Guri Melby om fritt skolevalg-kritikken: − Opposisjonen har overdramatisert

Kunnskapsministeren mener fylkeskommunene fortsatt vil ha mye valgfrihet når det kommer til inntaksordninger for videregående skole.

– Jeg synes opposisjonen har overdramatisert det regjeringen nå har lagt frem, sier Guri Melby (V) til VG.

Søndag kveld ble det klart at regjeringen innfører fritt skolevalg i hele landet, og dermed skroter nærskoleprinsippet. En ny modell vil være klar tidligst fra 2022.

Sv-, Ap- og Sp-politikere reagerer sterkt. Regjeringens forslag til fritt skolevalg – eller karakterbasert opptak – møtte også massiv motstand i høringsrunden.

– Det virker som at de tror at vi foreslår det samme som vi gjorde opprinnelig, og det gjør vi ikke. Vi har justert forslagene etter at det kom innspill i høringsrunden. Vi skal lage den nye modellen sammen med fylkeskommunene. Hvis ikke det er å ta lokaldemokratiet på alvor, er det litt rart, sier Melby.

Hun sier det er større rom for å påvirke hvordan fritt skolevalg skal rulles ut, og at kriteriene for inntaksregioner ikke er like strenge som det som først ble foreslått.

– Jeg ser ikke noen grunn til at vi skal legge noen veldig store begrensninger. Det viktigste for meg er at vi ikke kan legge nærskoleprinsippet til grunn, sier hun.

– Har ikke tenkt til å detaljstyre

Videregående skole er det største og viktigste oppgaven til fylkeskommunene, og mange av landets nye sammenslåtte fylker har den siste tiden jobbet med hvordan de skal samordne sine inntakssystemer.

I Norges største fylke, Viken, har fylkestinget allerede bestemt at nærskoleprinsippet skal ligge til grunn for opptak til videregående skole.

Fylkesråd for utdanning i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap), har tidligere sagt til VG at fylket i lang tid har jobbet med sin inntaksmodell, og hun kaller regjeringens beslutning «et hån mot lokaldemokratiet».

– Vi vet at de har laget et nytt system, men de har gjort det vel vitende om at regjeringen jobber med en sak om fritt skolevalg. I gamle Akershus har man jo praktisert fritt skolevalg, så de hadde ikke trengt å gjøre den endringen.

– Burde fylkene ha ventet med å lage nye inntakssystemer?

– Den eneste grunnen til at denne saken har vært utsatt er pandemisituasjonen. Nå vet jeg at Viken akkurat har vedtatt en ny modell, og Troms og Finnmark er midt i debatten. De fleste har jo allerede en form for fritt skolevalg i dag, så for de fleste vil ikke det bety noen omlegging.

– Burde ikke fylkene selv få bestemme hvilken modell de synes er best?

– Jeg mener at vi legger opp til at fylkene vil få stor mulighet til å bestemme hva slags modell de skal velge. Jeg har ikke tenkt til å gå inn og detaljstyre fylkene på det her.

Men de skal altså ikke få lov til å bestemme at de ønsker å gå inn for nærskoleprinsippet:

– Vi har slått fast at prinsippet om fritt skolevalg skal ligge til grunn, men vi skal være pragmatiske så de kan skreddersy dette til sitt behov. Det viktigste for oss er å være tydelige nå på at det er elevene som skal få velge skole.

Med det regjeringen har vedtatt, har Utdanningsdirektoratet fått i oppdrag å utarbeide en ny modell med egne inntaksområder i dialog med KS og fylkeskommunene - inntaksområder er definerte områder elevene kan søke fritt i, der de ikke nødvendigvis må kunne søke fritt i hele fylket.

I det opprinnelige forslaget fra regjeringen stod det at søkerne i inntaksregioner måtte kunne velge mellom minst to skoler med samme utdanningsprogram.

– Viktig å slå fast

I januar slo forskere fast at fritt skolevalg ga mest segregering i Oslo, større forskjeller i hovedstaden, og Oslo har jobbet med en ny modell for inntak.

– Det er noen fylker som har praktisert nærskoleprinsippet frem til nå, og noen som diskuterer å gå over til det, blant annet Oslo. For meg er det viktig å slå fast dette før kanskje noen fylker går over til nærskoleprinsippet. Og så ønsker jeg å legge stor fleksibilitet i hvordan dette skal utformes. Det er ikke så veldig rigid det vi legger opp til, sier Melby.

Hun sier det ikke er fritt skolevalg i seg selv som skaper nedleggelse av skoler eller A og B - lag.

– Det er det andre mekanismer som bidrar til. Jeg mener det er bedre at vi prøver å motvirke de negative konsekvensene enn å gå mot hele prinsippet.

Det var viktig å komme med dette nå, sier Melby, så man har tid til å lage et regelverk som kan tre i kraft fra 2022.

– Jeg skulle gjerne ønske at vi hadde kommet med det noen måneder før, så man hadde sluppet å gå de rundene vi hadde gjort. Men det blir feil å utsette enda lenger, når dette faktisk er noe vi ønsker å gjennomføre. Da er det viktig å være tydelig på det før et valg, hva Venstre, Høyre og KrF ønsker.

Det kan være mange årsaker til at elever vil gå på en annen skole enn den som ligger nærmest, understreker hun.

– Det kan være elever som ønsker et nytt miljø, eller som ønsker å starte litt på nytt et sted. Det kan også være skoler som har et bredere fagtilbud, andre språkfag, kanskje andre fasiliteter - det er veldig mange årsaker. For meg er det en viktig del av menneskers frihet at ungdommer skal få ta gode valg på vegne av seg selv.

