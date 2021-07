BERGET LIVET: 69 mennesker ble drept på Utøya 22. juli 2011. Lars Hjetland, Eskil Pedersen og syv andre berget livet ved å komme seg vekk på fergen MS «Thorbjørn». Foto: Line Møller

Rømte fra Utøya med MS «Thorbjørn»: − Hvis Eskil var feig, var jeg også feig

I nesten ti år har Lars Fjærli Hjetland skammet seg over sin historie som Utøya-overlevende. – Kritikken og beskyldningene var rettet mot Eskil. Men det rammet naturligvis meg også, skriver han på Twitter.

Av Pernille Solheim

Publisert: Nå nettopp

– Dette har jeg aldri fortalt offentlig før.

Sånn starter den første av ni meldinger som Utøya-overlevende Lars Fjærli Hjetland la ut på Twitter lørdag kveld. Det var avisen Driva som først omtalte twittermeldingene. VG har fått Hjetlands tillatelse til å gjengi innholdet i Twitter-meldingene hans, men han ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar.

I meldingene åpner han opp om skam, skyldfølelse og frykt i tiden etter 22. juli.

Hjetland var om bord på MS «Thorbjørn» sammen med daværende AUF-leder Eskil Pedersen og syv andre som kom seg vekk fra øya med fergen mens skytingen pågikk 22. juli.

I månedene som fulgte ble Pedersen utsatt for både kritikk og hets for å ha reist fra øya. Nå forteller Hjetland at han har følt at kritikken også rammet ham.

– Jeg opplevde at folk jeg møtte i mitt eget lokalsamfunn, som trolig ikke kjente min historie, kalte Eskil en feiging. Det var forferdelig vondt. Hvis Eskil var feig, var jeg også feig. Vi var i samme båt, skriver han videre.

MS «Thorbjørn» forlot Utøya rundt 17.30, et kvarters tid etter at Anders Behring Breivik kom i land. Mens skipperen styrte fergen, lå de åtte andre flatt i bunnen av båten. Flere av dem fikk melding på telefonene sine om at det ble skutt vilt på øya.

Ti år senere skriver Hjetland at han i perioder har slitt med å føle seg som en ordentlig overlevende etter Utøya.

– Andre hadde historier om heltemot. Jeg var han feige. Eller sånn visste jeg i alle fall at noen kunne tenke. Derfor har jeg snakket minst mulig om det, skriver Hjetland.

På Twitter refererer Hjetland til kritiske mediesaker som «satte i gang en storm i sosiale medier».

– Jeg ble redd. Kritikken og beskyldningene var rettet mot Eskil. Men det rammet naturligvis meg også, skriver han.

Under de nylig publiserte Twitter-meldingene, strømmer støtteerklæringene inn.

OVERLEVDE: Storbritannias Prins Charles hilser på Lars Fjærli Hjetland som overlevde massakren på Utøya 22. juli 2011. Foto: Lise Åserud / Scanpix

I forbindelse med denne saken har VG vært i kontakt med Eskil Pedersen, som viser til svarene sine i et portrettintervju med VG publisert søndag.

Der forteller Pedersen om hvordan han opplevde kritikk og hets i kommentarfelt og innboks. Han forteller at han i ettertid har lurt på om han kunne gjort noe annerledes.

– Overlevelsesskyld er et velkjent fenomen. At du føler på skyld for at du har overlevd, og et ansvar for at andre døde. Det var hundrevis av overlevende etter Utøya, unge mennesker som kjente på de samme tingene. Som måtte ta mange raske avgjørelser for å redde eget liv og hjelpe andre. Om de skulle løpe eller gjemme seg, være sammen eller flykte alene, sier Pedersen.

– Kan du fortsatt føle på skyld?

– Jeg har ikke brukt mye energi på det. Det er nyttig å være klar over at overlevelsesskyld er en naturlig følelse, men at det ikke nødvendigvis er riktig følelse. Jeg opplevde ikke at jeg tok et valg den dagen. Jeg fikk en beskjed om å løpe, så jeg løp.