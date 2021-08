Tre personer er pågrepet for svindel mot frivillige organisasjoner

Lag og foreninger over hele Norge skal ha blitt utsatt for omfattende e-poste-svindel. Nå er tre personer pågrepet.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert:

Det skriver politiet i Nordland i en pressemelding torsdag.

Politidistriktet har de siste ukene samarbeidet med Sørvest politidistrikt og Oslo politidistrikt i etterforsking av to såkalte CEO-bedragerier, også kalt direktørsvindel.

Bedrageriene skal ha bestått av at lag og foreninger via e-post ble lurt til å utbetale til dels store summer til det de har trodd er betaling for utstyr, ifølge politiet.

– Som følge av etterforskningen ble det 3. august gjennomført pågripelse av tre personer bosatt i Lofoten og Oslo. Det ble gjennomført ransaking på de ulike adressene, og gjennomført avhør, skriver politiet i pressemeldingen.

Skolekorps blant de fornærmede

Blant foreningen som er fornærmet i disse sakene, er Gandal skolekorps, som NRK tidligere i juli skrev at ble svindlet for 42.000 kroner.

Politiet skriver at de sammen med bankene som er involvert, har de klart å fryse pengesummer som tilsvarer beløpene som lagene og foreningene har blitt svindlet for.

Gjennom etterforskingen har politiet avdekket flere andre bedragerisaker i Norge som knyttes til samme avsender, heter det videre i pressemeldingen.

– Felles for sakene er at økonomiansvarlig i foreningene mottar epost fra leder om betaling av regning for innkjøpt utstyr.

Advarer mot nye svindelforsøk

Politiet skriver videre at de er av den «klare oppfatning» at svindelen er «alvorlig organisert kriminalitet» som rammer frivillige foreninger.

De ber nå både lag og foreninger om å være årvåkne og sjekke hvilken e-post-adresse som er avsender når de får henvendelser om utbetaling av penger.

– Det bør også innarbeides rutiner der man tar en telefon til den henvendelsen skal komme fra for å få bekreftet utbetalingen.