefan Heggelund, miljøpolitisk talsperson i Høyre, opplyser til VG at MDG og Lindal har sovet i timen når det kommer til grønne tiltak fra regjeringenes side.

– Spesielt med hva som skjer på norsk sokkel og i norsk leverandørindustri. Regjeringen har gjort store investeringene for eksempel karbonfangst og lagring, vårt største industri og klimaprosjekt. Det investeres også stort i maritim sektor.

I rapporten kommer det frem at det kan skapes ytterligere 50.000 arbeidsplasser som følge av investeringer i olje- og gassektoren.

– Hvordan denne omstillingen skal finansieres ved å avvikle industrien som er i omstilling, er det ikke mulig å få et godt svar på. For å gjøre det bedre totalt sett i rapporten skal vi altså risikere kompetanseflukt og true vilkårene til leverandørindustrien, som er helt nødvendig i den teknologiske utviklingen. Det virker kortsiktig og ikke en politikk vi kommer til å gå for, understrekker Heggelund.