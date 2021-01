IMPORTSMITTE: Det var den 18. januar at det ble klart at to personer tilknyttet Langhus bo- og servicesenter hadde brakt med smitte inn i romjulen. Foto: Harald Henden, VG

Slik har det muterte viruset spredd seg i Norge

Det har trolig vært en begrenset smitte med den britiske virusvarianten. Smitten har for det meste skjedd innad i husstandene.

Publisert: Nå nettopp

Samtidig som det ble klart at regjeringen i stor grad stenger grensene for å få bukt med det muterte viruset som er funnet i utbruddet i Nordre Follo, jobber smittesporerne hos Folkehelseinstituttet og i de berørte kommunene på spreng for å kartlegge om det er mer smitte av denne varianten i Norge.

Den anslås å være 36 prosent mer smittsom enn det originale coronaviruset.

Det britiske mutasjonen ble først påvist i Norge 27. desember, som importtilfeller fra Storbritannia. Onsdag var det påvist 135 tilfeller av akkurat denne mutasjonen i Norge. 49 av disse tilfellene har vært direkte import fra Storbritannia, mens 11 av disse har vært deres nærkontakter.

– Det har vært en overraskende stor andel av de som kommer fra Storbritannia som er smittet med denne varianten, så det er tydelig at den er utbredt, sier seksjonsleder Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet.

Til sammen har det vært påvist 72 tilfeller i Nordre Follo og Oslo. I Oslo har det vært et utbrudd på Smestadhjemmet med syv av ti prøver bekreftet som den britiske varianten.

AVDEKKER: I et analyse-laboratorium på Oslo universitetssykehus på Ullevål skal de nå begynne å analysere prøver for å finne corona, både med og uten mutasjon. Foto: Odin Jæger, VG

– De andre tilfellene som er påvist i Norge er importsmitte og smitte av deres nærkontakter, sier Bragstad.

Hun sikter da 11 tilfeller i Vestland, fire i Agder, ni i Rogaland, fire i Vestfold og Telemark og ett tilfelle i Innlandet. Resten av landets fylker har ikke fått påvist den britiske mutasjonen.

Spredde seg

Den siste tiden har alles øyne vært rettet mot Nordre Follo. Det var den 18. januar at det ble klart at to personer tilknyttet Langhus bo- og servicesenter hadde brakt med smitte inn i romjulen. Prøvene av dem ble tatt 3. januar.

Fra sykehjemmet spredde viruset seg videre til Tussestien barnehage i samme kommune, og så videre via en helsearbeider til Smestadhjemmet i Oslo. Den ansatte på Smestadhjemmet testet positivt 6. januar.

I det videre utbruddet på Smestadhjemmet ble det avdekket fem smittede beboere og tre ansatte med det muterte viruset. En av disse beboerne døde.

Denne uken var tre beboere og to ansatte er fortsatt syke, mens to er friskmeldt.

FHI anser det også som sannsynlig at det er sammenheng mellom et utbrudd på Langhus helsestasjon og Kolbotn skole i Nordre Follo.

Utbruddene anses å være under kontroll. Kommunen venter i tillegg på svar fra ytterligere 100 prøver.

«Selv med utbredt testing i kommunen er det funnet få smittede med den engelske varianten. Det tyder på at det er begrenset spredning av virusvarianten i kommunen. Videre smitte har i hovedsak vært innen husstanden», skriver FHI i onsdagens rapport om nye varianter av coronaviruset.

– Vi forventer jo å fortsatt finne smitte i utbruddet i Nordre Follo, sier Bragstad.

Fortsatt er ikke Oslo hundre prosent kartlagt.

– Det har kommet prøver fra flere steder i dag, som vi er i gang med.

73 prosent

Det er flere kommuner som har uttrykt bekymring for om den britiske mutasjonen har vært i omløp hos dem. Dette inkluderer Sigdal, Øvre Eiker og Modum.

– Vi har oversikt over 73 prosent av prøvene som har kommet inn i januar. Dermed har vi fått analysert alle de utbruddene vi har hatt. Så langt er det ikke avdekket i andre tilfeller enn Nordre Follo og Smestadhjemmet, fortsetter hun.

Onsdag er r-tallet i Norge beregnet til å være på 0,6. FHI estimerer at de oppdager 63 prosent av alle tilfellene av coronaviruset.

– Vi kan ikke garantene at vi ikke har smitte med den engelske varianten som ikke er oppdaget. Vi oppdager ikke alt og vi har ikke helsekvensert alle prøvene, sa avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, på onsdagens pressekonferanse.

– Hvis det hadde vært et betydelig antall, antar vi at vi hadde sett det. Vi tror ikke at den har fått et veldig godt fotfeste, fortsatte hun.