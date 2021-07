Foto: Jil Yngland

Stigende smittetrend i Norge: Her øker smitten

Smittetrenden er svakt stigende i Norge, ifølge VGs oversikt. 22 kommuner har nå stigende smittetrend.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

Det siste døgnet ble det registrert 330 nye smittetilfelle i Norge. Dermed har Norge igjen stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt.

De siste syv dagene ble det i snitt registrert 205 nye smittetilfeller per dag. Tilsvarende snitt for syv dager siden lå på 163.

I alt har 136.097 personer testet positivt for corona i Norge siden februar i fjor. Til sammen er det utført 6,4 millioner coronatester i Norge.

Sjekk smittetrenden i din kommune:

Lokale utbrudd

Det er for tiden flere små lokale utbrudd. Søndag gikk flere kommuner i Nord-Norge sammen om coronatiltak etter smitteutbrudd.

Fem kommuner i fylkene Nordland og Troms og Finnmark innfører blant annet skjenkestopp ved midnatt og begrensninger på antall besøkende i hjemmet.

Samlet sett har Hålogalands-regionen et av landets høyeste smittetrykk, med over 150 smittede de siste ukene. Flere av utbruddene er med den mer smittsomme deltavarianten, og mange har blitt smittet på private sammenkomster og på utesteder.

Smitteutbrudd stammer fra utested

Etter et smitteutbrudd i Sogndal er nå antallet positive tester økt til 26. Utbruddet knyttes til et utbrudd på et utested i byen.

I helgen kunne kommunelege i Sogndal, Jan Ove Tryti, fortelle at åtte av dem som da var bekreftet smittet, var vaksinerte. Syv hadde mottatt første dose, og én var fullvaksinert.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror likevel at eventuelle smitteutbrudd her til lands vil få mindre konsekvenser enn i land med lavere vaksinedekning, og peker på blant annet at antallet sykehusinnleggelser har holdt seg lave.

– Det ser ut som det blir en bedre høst enn det var i fjor, og det tror jeg vi skal være glade for, sa han til VG i helgen.

Få innlagt på sykehus

Mandag var 24 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på tre pasienter fra forrige fredag, viser VGs oversikt.

Tre av pasientene får respiratorbehandling, og syv ligger på intensivavdeling.

Deltavarianten er mer smittsom og dominerer nå i store deler av Europa. Det anslås at vaksinene gir mindre beskyttelse mot den nye varianten, og i England opplyser helsemyndighetene at rundt hver femte innlagte coronapasient er fullvaksinert.