OMSORG: Hanna Aase (37) tok seg av bestemoren Torhild (95) da coronapandemien raste i vår, fordi hjemmesykepleien ikke brukte munnbind. Foto: Tomm Christiansen

Frykter for bestemors liv: − Hinsides at hjemmesykepleien ikke må bruke munnbind

Da hjemmesykepleien kom uten munnbind, tok Hanna Aase over omsorgen for sin 95 år gamle bestemor. Etter to måneder orket hun ikke mer.

Oppdatert nå nettopp

Torhild Aase (95) i Kristiansand får besøk av hjemmesykepleien fire ganger i døgnet.

– Jeg satte en boks munnbind i gangen, men har ikke sett at noen av pleierne bruker dem. Jeg er redd for at hun skal bli smittet og dø, sier Hanna Aase (37) i Kristiansand.

Da den første coronabølgen skyllet inn over Sørlandet i vår, overtok hun de fleste av hjemmesykepleiens vakter hos bestemoren. Hun har selv jobbet på sykehjem.

– De hadde ingenting. Ikke masker engang, og de hadde ikke opplæring i smittevern, sa Hanna Aase til VG i april.

Hun jobbet 12 timer om dagen, syv dager i uken gjennom to måneder hos bestemoren.

– Kan ikke kreve munnbind

– Jeg ble fullstendig utslitt, sier 37-åringen.

Hjemmesykepleien overtok igjen.

– Som pårørende kan jeg ikke kreve at de bruker smittevernutstyr på sin egen arbeidsplass. Det kan bare kommunen gjøre, sier Hanna Aase.

Hun sier det føles verre, når smittetallene øker og mange smitteveier er ukjente.

– Jeg er livredd for min nærmeste slektning. Det er helt hinsides at hjemmesykepleien som er i nærkontakt med eldre, ikke er pålagt å bruke munnbind, mener Hanna Aase.

BEKYMRET: Hanna Aase er urolig for at bestemoren skal bli smittet og skulle ønske at hjemmesykepleien brukte munnbind. Foto: Tomm Christiansen

Fungerende kommuneoverlege i Kristiansand Dagfinn Haarr sier at helsearbeidere ikke bruker smittevernutstyr på sykehjem eller hos hjemmeboende eldre.

– Skaper stor avstand

– Vi bruker ikke forebyggende munnbind når smittesituasjonen er veldig oversiktlig, testkapasiteten høy og kontrollen på de smittede god.

– Heller ikke for å være på den helt sikre siden?

– Bruk i utrengsmål er ubehagelig for den ansatte og skaper stor avstand mellom pleier og pasient. Bare å se øynene gjør noe med den sosiale kontakten mellom mennesker. Overdriver vi bruk når det ikke er nødvendig, undergraver vi tilliten til munnbind.

– Får dere gehør blant pårørende for denne holdningen?

– Nei, det ville vært for mye forlangt. Men vi kan ikke la oss styre av pårørendes angst. Vi er et stort medisinskfaglig team som har vurdert spørsmålet grundig, sier Haarr.

LEGE: Fungerende kommuneoverlege i Kristiansand Dagfinn Haarr. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Anbefaler ved tvil

Kommuneoverlegen sier at Kristiansand har vært velsignet med lave smittetall. Etter fem dødsfall på et omsorgssenter i vår har kommunen ikke hatt smitte på sykehjemmene.

Skulle smittespredningen derimot øke og bli ukontrollert, vil kommunens medisinske fagråd vurdere forebyggende bruk av munnbind i hjemmesykepleie og åpen omsorg.

– Da er situasjonen en annen. Er vi det minste i tvil, vil ikke fagrådet nøle med å anbefale kommunen å iverksette utvidet bruk av munnbind. For vi har nok på lager, sier Haarr.

Iren Luther leder yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, som organiserer sykepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenter i hjemmetjenesten.

Frykter å smitte pasienten

– Jeg har stor forståelse for at pårørende er bekymret for at hjemmesykepleien ikke bruker munnbind. Det mener jeg bestemt de bør gjøre, sier Luther.

Hun har inntrykk av at mange pleiere bruker munnbind i møtet med eldre, bare de har tilgang til smittevernutstyr.

– Den største frykten helsearbeidere har, er å smitte pasienten, sier Luther.

Hun minner om at det er mye asymptomatisk coronasmitte og anbefaler munnbind for sine medlemmer, slik at de ikke drar med seg smitte inn til eldre og syke.

– Avstand fortsatt viktigst

Hjemmetjenesten i Oslo har brukt munnbind siden 30. september. Smitteøkningen er sterk og hovedstaden er sosialt nedstengt.

– Munnbind skal bare benyttes i tjenestene der en meters avstand ikke kan opprettholdes, sier seksjonssjef for eldretjenester i Oslo kommune Unni Hembre.

9200 personer er ansatt i de kommunale hjemmetjenestene i Oslo. Det er i overkant av 16.300 mottagere av helsetjenester eller praktisk bistand i hovedstaden.

– Fortsatt er avstand det viktigste smitteverntiltaket, understreker Hembre.

I dag mottar 26 coronasmittede i Oslo kommunale helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

FHI: Munnbind ved mistanke

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler bruk av munnbind først når det er mistanke om at mottageren av kommunale helse- og omsorgstjenester er coronasmittet.

Det er opp til kommunelege og kommuneledelse å beslutte når forsterkede tiltak bør vurderes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Slike tiltak bør også vurderes i uavklarte situasjoner, etter at minst ett tilfelle av covid-19 er bekreftet i denne tjenesten, skriver Folkehelseinstituttet i sine anbefalinger.

Blant tiltakene som bør vurderes frem til situasjonen er avklart, er om ansatte skal bruke munnbind ved all kontakt nærmere enn én meter med andre ansatte og beboere.

Er coronasmitte hos brukeren sannsynlig eller bekreftet, skal helsearbeidere bruke fullt beskyttelsesutstyr ved undersøkelse, behandling, stell, pleie og nærkontakt.

TUR: Hanna Aase triller bestemoren på tur i Kristiansand. Foto: Tomm Christiansen

Innendørs ved mye smitte

Når det er mye smitte og ukontrollert spredning i samfunnet, bør folk flest vurdere bruk av munnbind, mener Folkehelseinstituttet.

Anbefalingen er rettet mot situasjoner der det ikke er mulig å holde avstand, særlig innendørs, og situasjoner der smittesporing ikke er mulig.

FHI peker på at det i slike situasjoner er sannsynlig at fordelene er større enn ulempene, selv om det er usikkerhet rundt hvor stor effekt tiltaket har.

Publisert: 20.11.20 kl. 19:29 Oppdatert: 20.11.20 kl. 19:44

