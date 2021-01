BEKYMRET: Mina Cecilie Fritzon forteller at det er vanskelig å ha deltidsjobb som utenlandsstudent. Foto: Privat

Studenter reagerer på regler for deltidsjobb

Har du en deltidsjobb ved siden av studiene som student i utlandet, kan du miste medlemskapet i folketrygden. Det bekymrer utenlandsstudentene.

Syv av ti studenter må jobbe ved siden av studiene for å få det til å gå rundt økonomisk, men den muligheten har ikke norske studenter i utlandet.

I et rundskriv om medlemskap i den norske folketrygden står det nemlig spesifisert at studenter som jobber ved siden av studier i utlandet, ikke faller inn under bestemmelsen om at studenter er pliktige medlemmer.

Medlemskap i folketrygden er nøkkelen til rettigheter fra NAV.

Mina Cecilie Fritzon er student i Sør-Afrika, og mener det er altfor utydelige regler rundt noe som kan få store konsekvenser for studentene.

Vanskelig under corona

Fritzon er klar på at det siste året har vært ekstra vanskelig som utenlandsstudent, og har tidligere snakket i VG om bekymringen for å bli glemt i studentkrisepakken.

For mange utenlandsstudenter, inkludert Fritzon starter skoleåret i januar. Siden Lånekassen følger det norske skoleåret, og ikke utbetaler studielån i ferien, har hun tidligere jobbet i Norge noen uker hver sommer for å ha råd til faste utgifter. På grunn av corona kunne hun ikke det i 2020, og kunne heller ikke ta seg deltidsjobb i Sør-Afrika.

– Det gjorde det vanskelig. Det er ingen logikk i at man kan jobbe ved siden av studiene i Norge, men ikke i utlandet.

Ble til virkelighet

I 2016 satt Kunnskapsdepartementet som mål for 2020 at minst 20 prosent av dem som fullfører en grad, skulle ha vært på utveksling. På lengre sikt ønsker departementet at halvparten skal ha reist ut. Likevel har to av tre studenter ikke planer om utveksling.

– Hvis det er viktig for myndighetene at vi får kompetanse og bygger nettverk i andre land, bør de tilrettelegge bedre for oss, synes Fritzon.

UTEN MEDLEMSKAP: Bjørn Bergersen er Ph.d.-student i psykologi i Thailand, og har mistet medlemskapet i folketrygden. Foto: Privat

For Bjørn Bergersen, ble situasjonen Fritzon advarer om til virkelighet. Han er Ph.d.-student i psykologi ved Assumption University i Bangkok i Thailand.

– Jeg gjør noen frilansoppdrag for oppdragsgivere i Norge ved siden av studiene, forklarer Bergersen.

Det har ført til at hans medlemskap i folketrygden er blitt erklært ugyldig av NAV. Nå har han i stedet dyre helseforsikringer gjennom private selskaper, for å være sikret dersom noe skulle skje.

Bergersen mener situasjonen kan bedres ved at NAV foretar en reell vurdering av utenlandsoppholdet.

– Hvis problemet er at man frykter trygdeeksport, kan myndighetene gi et begrenset tilbud for studenter, mener han.

Bjørn Bergersens advokat Helge Hjort i Advokatfirmaet Sulland forteller at han har argumentert mot at ordningen er lovlig i seks år.

– Det dreier seg om bestemmelser i folketrygdloven, som NAV mener må forstås og tolkes særlig strengt overfor utenlandsstudenter som jobber ved siden av. Jeg mener de må og bør forstås slik at studenter stilles likt, enten du studerer her eller der, sier Hjort til VG.

Bergersens sak står for Trygderetten, og er ennå ikke avklart.

President i ANSA, Morgan Alangeh Foto: Helge Mikalsen

Ønsker tydelig regelverk

President i ANSA Morgan Alangeh sier de ønsker en tydelig og eksplisitt regel som sier at norske studenter kan jobbe ved siden av studiene i utlandet uten utmeldelse av folketrygden.

– Vi vet det er en uoversiktlig problemstilling, og håper at Stortinget og regjeringen vil se på det nå som de tross alt jobber med en stortingsmelding om nettopp studier i utlandet, forklarer han.

Alangeh forteller at ANSA erfarer at dette er noe som angår ganske mange studenter, og at de ofte får tilbakemeldinger angående temaet. Problemet skal være at regelverket er utydelig.

– For å bedre situasjonen til utenlandsstudentene må man først og fremst sikre like rammer som for studentene i Norge.

Avdelingsdirektør i NAV Medlemskap og avgift, Randi Aalgaard Foto: Privat

VG har spurt NAV om hvor mange nordmenn som har blitt utmeldt av folketrygden, og hvor mange av disse som er studenter i overnevnte situasjon.

Avdelingsdirektør i NAV Medlemskap og avgift, Randi Aalgaard, svarer at NAV ikke har mulighet til å hente ut disse tallene.

– Det henger sammen med at vi ikke har et eget medlemskapsregister for medlemmer i folketrygden, forklarer hun.

Aalgaard oppfordrer utenlandsstudenter som får jobb på studiestedet til å kontakte dem.

– Det er ulike regler for studenter innenfor og utenfor EØS, så det er lurt å sjekke hvilke regler som gjelder for deg.