Navnetoppen 2020 Nå er SSBs liste over de mest populære jente-og guttenavnene i 2020 klar. Er navnet ditt på listen? Kari Aarstad Aase Av Publisert 21. januar, kl. 08:07

Hvilket guttenavn var mest populært i 2020? A Jakob B Lucas C Filip D Liam

Listen over de ti mest populære guttenavnene i 2020: Jakob/Jacob Emil Noah/Noa Oliver Filip/Fillip/Philip/Phillip William Lucas/Lukas Liam Henrik Oskar/Oscar

Hvilket jentenavn var mest populært i 2020? A Emma B Nora C Sofie D Ella

Listen over de ti mest populære jentenavnene i 2020: Nora/Norah Emma Ella Maja/Maia/Maya Olivia Emilie Sofie/Sophie Leah/Lea Sofia/Sophia Ingrid

Påvirkere Kongelige, idrettsstjerner og kjendiser påvirker foreldrene våre når de skal gi oss navn. Sveip for å se om navnevalget ditt kommer fra noen kjente.

De mest populære navnene i 2020

Et jentenavn skiller seg ut som historisk populært de siste 17 årene, og det er Emma. I 2003 føk navnet plutselig inn på ti på topplisten over populære jentenavn i Norge, og siden har det vært der. Årsaken var en liten baby på TV:

Foto: Reed Saxon / AP

TV-baby

Husker du Ross og Rachels lille hjerteknuser fra TV-serien Friends? Emma Geller Green er sannsynligvis årsaken til den unike posisjonen navnet Emma har fått.

Tvillingene Noelle og Cali Sheldon byttet på å spille rollen som lille Emma. Nå er de blitt 17 år, og jobber fortsatt som skuespillere.

Foto: zz/John Nacion/starmaxinc.com / Starmax

Kjendiser inspirerer

– Mange prøver å unngå de vanligste navnene, og de færreste ønsker å gi barna corny navn som gjør livet deres vanskelig, sier navneforsker Jørgen Ouren i Statistisk Sentralbyrå. Han er ansvarlig for den årlige listen med de mest populære navnene i Norge.

TV-serier og filmer er store inspirasjonskilder når barn skal få navn. Det samme er kongelige, idrettshelter og andre kjendiser.

I 2017 var William og Nora på ti på topp-listen, antagelig inspirert av TV-serien Skam.

Foto: Bjørn S. Delebekk

I 2019 var Ada plutselig på ti på topp listen.

– Trolig skyldes det Ada Hegerberg, sier Ouren. Noah tok av som guttenavn etter at Ole Gunnar Solskjær ga sønnen sin det navnet.

Av løper-familien Ingebrigtsens sju barn, er fem av dem inne på navnetoppen: Jakob, Filip, William, Henrik og lillesøster Ingrid.

– Ingrid stiller litt i særklasse, påpeker Ouren. Det har vært populært veldig lenge.

Foto: Lise Åserud

Tronarving Ingrid Alexandra, som har bursdag torsdag, har antagelig bidratt til at navnet Ingrid ikke har falt raskere på popularitetslisten.

Navnebølger

Navn går i bølger, forklarer Ouren.

– Først er det populært, så blir det enda mer populært, gjerne fordi noen kjente mennesker bærer navnet. Når det har ligget på topplista en stund, vil det begynne å falle, og til slutt bli nærmest borte.

Foto: Ola Vatn

Når de kule, populære navnene som unge mennesker bærer, plutselig tilhører en gammel tante eller onkel, er det ikke kult lenger. Navnet dør med dem, og det tar sånn ca 40 år før navnet vanligvis begynner å stige i popularitet igjen.

Eksempler på navn som er ganske døde nå er Espen, Bent, Erna og Mette- Marit.

Foto: Lise Åserud / NTB

– Det finnes ikke den kjendis i verden som kan gjøre Mette eller Marit populært igjen akkurat nå, mener Ouren, og understreker at det ikke har noe med kronprinsessen som person å gjøre.

– Så du tror ikke mange kommer til å kalle sønnen sin Espen etter norges mest populære person det siste året, Espen Nakstad?

– Hehe, nei Espen er steindødt. Navnet var veldig populært fra 1970-tallet, så de som fikk det navnet er i ferd med å bli gamle onkler.

Erna er enda dødere, det var sist på topp i 1920.

Foto: Tore Kristiansen

– Selv ikke en statsminister klarer å få liv i det igjen med det første, tror navneforsker Jørgen Ouren.

Fra bibelen

En navnetrend er at jenter ofte har kortere navn som slutter på a, som Emma, Nora, Ella , og gutter ofte får bibelske navn som Jakob, Lucas og Filip.

Foto: Robert Schlesinger / picture alliance

– Jeg ser ikke bort fra at Nora i Ibsens Et dukkehjem også ha bidratt til navnet Noras popularitet, sier Ouren.

Kan du kalle barnet ditt hva du vil?

– Det er ikke lov å lage et nytt fornavn av et etternavn. Noen finnes allerede, men det er ikke lov å lage nye. De fleste foreldre vil vise omsorg for barnet ved å gi dem et navn de synes er fint, mener navneforskeren. Hvis du har et kallenavn, kan du søke om at det blir registrert som fornavnet ditt.

Et eksempel er hun som ville bytte døpenavnet Anna Elisabeth, og gjøre kallenavnet Nurket til sitt egentlig navn. Hun ble hetende Nurket Klem.