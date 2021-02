FUNNET: Alle disse kattene har vært på avveie. Foto: Privat

Tusenvis av kjæledyr på avveie i Norge: − Drukner i katter

– En skam at vi ikke har lovpålagt ID-merking allerede, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge Åshild Roaldset.

– Det finnes hundrevis av frivillige og organisasjoner der ute, som drukner i katter.

– Noen ganger lurer jeg litt på hva som er poenget. Men så ser jeg pelsdottene og fjesene deres foran meg, og jeg skjønner at de kanskje ikke hadde hatt en sjans uten meg og andre frivillige.

Det sier Grethe Bøhnsdalen, leder av den frivillige organisasjonen Katter i Nød. Årlig omplasserer hun omkring 100 katter.

For tiden oppholder drøyt 20 katter seg i organisasjonens syv beredskapshjem.

– Det er veldig mange. Jeg forstår det ikke. Mitt inntrykk er at eierne holder kattene sine inne når det er så kaldt. Likevel er så mange av dem på avveie, sukker hun.

TAS MED TIL VETERINÆR: Det første Bøhnsdalen gjør når hun får inn katter, er å ta dem med til veterinær. Denne sorte pusen ble funnet ute og var full av øremidd. Ingen eier meldte seg. Foto: Privat

Bøhnsdalen har vært daglig leder i organisasjon siden 2015 og har merket voldsom pågang, særlig de siste fire årene.

– Antall husløse katter med behov for hjelp øker fra dag til dag, sier hun.

Siden 2016 har Katter i Nød fått inn cirka 400 katter. Av disse har 3–4 eiere meldt seg.

– Noen eiere kan finne på å melde seg etter syv måneder. Da har katten gjerne fått et nytt hjem. Det er frustrerende at vi ikke har noen lover og regler å forholde oss til.

100 KATTER I ÅRET: Siden 2017 har Grethe Bøhnsdalen og Katter i Nød fått inn cirka 500 katter. Av disse har 3–4 eiere meldt seg. Foto: Privat

Rekordhøye tall

Bøhnsdalens telefonnummer står oppført som kontaktinformasjon i en rekke av funnet-annonsene som jevnlig legges ut på Dyrebar.no. Nettstedet er Norges største tjeneste for registrering av kjæledyr som er savnet eller funnet.

Portalansvarlig Anders Brochmann kan opplyse om at totalt 5109 kjæledyr er registrert som enten savnet etter funnet på nettstedet.

De fleste av disse er katter.

– Det er et rekordhøyt tall. I fjor sommer var omkring 2500 kjæledyr på avveie, forteller han.

FUNNET NORD I OSLO: Denne katten er en av de siste Katter i Nød har fått inn. Hun var kastrert, men ingen eier har meldt seg. Foto: Privat

Veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge Åshild Roaldset tror at rekordene Dyrebar.no melder om, først og fremst skyldes at flere dyr blir registrert savnet.

– Vi er blitt mer elektroniske og folk har nok fått økt bevissthet om at det er mulig å finne dyrene som er forsvunnet. Dyrebar.no er et fantastisk nasjonalt verktøy som stadig flere tar i bruk, sier hun.

Hun understreker at nordmenn flest passer godt på dyrene sine, til tross for at mange dyr er hjemløse.

Men Roaldset er klar på at hunder ofte blir bedre ivaretatt enn katter og kaniner.

– Det er først og fremst katter som kommer på avveie, og det finnes steder der katter dumpes. Disse er ofte ikke ID-merket, og det er vanskelig å vite hvem som har dumpet dem.

FUNNET PÅ PARKERINGSPLASS: Denne karen var kastrert, men ingen eier har meldt seg, forteller Bøhnsdalen. Foto: Privat

Savner ID-merking

Majoriteten av kattene Katter i Nød tar inn, er hverken ID-merket eller kastrert. Det gjør det umulig å finne ut av hvor de kommer fra.

– Prevensjon og ID-merking har høy prioritet når vi finner en hittekatt. I tillegg er vi opptatt av at katten må få helsesjekk hos en veterinær, sier Bøhnsdalen.

Roaldset mener at det beste tiltaket for å få færre dyr på avveie, er obligatorisk ID-merking ved hjelp av en chip i dyret.

ID-chipen fungerer som et eierbevis og øker dyrets rettsvern. Ifølge DyreID blir cirka 70 prosent av hundene ID-merket allerede som valp.

Det er imidlertid altfor få katter som ID-merkes i løpet av sin levetid – godt under halvparten av alle landets katter er ID-merket.

– Det er en skam at vi ikke har lovpålagt ID-merking i Norge allerede. Hvordan noen kan motsette seg at dyreeier skal ansvarliggjøres i forhold til dyrene de eier, er helt uforståelig. Det viser at myndighetene mangler forståelse for omfanget av problemet med hjemløse dyr, sier Roaldset.

– Et skadet dyr kan i verste fall bli avlivet

Men det er ikke alltid nok å ID-merke.

– Politi, vektertjenester og våre lokalavdelinger kommer jevnlig over dyr som er ID-merket, men som har utilstrekkelig eller manglende registrering i DyreID-registeret, forklarer Roaldset.

Dette kan komme av flere årsaker, blant annet at eier har ny kontaktinformasjon som de ikke har varslet om til DyreID, eller at de har ID-chip fra utlandet eller i et annet register.

– Det er enkelt å sjekke at kontaktinformasjonen stemmer i DyreID. Det er viktig for dyret at eier kan spores raskt, spesielt når dyr blir påkjørt eller trenger veterinærbehandling av andre grunner. Om man ikke greier å finne eier til et skadet dyr vil det i verste fall medføre at dyret blir avlivet, sier Roaldset.

VAR SYK: - Denne lille tassen ble funnet gående alene ute på en øde grusvei. Han var cirka 10 uker gammel og syk, men er nå frisk, forteller Bøhnsdalen. Ingen eier meldte seg. Foto: PRIVAT

For enkelt å skaffe seg katt

Bøhnsdalen synes i likhet med Roaldset at katter har for lav prioritet i samfunnet.

– Det er for enkelt å skaffe seg katt.

Hun har også sett tilfeller der folk driver rovdrift på hunnkatter.

– Jeg har kommet over kattungefabrikker på Finn. Falske profiler selger kattunger for 3500 kroner uten at de har vært hos veterinær.

Bøhsdalens drøm er at det skal bli påbudt å kastrere utekatter for å redusere bestanden av husløse katter. Et slikt påbud har nylig blitt innført i Sverige.

– Jeg skulle gjerne sluppet å gjøre denne jobben, for det er utrolig mye jobb, og vi får ikke økonomisk hjelp av det offentlige, avslutter hun.