BLIR RE-HENVIST: Flere pasienter med erfaring fra psykisk helsevern som deltok i en SINTEF-undersøkelse i fjor, hadde erfart at behandlingen var blitt avsluttet før de følte seg klare for det. ILLUSTRASJONSFOTO: Shutterstock

Psykologforeningen: Syke skrives ut for å få plass til nye

Den nye ordningen skulle gi kortere ventetid og bedre behandling. Nå slår Psykologforeningen og fagfolk alarm om at pasienter må skrives ut for tidlig slik at tidsfristene overholdes.

Av Kari Spets

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

«Urimelig».

Det er ordet Birgit Aanderaa, foretakstillitsvalgt for Psykologforeningen ved Oslo universitetssykehus, bruker for å beskrive det hun opplever at møter pasienter i psykisk helsevern:

Ressursmangel fører til at de ikke får virksom behandling.

VOLDSOMT PRESS: Birgit Aanderaa, foretakstillitsvalgt for Psykologforeningen ved Oslo universitetssykehus, sier at det er et voldsomt press på DPS-ene. Foto: Privat

– Det er veldig frustrerende at man ikke kan bidra på den måten som forskning viser er effektivt, sier hun til VG.

Og det forskningen viser, er at endringsterapi krever hyppige og mange nok timer. I stedet er virkeligheten en helt annen landet over, både i behandlingen av barn/unge og av voksne, ifølge visepresident i Psykologforeningen, Rune Frøyland.

– Medlemmene våre melder om et press på utskrivninger for å få plass til nye.

Han forklarer at et annet alternativ er sjeldnere konsultasjoner, til tross for at forskningen er ganske entydig på at det er mindre effektivt.

les også Psykisk syke Cecilie (53): Jeg var for frisk til å få hjelp – og deretter for syk

Bevilgningsøkning: 6,6 milliarder

I 2019 ble en ny ordning, pakkeforløp i psykisk helsevern, innført. Den skal blant annet forkorte ventetiden og gjøre behandlingen bedre.

BEKYMRET: – Psykologer som jobber på DPS rapporterer om betydelig økt arbeidspress de senere årene, sier visepresident i psykologforeningen, Rune Frøyland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Helsedepartementet har tidligere trukket frem at ventetidene er redusert med flere dager siden 2013. Problemet, ifølge Psykologforeningen, er at det ikke har fulgt med ressurser for å nå de politiske målene.

I en e-post til VG skriver statssekretær i Helsedepartementet Maria Jahrmann Bjerke at dette ikke er riktig.

– Tvert imot har regjeringen hvert år styrket sykehusbudsjettene. I 2021 er bevilgningene økt med 6,6 milliarder kroner.

200 millioner er satt av til en midlertidig ordning som skal stimulere sykehusene til forbedringstiltak som reduserer ventetider.

Kostbare fristbrudd

Psykologforeningens medlemmer melder om krav om inntak av en eller to nye pasienter per uke.

Brytes fristen, kan det bli dyrt for helseforetakene.

«Fristbruddpasienter» kan nemlig få sin behandling gjennomført av private, med betaling fra det offentlige.

les også Kommentar: Jeg mistenker det skyldes stoppeklokke-politikken

Foretakstillitsvalgte Aanderaa har forhørt seg med spesialister ved ulike DPS-er i Oslo, som har sendt tilbakemeldinger hun kan gi til VG.

Alle peker på at pasienter skrives for tidlig ut for å få plass til nye.

«Vi får ikke direkte beskjed, men indirekte ligger det i systemet. Ukentlig skal alle behandlere få en ny pasient», skriver en. «I prinsippet har vi ikke lov til å avslutte pga. kapasitetsproblemer, men i praksis må vi det», skriver en annen.

Departementet: Uheldig

Det understrekes at mange dyktige fagfolk gir god behandling på DPS. Problemet er at de er få: DPS-ene er ikke i nærheten av å kunne behandle alle pasientene som trenger lange og intensive løp.

En god del kan trenge 30, 70 eller kanskje opp mot 150 timer – men gjennomsnittlig har mange DPS bare mulighet til å gi ti timer til hver pasient, påpeker en.

STATSSEKRETÆR: – For mange er kort ventetid og rask behandling viktig for å gjenvinne mestring og livskvalitet, skriver Jahrmann Bjerke. Her med helseminister Bent Høie (til høyre) og Pål Iden, direktør for Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenester. Foto: Nanna Johannessen / VG

Statssekretær Jahrmann Bjerke skriver at det å gjøre gode prioriteringer, kunne tilby god og effektiv behandling og avslutte behandlingsforløp til rett tid er en viktig lederoppgave.

– Men det er uheldig dersom ventelistene, redsel for fristbrudd og antall pasienter på behandlers liste er styrende for når et behandlingsforløp avsluttes. Dette må både ledere og myndigheter ha oppmerksomhet på fremover.

Fagfolk: Går ut over pasienten

Flere pasienter som deltok i SINTEFs nylige evalueringsrapport om ordningen, hadde erfart at behandlingen var blitt avsluttet før de følte seg klare for det. De ble så re-henvist etter kort tid.

Flere opplevde også press for å bli friske «innen tiden». Et stort antall fryktet å miste tilbudet hvis de var ærlige om hvordan de hadde det.

les også Psykolog har 30 ukers ventetid: – Etterspørselen mangedoblet

Fagfolkene som ble intervjuet i SINTEF- evalueringene fortalte følgende: Krav, tidspress og rapporteringsarbeid går ut over behandlingstid og -kvalitet. Utviklingen hadde skjedd over tid, men toppet seg med pakkeforløpene.

Pakkeforløp: – Noe som må kodes og sjekkes av

«Man må sette lengre tid mellom timer enn hva man synes er faglig riktig for å klare å følge opp alle», formidler en DPS-ansatt via foretakstillitsvalgt Aanderaa.

Her kan du få hjelp og råd Det offentlige tilbudet: På siden Velg behandlingssted kan du sammenligne ventetider og antall utførte undersøkelser og behandlinger. I veiviseren får du forklaring på hvordan du går frem når du skal velge og/eller bytte behandlingssted. For spørsmål: Ring 23 32 70 00 (telefonen er åpen alle hverdager fra 8 til 15.30). For råd og veiledning: Ring 800 41 004. Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har taushetsplikt. De kan gi informasjon om spesialisthelsetjenestens tilbud: Ventetider og behandlingstilbud ved offentlige sykehus, private behandlingssteder med avtale med et regionalt helseforetak, private behandlingssteder med godkjenning av Helfo og avtalespesialister.

Ordningen Helse og arbeid.

Hvordan du går frem for å bytte sykehus.

Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten Frivillige organisasjoner: Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors kan nås på 800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder. Kilde: Helse-Norge/Helsedirektoratet Vis mer

En forteller om å sikte seg inn på mer avgrensede i stedet for sammensatte problemstillinger på grunn av tidspresset. Noe som «ofte ikke er tilstrekkelig om en virkelig skal hjelpe».

Lite positivt formidles om pakkeforløpene. En skriver:

«Pakkeforløpet er noe som må kodes og sjekkes av. (...) I verste fall tar alle disse administrative stegene bort fra en nærere samtale og en terapeutisk relasjon.»

Statssekretær viser til pakkeforløp for kreft

VG ber om svar fra Helsedepartementet: Virker pakkeforløpene mot sin hensikt?

Jahrmann Bjerke peker på gode resultater i en ny evaluering av pakkeforløp kreft. Hun tror det vil føre til det samme for psykisk helse.

– Selv om kreft og psykiske helseutfordringer ikke kan sammenlignes, kan pasientens behov for forutsigbarhet, trygghet og et helhetlig behandlingsforløp det, skriver hun.

– Jeg har stor forståelse for at implementering av en stor reform er krevende i en hverdag preget av tidspress, og hvor også corona har påvirket både tjenestene og pasientene. Utviklingsarbeid tar tid.

les også Stor vekst i private psykologer

En av spesialistene som via foretakstillitsvalgt Aanderaa sendte tilbakemelding til VG, skriver:

«Skal jeg være ærlig er veldig lei av «Jeg har stor forståelse for at» (...) Det er neppe tilfeldig at det stadig er flere behandlere som går over til det private.»