GRENSEN: Kontrollpost mot Sverige i Meråker. Foto: NTB

Over 5000 karanteneunntak på fire dager: − En sveitserost

Rundt 45 prosent av alle som kom inn i landet, fikk unntak fra karantenereglene etter at regjeringen «i praksis» stengte grensene.

Regjeringen sier at de i praksis stengte grensene for utlendinger som ikke er bosatt i Norge natt til fredag. Fra de nye reglene ble innført til mandag morgen, passerte 11.890 personer grensen.

Av disse fikk 5360, eller 45 prosent, unntak fra reglene om innreisekarantene.

Det er omtrent samme andel unntak som de samme fire ukedagene den siste uken før grensestoppen: da kom 22.049 og 8629, eller knapt 40 prosent, fikk unntak.

– Nå bør de tette denne sveitserosten til vi har kontroll på mutanten. Få opp analysekapasiteten, slik at befolkningen slipper å leve med så strenge tiltak lenger enn nødvendig, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til VG.

I utgangspunktet skal alle i karantene, men de som har fått unntak fordi de er samfunnskritisk personell for eksempel, kan gå på jobb etter å ha blitt testet og sitte i karantene i fritiden.

Tallene er hentet fra innreiseregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Kritisk til kontrollen

Det er unntak for samfunnskritisk personell, transportarbeidere, helsepersonell og personer som skal ha samvær med barn.

Justisdepartementet sier at det kreves dokumentasjon for å få unntak, og at det må vises frem på grensen.

– Her bør man gå gjennom årsakene til at folk får unntak, for muligheten til å kontrollere dette på grensen er begrenset. Har man unntak, kan ikke politiet stille så mange spørsmål rundt det. Regjeringen varslet innstramminger også i unntakene, men det ser ikke ut til å ha gitt noen konsekvenser foreløpig, sier Kjerkol.

KRITISK: Ingvild Kjerkol ber regjeringen se nøye på unntakene for innreisekarantene. Foto: Odin Jæger, VG

Innreiseregisteret, som ble innført i starten av januar, har fram til mandag morgen registrert 187.357 grensepasseringer inn til Norge.

Av disse oppga 52.360 reisende at de er unntatt kravet om innreisekarantene.

– Hva blir konsekvensene av at mange kommer over grensen med unntak?

– Konsekvensene blir at man har liten kontroll. Det er helt sikkert noen unntak som er godt begrunnet. Kritisk personell i nøkkelfunksjoner bør få komme inn og gjøre jobben sin, men når det er et så stort antall er det naturlig å spørre om lista er lagt for lavt. Det spørsmålet stiller vi.

STENGER: Statsminister Erna Solberg varslet forrige uke at hun i praksis ville stenge grensen for alle utlendinger som ikke bor i Norge – med noen unntak. Foto: NTB

Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe sier at det bør være svært gode grunner for at noen skal få unntak.

– Jeg synes fremdeles er mange som kommer over grensen i løpet av fire dager. Dette skjer samtidig som vi stenger grensene og strammer inn, fordi det er en alvorlig situasjon med det muterte viruset. Tallene er høye, og jeg vil gjerne vite hvorfor så mange får unntak. Er kravene strenge nok, spør Toppe.

– Strengt nødvendige

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det er strengere krav om testing.

– Hvorfor får så mange unntak fra kravet om innreisekarantene?

– Ingen slipper karanteneplikt. Det er imidlertid for noen grupper reisende gitt tilpassede regler for gjennomføringen av karantene, skriver Bjerke i en e-post til VG.

– For eksempel er personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov unntatt fra karantene i arbeidstiden. Det gjelder også ulike krav til testing for disse gruppene som skal forebygge smitte i størst mulig grad.

STATSSEKRETÆR: Maria Jahrmann Bjerke, her mellom direktør Pål Iden i undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten og helseminister Bent Høie. Foto: Nanna Johannessen, VG

– Siden Norge stengte grensene på fredag har 40 prosent fått unntak, den samme andelen som foregående helg. Totalt siden innreiseregisteret ble innført har rundt 26 prosent, eller nesten 50.000, fått unntak. Er dette for mange?

– Vi er avhengig av innførsel av varer og mat, vi må ha medisiner, utstyr og teknisk ekspertise, så vi kan ikke stenge grensen helt. Dermed vil det være noen som får unntak fra karantene i arbeidstiden, skriver hun.

– Vi mener at vi nå har et veldig godt system ved grensen med krav om negativ test før ankomst, registrering av formål med reisen og karantenested, obligatorisk test på grensen og lovpålagt karantene. Samtidig blir de som ikke tilfredsstiller kriteriene bortvist.