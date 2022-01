Politiet om Tolga-bortføringen: − Tyder på at det kan være flere involverte

ELVERUM/OSLO (VG) En tredje mann i 20-årene er nå varetektsfengslet i fire uker for bortføringen på Tolga, opplyser politiet.

Det er nå tre menn i 20-årene som er varetektsfengslet for bortføringen av en annen mann på Tolga natt til 2. januar.

Fengslingen fredag gikk som kontorforretning i Østre Innlandet tingrett, og endte med at en mann i 20-årene fengsles i fire uker med medie- og besøksforbud.







De første ukene er vedkommende ilagt isolasjon.

De tre siktede mennene er alle siktet for medvirkning til frihetsberøvelse, og de er tilknyttet samme by på Østlandet. Etter det VG kjenner til er ingen av dem dømt for lignende kriminalitet tidligere.

– Etterforskningen vil fortsette med full styrke, det er fremdeles informasjon i saken som tyder på at det kan være flere involverte, sier politiadvokat Vibeke Stolpe Ekeland under en pressekonferanse fredag.

– Vi etterforsker saken med den informasjonen vi har, som kan tyde på at det er flere involverte. Vi kan ikke utelukke flere pågripelser, men når det eventuelt vil skje er vanskelig å si noe om. Det avhenger av etterforskningen, sier hun.

Ble etterlyst

Den tredje mannen som er siktet for bortføringen av en 20-åring i Tolga natt til søndag, ble pågrepet torsdag klokken 17.45.

Politiet gikk tidligere ut med at han var siktet og etterlyst. Vedkommende har vært i politiets søkelys i flere dager, får VG opplyst.

– Han meldte seg til politiet med sin forsvarer. Han har ikke latt seg avhøre enda, sier Stolpe Ekeland.

Torsdag sa mannens forsvarer Lars Mathias Undheim til NRK at hans klient meldte seg selv for politiet. Mannen i 20-årene som fredag ble varetektsfengslet er tidligere straffedømt, og i juni i fjor ble han dømt til 45 dager betinget fengsel for oppbevaring av 190 gram hasj og en MDMA-tablett.

I 2020 ble han dømt til 25 dagers fengsel og en bot på 12.000 kroner for ruspåvirket kjøring og for å ha brukt hasj eller marihuana.

Han ble også fratatt førerretten. I 2015 ble han dømt for et lignende forhold.

Den første pågripelsen i saken fant sted tirsdag kveld. Da meldte en mann i 20-årene seg for politiet og erkjente sin delaktighet i kidnappingen av den jevnaldrende mannen.

Han skal ha meldt seg fordi han hadde empati med ofrene, og fordi han ønsket å bli ferdig med saken så fort som mulig. Onsdag ble han varetektsfengslet i fire uker.

– Han angrer og har veldig medfølelse for de fornærmede. Han meldte seg til politiet fordi han ønsket å gjøre opp for seg, sier mannens forsvarer Harald Grape til VG fredag.

Pågrepet på jobb

En annen mann i 20-årene ble onsdag pågrepet på sin arbeidsplass i Oslo, noe han beskriver som en vanskelig opplevelse:

– Det var en stor påkjenning da politiet pågrep meg inne på kontoret foran alle kollegene mine og setter meg i et dårlig lys, sa mannen under fengslingsmøtet torsdag.

Han erkjenner ikke straffskyld, og har forklart til politiet at han ikke har noen befatning med bortføringssaken.

Mannen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med isolasjon de to første ukene og restriksjoner hele perioden.

Til VG sier mannens forsvarer Andreas Ihlebæk at de skal vurdere å anke fengslingen fredag.

– Dette som skjedde oppe i Tolga har ikke han noe med, det er han tindrende klar på, sier Ihlebæk.

Mannen er ifølge VGs opplysninger tidligere straffedømt for blant annet oppbevaring og salg av narkotika, tyveri og brudd på våpenloven.

Havnet i åker med leid bil

Fluktbilen som trolig ble benyttet av gjerningspersonene for å frakte den bortførte mannen havnet i en potetåker ved Koppang i Stor-Elvdal.

Den bilen, en Toyota RAV 4, var leid gjennom tjenesten Bilkollektivet, som krever bank-ID for å leie og har GPS-sporing i bilene sine.

– Leiebil er ikke anonymt, det er helt motsatt. Vi har så god sporing og kontroll på identifikasjon og biler at det skal godt gjøres å få det bedre, har Morten Munch-Olsen ved Bilkollektivet tidligere sagt til VG.