RUNDLURT: 42 000 dugnadskroner ment for reiser og instrumenter til Ganddal skolekorps, havnet i klørne på svindlere. Foto: Privat

Tatt for svindel av frivillige organisasjoner: − Det gjør meg glad

Lag og foreninger over hele Norge skal ha blitt utsatt for omfattende e-poste-svindel. Nå er tre personer pågrepet. - Jeg håper at vår sak har bidratt til at svindlerne er arrestert, sier Cathrine Furenes til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kassereren i Ganddal skolekorps har fått mye av sommeren ødelagt etter at hun i god tro sendte 42 000 kroner til lederen av korpset. Problemet var at pengene ikke gikk til lederen av Ganddal skolekorps, men ikke navngitte svindlere.

– Jeg må innrømmer at det har være fryktelig tøft å går rundt med følelsen om at du personlig er ansvarlig for at dugnadspenger havnet hos profesjonelle svindlere. Men det gjør meg glad at det nå ser ut til at skurkene er blitt avslørt og arrestert, sier Cathrine Furenes.

Hun er en av flere tillitsvalgte som er blitt rundlurt av svindelere den siste tiden.

– Etter at det ble kjent at Ganddal skolekorps ble utsatt for svindlere, har flere frivillige privatpersoner sendt oss pengebidrag for at vi skulle kunne dekke opp tapet. En dansk trailersjåfør meldte at han var så skuffet over at vi ble lurt at han av egen lomme ønsket å dekke hele svindelbeløpet på 42 000 kroner. Da hadde vi allerede fått inn 36 000 kroner, sier Cathrine Furenes. - Det er ingen grunn til å miste troen på mennesker, legger hun til.

Politisamarbeid

Politiet i Nordland sendte torsdag ut denne pressemeldingen:

Politidistriktet har de siste ukene samarbeidet med Sørvest politidistrikt og Oslo politidistrikt i etterforsking av to såkalte CEO-bedragerier, også kalt direktørsvindel.

Bedrageriene skal ha bestått av at lag og foreninger via e-post ble lurt til å utbetale til dels store summer til det de har trodd er betaling for utstyr, ifølge politiet.

– Som følge av etterforskningen ble det 3. august gjennomført pågripelse av tre personer bosatt i Lofoten og Oslo. Det ble gjennomført ransaking på de ulike adressene, og gjennomført avhør, skriver politiet i pressemeldingen.

Hvorvidt og eventuelt hvordan de tre har samarbeidet vil være en sentral del av den videre etterforskningen.

– De tre befinner seg i ulike deler av landet, men de har en lokal tilknytning og kjenner hverandre, sier etterforskningsleder Ingar Brun i Nordland politidistrikt.

De tre er siktet for medvirkning til bedrageri, og det er blitt gjort beslag av elektroniske hjelpemidler som pc og telefoner samt skrevne materialer som kan være med å dokumentere.

Dette er CEO-bedrageri CEO-bedragerier kjennetegnes ved at personer, som utgir seg for å være direktør i et selskap, tar kontakt med en underordnet i selskapet og manipulerer vedkommende til å gjennomføre betalinger.

Bedragerne kan granske bedriftsstrukturen via for eksempel hjemmesider eller andre åpne kilder. De kan henvende seg per telefon eller e-post til ansatte i bedrifter og spørre om hvem som er sjefen deres, og om hvordan firmaet er bygd opp.

Bedragerne er ofte både hyggelige og manipulerende, og det kan være vanskelig for den ansatte å la være å besvare spørsmålene. Bedrifter med hovedkontor eller filialer i andre land er særlig utsatt. Det samme gjelder bedrifter som har forretninger med utenlandske bedrifter.

I Norge har man sett at bedragerne har kontaktet økonomiansvarlige i bedrifter. De har utgitt seg for å være daglig leder eller bedt vedkommende overføre penger til en konto i et annet land. Kilde: Økokrim Vis mer

Skolekorps blant de fornærmede

Blant foreningene som er fornærmet i disse sakene, er Gandal skolekorps, som NRK tidligere i juli skrev at ble svindlet for 42.000 kroner. Andre fornærmede inkluder sportsforeninger, hytteforening og andre foreninger som baserer seg på dugnadsarbeid.

Politiet skriver at de sammen med bankene som er involvert, har klart å fryse pengesummer som tilsvarer beløpene som lagene og foreningene har blitt svindlet for.

Gjennom etterforskingen har politiet avdekket flere andre bedragerisaker i Norge som knyttes til samme avsender, heter det videre i pressemeldingen.

– Det er nok mange flere tilfeller som også er tilknyttet denne avsenderen, men det krever en del ressurser å følge disse transaksjonene som sprer seg veldig fort, sier Brun.

Felles for sakene er at økonomiansvarlig i foreningene mottar epost fra øverste leder om betaling av en regning for innkjøpt utstyr. Epostene virker å være godt gjennomtenkt og tilpasset den lokale mottakeren.

– Beløpene som etterspørres er mer eller mindre troverdig i forhold til foreningens økonomi, og i de fleste tilfellene overføres derfor også pengene. E-posten har navnet til den øverste lederen i foreningen, men dersom man ser nøyere etter så ser man gjerne at epostadressen ikke stemmer, sier Brun.

Selv om hvert enkelt beløp som etterspørre ikke er alt for stort, så kommer den samlede summen opp mot millionklassen, ifølge Brun.

PUSTER LETTET UT: - Jeg må innrømme at det har vært en belastning å bli lurt på denne måten, sier kasserer Cathrine Furenes i Ganddal skolekorps. Foto: Privat

Advarer mot nye svindelforsøk

Politiet skriver videre at de er av den «klare oppfatning» at svindelen er «alvorlig organisert kriminalitet» som rammer frivillige foreninger.

De ber nå både lag og foreninger om å være årvåkne og sjekke hvilken e-post-adresse som er avsender når de får henvendelser om utbetaling av penger.

– Disse sakene viser hvor viktig det er å anmelde raskt når man ser sånne saker. Det er også viktig å ta en ekstra telefon med avsender for å dobbeltsjekke om transaksjoner, spesielt i disse tider der det ser ut til at slike saker florer, sier Brun.

At det er nettopp frivillige organisasjoner som er rammet gjør sakene ekstra alvorlige, mener Brun.

– Det er nok ekstra forsmedelig å miste pengene på denne måten når man har ervervet dem gjennom frivillig arbeid, sier han.