CORONATILTAK: Statsminister Erna Solberg og Helseminister Bent Høie holdt mandag pressekonferanse om videreføringen av coronatiltak i Norge. Her sa de at folk nok må forberede seg på at det blir en form for smitteverntiltak frem mot sommeren – og kanskje lenger. Foto: Lise Åserud, NTB

VGs oversikt: Nå har Norge synkende smittetrend

For første gang siden 12. desember er smittetrenden i landet synkende, ifølge VGs beregninger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag ble det registrert 383 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge.

Dette er 72 tilfeller færre enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 455. Forrige mandag ble det registrert 431 smittetilfeller i Norge, mens det søndag ble registrert 206 tilfeller.

Natt til tirsdag 19. januar viser VGs oversikt at Norge igjen har en synkende smittetrend – litt over to uker etter at regjeringen kom med nye og strengere tiltak etter en uoversiktlig smittesituasjon i julen.

Slik beregnes trenden VGs beregning av smittetrenden gir en indikasjon på om den synker, stiger eller har flatet ut. Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid. For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier: endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden

den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag

den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Det betyr at i en mindre kommune med lite smitte, skal det få smittetilfeller til før trenden snur. Vis mer

Fra 19. november til 21. desember var smittetrenden i Norge synkende eller flat. Siden var smittetrenden stigende – med unntak av 26. desember – frem til 14. januar, før den etter VGs beregninger igjen ble flat 15. januar.

Totalt er det bekreftet 59.034 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa mandag morgen til NRKs Nyhetsmorgen at pilene i Norge peker riktig vei:

– I mange av de kommunene som er ganske befolkningsrike og som i november og desember har hatt høyt smittetrykk, der peker pilene nedover nå. Det er veldig gledelig å se, fordi det er kommuner som har slitt med å stoppe smitten – den har spredt seg fra klynge til klynge i mange uker – og nå peker pilene riktig vei.

Til tross for at smittetrenden i landet er synkende ifølge VGs beregninger, er den fortsatt stigende i 30 kommuner. Blant den er Bergen, Larvik, Eidsvoll, Tromsø og Verdal.

Statsminister Erna Solberg opplyste på en pressekonferanse mandag at regjeringen viderefører et forhøyet nasjonalt tiltaksnivå den neste tiden.

– Vi anbefaler at sosial kontakt begrenses, at folk ikke har flere enn fem gjester i tillegg til husstanden, sa hun blant annet, og ba folk forberede seg på at det trolig blir smitteverntiltak frem mot sommeren – og kanskje lenger.

– De to siste månedene har antall sykehusinnleggelser og antall pasienter som får respiratorbehandling, ligget nokså stabilt, selv om vi har sett en moderat økning helt i det siste. Men vi vet at det kan snu fort.

Flertallet tvinger 20 corona-tiltak på regjeringen: Permittering forlenges

Regjeringen kom likevel med enkelte lettelser for barn og unge: Smittevernet på ungdomsskoler og videregående nedjusteres til gult nivå, og barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.

Lurer du på hvilke tiltak som gjelder der du bor? Sjekk VGs oversikt over alle tiltak i norske kommuner her.