STRENGERE REGLER: Ifølge høringsforslaget vil Oslo bli inndelt i permanente og midlertidige geografiske soner – geofence. Foto: Annika Byrde/NTB

Strammer inn for elsparkesykler i Oslo: − Siste sommeren med Texas

Oslo er den europeiske storbyen med flest sparkesykler per hode, men den epoken er snart over. Tirsdag vedtar byrådet etter alt å dømme å redusere antallet med 68 prosent.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– I arbeidet med forskriften hentet vi tall fra store byer og sparkesykler per innbygger. Oslo lå milevis over alle andre byer i verden når det gjelder antall sparkesykler per hode, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten (BYM) i Oslo, til VG.

Bare de siste tre månedene har antallet sparkesykler ifølge etaten økt med nesten 25 prosent til 25.734 elsparkesykler. Og flere blir det.

– Det er forventet at antallet vil komme opp i 30.000 i løpet av sommeren

2021, mot i overkant av 16.000 forrige sommer, heter det i kommunens høringsnotat.

Men nå settes altså bremsene på.

– Trøsten er at dette blir den siste sommeren med Texas. Nå blir det regler. Nå har vi en lovhjemmel som ble vedtatt av Stortinget i juni og vi har jobbet i ekspressfart med en forskrift, sier Kongsteien.

Oslo på topp

Forskriften skal behandles i et ekstraordinært byråd på tirsdag og vil ifølge Kongsteien innføres i august slik at aktørene får muligheten til å tilpasse seg.

En rapport fra analyseselskapet Fluctuo i april viser at Oslo hadde 200 elsparkesykler per 10 000 innbyggere. Til sammenligning hadde Stockholm 125 mens Berlin, Paris og Roma lå på under 50.

Siden elsparkesykler er definert som sykler kan de brukes og parkeres alle steder der man kan bruke og parkere en sykkel. Men nå må altså utleierne ha tillatelse fra kommunen, og Oslo foreslår å sette et tak på 8000.

I forslaget til forskrift er det ikke gjort noen begrensninger i antall uteleiere, og antallet sparkesykler vil bli fordelt mellom søkerne, men bare 15 prosent skal være innenfor Ring 1.

– Begrensning av antall kjøretøy og sikring av geografisk spredning er viktig for å sikre fremkommelige og trygge offentlige rom, heter det i høringsnotatet.

For blant annet å forebygge ulykker, heter det i forslaget at det skal være nattestengt mellom 01.00 og 05.00 alle ukedager, noe som allerede gjelder for leie av bysykler.

Men Oslo universitetssykehus har kommet med en klar oppfordring om å stenge for utleie allerede klokken 23. I juni var det nemlig flest skader i timen før midnatt.

SPERRER: Hovedstadens rundt 25.000 elsparkesykler sperrer ikke sjelden fortau og sykkelstier. Foto: Fredrik Solstad

Alvorlige hodeskader

Fungerende klinikkoverlege Angelina Sergeeva ved Sunnaas sykehus behandler de pasientene som har fått de mest alvorlige hodeskadene etter å ha krasjet med elsparkesykkel.

– Det dreier seg hovedsakelig om traumatiske hjerneskader, ansiktsskader og beinbrudd. Som regel overføres disse pasientene til oss direkte fra akuttsykehus hvor de har vært behandlet for sine skader etter ulykke, forteller hun.

Overlegen sier det er flere faktorer som gjør at man er ekstra utsatt for hodeskader ved bruk av elsparkesykler.

– Store risikofaktorer for å få en alvorlig hjerneskade ved elsparkesykkelulykker er at man ikke bruker hjelm og at cirka halvparten av skader oppstår i alkoholpåvirket tilstand når både dømmekraft og balanse blir påvirket, og man kjører i høy fart.

ALVORLIG: Fungerende klinikkoverlege ved Sunnas sykehus, Angelina Sergeeva, sier skadene fra elsparkesykler kan få alvorlige konsekvenser. Foto: Sunnaas sykehus

Når du først blir skadet på elsparkesykkel kan det fort gå veldig ille.

– Cirka hver tredje som skader seg i forbindelse med elsparkesykkelulykker får hodeskade. Det kan dreie seg om alt fra lette hodeskader uten varige mén til meget alvorlige traumatiske hjerneskader som kan forårsake store funksjonsutfall og kan i verste fall være potensielt dødelig, forklarer Sergeeva.

Overlegen forklarer at man kan få ulike skader på hjernen og hvordan man blir påvirket avhenger av hvor i hjernen skaden ligger. Ved høy fart er risikoen større for å få en skade som sprer seg til både storehjernen og hjernestammen.

– Den typen skade kan være meget alvorlig og kan forårsake langvarig bevissthetsforstyrrelse og store funksjonsutfall. Alt fra lammelser i armer og bein, forandringer i sansefunksjoner, dårlig balanse og koordinasjon, forandringer i tankefunksjoner til problemer med å svelge og snakke, sier Sergeeva.

Kan få varige mén

Hun forklarer at selv om hodeskaden i utgangspunktet kan virke liten, kan den få store konsekvenser.

– Pannen er ofte mest utsatt ved skade, og dersom man får skade i hjernens pannelapp kan det ha store konsekvenser for pasientens familieliv, sosiale relasjoner, jobb og studie.

Opptrening kan ta lang tid.

– Noen av pasientene med de mest alvorlige skadene kan trenge rehabilitering livet ut. Selv om de fleste vil bli bedre over lang tid, er det en del pasienter som kan få varige men av varierende grad, sier Sergeeva.