Stolt av det samiske I en fersk undersøkelse svarer 3 av 4 unge samer at de har opplevd etnisk diskriminering. Samtidig forteller mange at de er stolte av sin samiske kultur. Ingvild Vik Av Publisert 06. februar, kl. 13:50 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

De fleste opplever hets på skolen eller utdanningssted, og i lokalsamfunnet der de bor. Problemet er større i nordnorske byer enn i områder hvor samene er i majoritet. Rune Stoltz Bertinussen Neste side (3) Forrige side (1)

Lemet Máhtte Eira Sara (20) bærer Kautokeino-koften sin med stolthet, selv om han opplever at mange stirrer. Slå på lyd Neste side (4) Forrige side (2)

Biret Helene Eira (18) syr kofter til seg selv. Slå på lyd Neste side (5) Forrige side (3)

Biret (18): − Venter alltid på en stygg kommentar

STOLT: Biret Helene Eira bærer koftene sine med stolthet, men er alltid redd for at det skal komme stygge kommentarer. Foto: Privat

TROMSØ (VG): VG har snakket med fire unge samer om hvordan det er å være samisk i 2021. Alle fire er stolte av kulturen sin – men det kan også oppleves ubehagelig å vise den frem.

Publisert: Nå nettopp

Biret Helene Eira (18) forteller at hun kan synes at det er ubehagelig å gå med kofte blant folk.

– Jeg venter alltid på å få en stygg kommentar. Det er veldig trist at folk ennå, i 2021, må oppleve sånt. Det skal ikke være akseptabelt, sier hun til VG.

18-åringen er fra bygda Masi i Kautokeino kommune, men flyttet til Alta for å gå på videregående. På et klesstativ på hybelen hennes henger åtte hjemmesydde kofter. Totalt har hun sydd ti kofter selv.

Det var bestemoren som lærte Eira å sy.

SELVSYDD: Eira fikk mye hjelp av bestemoren i starten. Foto: Privat

– Jeg bruker det tradisjonelle mønsteret, men lager designet og velger materialer selv, sier Eira.

I fjor gikk hun med kofte hver dag i februar, men i år holder hun seg til en uke. Hun sier det er lettere å gå med kofte i dagene rundt samenes nasjonaldag 6. februar.

– Da føler jeg meg ikke så alene, sier Eira.

Les også: Etterlyser mer artist-engasjement: − Tiden er i ferd med å renne ut

Eira forteller at hun selv opplevde det som mindre greit å være same da hun var yngre, og at det var mye tabu knyttet til den delen av identiteten hennes.

– Og så handler det om hva besteforeldre har fortalt om hvordan de hadde det. Jeg føler meg heldig som kan være stolt av min kultur, for det kunne ikke de da de var unge.

BRUKTE KOFTE I EN MÅNED: I fjor gikk Eira i kofte i hele februar. I år holder hun seg til én måned. Foto: Privat

Tar tilbake identiteten

Dette er også ett av hovedfunnene i et nytt forskningsprosjekt om unge samers mentale helse:

– Unge samer er veldig stolte av egen kultur, sier Ketil Lenert Hansen, professor ved UiT – Norges arktiske universitet.

Rapporten, som ikke er publisert ennå, baserer seg på dybdeintervjuer, fokusgruppeintervjuer med helsepersonell og en spørreskjemaundersøkelse for samer mellom 16 og 31 år.

Hansen forteller at mange unge er opptatt av å ta tilbake sin samiske identitet. For mange har denne forsvunnet helt eller delvis i fornorskningsprosessen, som er politikken myndighetene førte for å prøve å gjøre samene mest mulig lik det norske samfunnet frem til 50-tallet. Mange samer mistet språket sitt og mye av kulturen.

3 AV 4: Mange unge samer oppgir å ha opplevd etnisk diskriminering, viser en ny rapport fra UiT. Foto: UiT

Rapporten viser også at tre av fire har opplevd etnisk diskriminering.

– Det å bli krenket og diskriminert påvirker den psykiske helsen negativt. I verste fall kan det å ikke få anerkjennelse for den du er føre til selvmordstanker, sier Hansen.

Les kronikk: Dette er rasisme – vi trenger ikke pakke det inn

Særlig for unge kan det å oppleve hets mot egen identitet være veldig skadelig.

– Mange av de vi har snakket med har for eksempel opplevd å bli bagatellisert i skolesammenheng. Andre opplever å bli hermet etter når de snakker samisk, eller at folk tullejoiker til dem når de går i kofte.

– Én av alle

På Universitet i Tromsø møter VG Ingrid Sundberg (26), som er leder for samisk studentforening i Nord-Norge (SSDN), Emilie-Madelen Biti-Jessen (20) og Lemet Máhtte Eira Sara (20). Til vanlig møtes de jevnlig på foreningens arrangementer, men coronaen har satt en midlertidig stopper for det.

– Det er fint å ha en arena hvor man kan møtes og være same. Ikke være den samen, men være en av alle, sier Sara.

– Hvorfor er det viktig?

– Vi forstår hverandre. Ikke bare på et språklig plan, men opplevelsesmessig også. Det blir ikke så mye spørsmål om det samiske.

FINT Å SAMLES: SSDN-medlemmene syns det er fint å kunne møte andre samer til fest og moro. Foto: Ingvild Vik / VG

Da Biti-Jessen flyttet fra Tana til Kirkenes for å begynne på videregående, opplevde hun for første gang å være en del av en minoritet som same. I Kirkenes fikk hun også sine første erfaringer med ufine kommentarer.

– Første gang jeg hadde på meg kofte på skolen, var det noen som sa til meg: «Å ja, du har tatt på deg sånne klovneklær». Jeg visste ikke hvordan jeg skulle forholde meg til det, for jeg hadde aldri opplevd det før.

Ble snikfilmet

Alle tre forteller at de har opplevd å bli stirret på og tatt bilder av når de går i kofte. På 17. mai i fjor opplevde Sundberg at noen filmet henne og en venninne mens de danset på et utested.

– Det var helt merkelig. Jeg vet ikke om han ville gjort det hvis vi ikke hadde hatt på kofte, men jeg tror ikke det. Man føler seg så annerledes da, som en attraksjon.

Sundberg mener likevel at det samiske miljøet i Tromsø er veldig fint.

Tok oppgjør med hets

Professor Ketil Lenert Hansen sier at unge samer opplever diskriminering i hele landet, men særlig i nordnorske tettsteder og byer.

– De som kommer fra samiskdominerte områder opplever utfordringer når de drar fra disse områdene og inn til byen, for eksempel for å gå på skole, sier Hansen.

OPPGJØR: I vinter tok byens befolkning et oppgjør med samehets i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

I vinter har det pågått et oppgjør mot samehets i Tromsø, som er kommunen med flest innbyggere registrert i Sametingets manntall. Det skjer etter at flere samer har fortalt om hets i mediene.

– Da jeg gikk av bussen var det en dame som tok tak i meg. Hun sa flere ganger at vi skulle slutte å samifisere norge og ikke ta hevn på nordmenn for at de hadde fornorsket oss, fortalte Ann-Marie Dorph til NRK i desember.

Historiene resulterte i kampanjen #doarváidál, eller #noknu på norsk, og fikk også kulturministeren til å reagere:

REAGERTE: Kulturministeren reagerte på historiene om hets mot samer i Tromsø. Foto: Frode Hansen

– Regjeringen står fullstendig bak det samiske folk sin rett til å bruke sitt språk, og bevare og utvikle sin identitet og kultur, skrev Abid Raja på Facebook.

Les også: Nordlending dømt for hatefulle ytringer mot samer

Også på nett opplever mange hets mot det samiske. Hansen forteller at flere forteller at de føler at de må forsvare hele det samiske samfunnet.

En deltager i undersøkelsen fortalte at hun ofte opplevde debatter om ​samer og reindrift i hjemkommunen sin som så ubehagelige og fordomsfulle at hun ikke gikk på skolen dagen etter, men lå hjemme i sengen med vondt i magen.

– Føler meg uovervinnelig

Selv om noen stirrer når de går i kofte, er de fleste bare hyggelige, forteller Sundberg, Biti-Jessen og Sara på UiT.

– Når jeg tar på meg koften blir jeg kjempestolt. Det er sikkert derfor folk sier at jeg er fin i den, for jeg har selvtillit opp i skyene, sier Sundberg.

SELVTILLIT: Sundberg forteller at hun får selvtillit opp i skyene når hun tar på seg koften. Foto: Privat

Biti-Jessen er enig:

– Koften er det fineste plagget jeg har. Jeg føler meg litt uovervinnelig i den. Det å vise at man er same, og at vi fortsatt er her i dag, etter alt som har skjedd, er viktig.

– Det er identitet og historie i ett og samme plagg, sier Sara.