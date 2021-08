BÅTSFJORD: Båtsfjord kommune kan i dag skilte med en stortingspolitiker fra Høyre på utjevningsmandat. På fire år har Høyre blitt halvert på VGs måling for Finnmark. Foto: Hallgeir Vågenes

Her er Høyre i fritt fall – på størrelse med Rødt og lokal bygdeliste

BÅTSFJORD/VADSØ/BERLEVÅG (VG) Partiene under samlebetegnelsen «andre» er nå større enn Høyre i Finnmark.

VGs ferske meningsmåling i Finnmark viser at Høyre er halvert siden valget i 2017. Samtidig er en lokal sykehus-liste i Alta nesten jevnstor med regjeringspartiet som i dag har statsministeren.

Høyres toppkandidat i Finnmark, Vetle Langedal kommenterer målingen slik:

– Dette er ikke tall vi er kjempefornøyd med. Skal vi komme oss opp på hesten må vi snakke om våre løsninger.

Han sier at regionreformen er elefanten i rommet i Finnmark, og at det er sterke følelser knyttet til saken.

– Hva synes du om at Høyre er på størrelse med Rødt og ei lokal bygdeliste?

– Pasientfokus i Alta har vært veldig tydelig på sin ene sak, og treffer både i Alta og regionen rundt. Men jeg tenker ikke så mye på hvem som er større enn oss akkurat nå, men vi skal jobbe på fram mot valget, sier Langedal.

Dette viser målingen

Rødt er målingens stor vinner . De bykser fram og går fra 1,5 prosent oppslutning forrige valg til 7,2 prosent.

Høyre er den store taperen, og halveres fra 14,4 prosent til 7,6 prosent. Partiet har i dag inne ett mandat fra Finnmark, Frank Bakke-Jensen, men dette er et utjevningsmandat.

Bygdelisten Pasientfokus får hele 5,9 prosent på målingen. Bygdelisten kjemper for å få et bedre sykehus- og fødetilbud til Finnmarks største by, Alta. Du kan lese mer om konflikten i Pasientfokus får hele 5,9 prosent på målingen. Bygdelisten kjemper for å få et bedre sykehus- og fødetilbud til Finnmarks største by, Alta. Du kan lese mer om konflikten i denne VG reportasjen

nedgang på toppmålingen til Senterpartiet i Finnmark. Sp var hos Senterpartiet går fram fra forrige stortingsvalg til 18,5 prosent. Det er likevel en betydeligpå toppmålingen til Senterpartiet i Finnmark. Sp var hos NRK i april på 35,9 prosent.

Frp taper også 5 prosentpoeng i målingen, men er større enn Høyre.

Med dagens måling vil det ikke bli noen endringer på dagens direktemandater fra Finnmark. Ap beholder sine to, Senterpartiet får en, mens Frp klarer å beholde holde ett mandat. Utjevningsmandatet er også avhengig av valgresultatet i resten av landet.

Arbeiderpartiet har tradisjonelt gjort det sterkt i Finnmark, og ligger rett under 30 prosent, sterkere enn resten av landet.

MDG mer enn dobler sin oppslutning fra 2,1 til 4,4 prosent. I Finnmark holder for øvrig MDGs eneste ordfører til, i Vardø.

FANTASTISK: Lars Ivar Wæhre i Rødt jubler over VGs siste måling, hvor partiet får hele 7,2 prosent oppslutning. Foto: Privat

Rødt: – Fantastisk!

Rødts toppkandidat i Finnmark, Lars Ivar Wæhre, blir begeistret over målingen.

– Oi! Det der er jo fantastisk! Dette betyr at vi har klart å være synlig i et fylke vi historisk har gjort det veldig dårlig i.

Han kommenterer også fremgangen slik:

– Jeg tenker også at dette er et signal fra befolkningen om at de etablerte partiene ikke har gjort en god nok jobb for innbyggerne i Finnmark.

Ferdig etter 50 år med Ap

VG har reist gjennom Øst-Finnmark, fra Vadsø til Båtsfjord og Berlevåg, og snakket med velgere om hva som er viktig for dem i høstens valg.

Egil Bjørkås (71) skal stemme Senterpartiet for første gang, etter 50 år som Ap-velger. Han mener sitt gamle parti sviktet i spørsmålet om sammenslåing mellom Troms og Finnmark.

– Jeg synes det er viktig at vi får skiftet regjering. Jeg synes ikke noe om vi de vi har.







NY REGERING: Egil Bjørkås vil stemme Senterpartiet for første gang. På vei tilbake fra fisketur er pensjonisten klokkeklar på at Arbeiderpartiet, som han har stemt på i 50 år, har sveket sine velgere. Her får han en hjelpende hånd fra Markus Randa Skjold (15) til å få fangsten i land. 1 av 4 Foto: Hallgeir Vågenes

Bjørkås er kritisk til EØS-avtalen:

– Jeg synes vi gir bort for mye av råderetten vår, når EU-lovene skal overstyre Norges grunnlov. Og så liker jeg ikke tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Den har noe diktatorisk over seg.

Han forteller at regionreformen har ført til at Tromsø har klart å «tilrive seg det meste», og at de både tar beslutningene og pengene fra Finnmark.

– Men har du merket noe til regionreformen i ditt liv?

– Nei, i grunnen ikke.

Regionreformasjon

Bjørkås er ikke alene i Vadsø om å trekke fram regionreformen som viktigste sak i valget. Byen har i stor grad offentlige arbeidsplasser, og har mistet sin status som fylkeshovedstad til Tromsø – en kjøretur på 10 til 11 timer unna.

Regionreformen, samt nedleggelse av statlige arbeidsplasser som asylmottaket, har påvirket lokalsamfunnet – og flere har merket samfunnsutviklingen direkte på lommeboken.

Deriblant Silje Ærø.





TAP: Silje Ærø tapte 320 000 kroner på leiligheten hun brukte to år på å selge. 1 av 3 Foto: Hallgeir Vågenes

I 2015 kjøpte hun en leilighet for 1.45 millioner kroner. Da hun ville selge den fire år senere, var markedet blitt et helt annet. Til tross for at hun hadde gjort utbedringer i leiligheten og en takst på 1.6 millioner kroner fikk hun ikke solgt leiligheten på to år – hvor den stadig ble redusert i pris. Hun fikk til slutt solgt leiligheten denne sommeren – til 1.13 millioner kroner.

Og mens det ikke har manglet på historier om enorme boliggevinster i de større byene i samme tidsrom, fikk Ærø et tap på 320.000 kroner.

– Boligmarked for leiligheter i Vadsø var dødt. Det var mange som flyttet vekk, og færre som flyttet hit. Det var regionreform og færre statlige arbeidsplasser. Men jeg trives godt i Vadsø, og har tenkt å bli her, sier Ærø til VG.

Hun har ennå ikke bestemt seg for hva hun skal stemme, men forteller at valgkampen skal brukes til å sette seg enda mer inn i de ulike partienes politikk.

Fraflytter eller hjemflytter

«Det ska sannelig mykje folk tel her i Nord-Norge førr å opprætthoilde ei sånn stabil frafløtting», uttalte Arthur Arntzen som karakteren Oluf allerede på 80-tallet, og problemstillingen er stadig aktuell for Nord-Norge. Bare siden januar har det i Troms og Finnmark blitt en nedgang på 0,5 prosent i folketallet i storfylket.



SOMMERJOBB: Jon Henry Gottvasli er lærerstudent og har sommerjobb på Båtsfjordbruket. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes

Jon Henry Gottvasli fra Båtsfjord jobber for syvende året på sommerjobb på Båtsfjordbruket som behandler hvitfiskfangst. Til vanlig studerer han til å bli lærer ved universitet i Tromsø. Han er en av disse ungdommene lokalsamfunnet håper å få til å flytte tilbake.

– Jeg tror Båtsfjord er en fin plass å komme tilbake til hvis man skal starte en familie. Men rett etter jeg er ferdigutdannet vil jeg nok til en litt større plass.

Gottvasli sier at utdanningspolitikk og miljø blir viktig for han i valget. Han er ennå folkeregistrert i hjemkommunen og skal stemme i Finnmark.

– Jeg er opptatt av skole og miljø, og det er sakene som blir viktig for meg når jeg velger parti. Bolig og bompenger er ikke noe som engasjerer meg.

«Lys i husan»

Mens både Båtsfjord og Vadsø ligger relativt skjermet fra havgapet, er Berlevåg nærmeste nabo til Barentshavet.

Kjerstin Dyseth (63) jobber i barnehagen i bygda. Hun tror hun skal stemme SV i valget.



LYS OG FOLK I HUSAN: Kjerstin Dyseth (63) tror hun vil stemme SV i valget. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes

– Det kommer av partiets distriktspolitikk. Det skal være «lys og folk i husan». Det er godt å være barn i Berlevåg. Men ungdommene har mindre å gjøre, og det mangler nok tilbud for unge – og de må flytte for å få et skoletilbud. Men sånn var det nå da jeg var ung også, forklarer hun.

Ung hjemflytter

En av de som har flyttet hjem etter endt utdanning er Frida Stensvold (25). Hun er utdannet som sykepleier i Bodø – og har flyttet hjem til Berlevåg. Hun er opptatt av vilkårene til ansatte i helse og omsorg-sektoren.

– Bemanning, lønn, og at man skal kunne ivareta mennesker – ikke bare drive brannslukking. Det er viktig for meg.

HUN(D) SOM FLYTTET HJEM: Frida Stensvold (25) har flyttet hjem til Berlevåg. Foto: Hallgeir Vågenes

Hun står mellom SV og Arbeiderpartiet.

– Det er partiene som treffer meg mest i sakene jeg bryr meg mest om, uten at jeg er enig i alt.

Stensvold har ennå ikke bestemt seg for om hun blir værende i Berlevåg.

– Ja, jeg er jo den «eneste» som har flyttet hjem. Men naturen er flott her, jeg har søsken og besteforeldre her. Og det er veldig fint her for å ha hund. Så jeg flyttet hjem for et år siden, og ser på det som et eventyr.