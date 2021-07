KRITISK: Freddy Øvstegård sitter på Stortinget for SV. Han mener at særlig de store styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet har hatt en dragning til mindre åpenhet. Foto: Odin Jæger, VG

Beskylder regjeringen for hemmeligholdskultur: − Skader demokratiet

SV-politiker Freddy Øvstegård går ut mot det han kaller «regjeringens hemmeligholdskultur». – Underlig, sier parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg.

– Vi har gjennom mange år sett en hemmeligholdskultur utvikle seg under denne regjeringen, hvor man på en rekke områder har skjerpet inn praksisen knyttet til innsyn og vist mindre åpenhet og offentlighet. I sum skader det demokratiet og forskyver forholdet mellom Stortinget og regjeringen, sier SV-politiker Freddy Øvstegård.

Han mener det mest alvorlige er at regjeringen har skjerpet Stortingets kontrollorganers rett til å se regjeringen i kortene.

– Regjeringen har gitt seg selv definisjonsmakt over hva Stortingets kontrollorganer skal få lov til å se. Dermed får den kontrollerte part bestemme hva kontrolløren skal få lov til å se. Det er prinsipielt alvorlig, mener Øvstegård.

– Veldig ille

SV-politikeren mener det er en blankofullmakt til regjeringen å hemmeligholde det de måtte ønske av sine dokumenter.

– Det eneste de må er å henvise til et regjeringsnotat i sine dokumenter, og da har ikke Sivilombudet rett til innsyn i det. Det er veldig ille, sier Øvstegård.

Dette er Øvstegårds punkter Gradering etter sikkerhetsloven i strid med Stortingets kontrollorganers mening og anbefalinger, med Frode Berg-rapporten friskt i minne. Det samme så vi helt tilbake til objektsikringssaken

Regjeringen har med sin flertallsmakt på Stortinget skjerpet innsynsretten til to av Stortingets kontrollorganer: Sivilombudet og Ombudsnemnda for Forsvaret. Man har gitt Stortinget mindre innsynsrett.

Det er en rekke eksempler på at regjeringen ikke har gitt Stortinget innsyn i dokumenter som Stortinget har bedt om å se. Det har særlig skjedd i forbindelse med kontrollarbeidet på Stortinget. Det er en rekke eksempler på det fra trygdeskandalen.

Det er vanskelig å søke innsyn i både regjering og forvaltning. Jeg synes Pressens offentlighetsutvalgs kommentar på coronarapporten er et godt eksempel på manglende arkivføring og meroffentlighet, i forbindelse med en stor og viktig sak for landet.

Det har vært en utstrakt bruk av Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Det er problematisk fordi den komiteen har en tendens til å sette lokk på viktige sikkerhetspolitiske saker hvis den blir brukt for mye.

Bruk av appen Signal blant statssekretærer og rådgivere, som gir en viss sårbarhet for manglende journalføring når meldinger kan slettes i appen. Vis mer

Øvstegård trekker fram Frode Berg-saken som det mest «ikoniske og absurde».

– Der står Regjeringen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som Komiske Ali og diskuterer en sak som offentligheten vet ganske mye om, men som likevel hemmeligholder en rapport som åpenbart er begrunnet i regjeringens bekvemmelighet og ikke av sikkerhetshensyn, sier Øvstegård.

Grunnløs påstand

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener Øvstegård kommer med en grunnløs påstand.

– I et åpent demokrati som vårt er ikke hemmeligholdet av bekvemmelighetsgrunner, men heller utfordrende fordi det begrenser muligheten for en fri og åpen debatt, skriver han i en e-post til VG.

Videre skriver forsvarsministeren:

– At hemmelighold settes under debatt er både nødvendig og viktig. Samtidig er det bred aksept for behovet for at enkelte opplysninger er skjermet av hensyn til vår egen sikkerhet.

FRODE BERG: Saken om nordmannen som ble arrestert i Moskva og anklaget for spionasje i 2017 utløste sterke reaksjoner i Norge. 26. februar i år sendte EOS-utvalget over en rapport om Frode Berg-saken til Stortinget. Rapporten ble gradert så høyt at selve graderingsnivået var hemmelig. Foto: Helge Mikalsen

SVs Øvstegård sier den rødgrønne regjeringen heller ikke var perfekt når det gjelder Stortingets innsyn og åpenhet, men at han har sett en betydelig forverring når det gjelder Stortinget og offentlighetens innsyn de siste årene.

– Hva vil skje dersom det blir regjeringsskifte?

– SV varsler nå at hvis vi får innflytelse over en ny regjering ved et nytt flertall, vil vi jobbe for mer åpenhet, offentlighet og etterprøvbarhet. Det betyr for eksempel å reversere de lovendringene som er gjort med Sivilombudet og Ombudsnemnda for Forsvaret, å avgradere rapporter og saker som regjeringen har holdt hemmelig for offentligheten, sier SV-politikeren.

Svein Harberg (H) mener Øvstegård blander sammen interne forhold i regjeringen, komitéarbeidet på Stortinget og graderingskompetanse rundt arbeidet i eksterne kontrollorganer. Foto: Tore Kristiansen

– Norge er et velfungerende demokrati

Stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder i Høyre Svein Harberg skriver i en e-post til VG at dette er kjente påstander fra Øvstegård og SV.

– Det er likevel underlig, siden denne regjeringen håndterer disse spørsmålene på samme måte som de regjeringer SV selv har vært en del av. Det konstitusjonelle forholdet mellom storting og regjering er grundig slått fast, og ikke endret, skriver Harberg.

Videre skriver han:

– Når han så også påstår at en mindretallsregjering «med sin flertallsmakt på Stortinget» har styrt åpenhet i feil retning, glemmer han helt at i Norge har vi et velfungerende demokrati, og i et slikt demokrati er det flertallet blant 169 stortingsrepresentanter som bestemmer, ikke regjeringen!