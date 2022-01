TALLHOPP: Helsemyndighetene venter i spenning på utviklingen nå de neste ukene, når folk har begynt å teste seg som normalt igjen etter feriene, og omikron har blitt dominerende i hele landet. Her hurtigtestes folk på Universitetet i Oslo.

FHI: Venter en betydelig bølge drevet av omikron

Selv om antall innlagte har gått ned, ber Folkehelseinstituttet sykehusene forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.

Av Oda Leraan Skjetne

– Epidemien drives nå av omikronvarianten, og vi venter en betydelig økning av epidemien. Det er usikkert om vi får en influensaepidemi de kommende ukene eller om tiltakene mot korona vil bremse influensaviruset, skriver FHI i en ny ukesrapport.

De skriver også at det kan ventes en «betydelig epidemibølge drevet av omikronvarianten de nærmeste ukene».

Innleggelsestallene har gått ned etter en topp i midten av desember:

FHI ber likevel sykehusene forberede seg på flere pasienter, fordi de mener det kommer en omikron-bølge.

– Varianten gir imidlertid mindre alvorlig sykdom. Sykdomsbyrden og belastningen på sykehusene avgjøres av balansen mellom variantens større spredningsevne og mindre sykdomsalvorlighet. Det kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten. Kommunene og sykehusene må benytte de nærmeste ukene til å vaksinere flere og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter, skriver FHI.

Smittetallene som har gått ned gjennom julen, har fått seg et hopp nå som hverdagen er tilbake igjen:

– Nedgangen i antall meldte tilfeller sammenlignet med før juleferien, kan skyldes både redusert testing i julen, nye nasjonale tiltak fra 15. desember og atferdsendringer i befolkningen, skriver FHI.

– Nedgangen i innleggelser påvirkes i mindre grad av juleferien, skriver de også.

Hvem er de innlagte? I forrige uke, uke 52, ble det innlagt 168 nye pasienter som FHI har vaksinestatusen til. 90 av dem (54 prosent) var uvaksinerte og 43 prosent var fullvaksinerte. Blant de 73 fullvaksinerte hadde 24 mottatt en tredje dose, skriver FHI.

– Fullvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har høyere medianalder, og en større andel av dem har risikofaktorer som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte, skriver FHI i rapporten.

Hvis de ser på dem over 65 år, er det også færre mer alvorlig forløp per 100.000 innbyggere med tre doser, sammenlignet med dem som har fått to doser.

Hvem er de døde? FHI har informasjon om vaksinestatus på 187 av de covid-assosierte dødsfallene som har skjedd de siste fire ukene. 39 prosent (73 stk.) av disse var uvaksinerte, mens 58,8 prosent (110 stk.) var fullvaksinerte. Fire prosent var delvis vaksinerte. «Andelen fullvaksinerte blant covid-19 assosierte dødsfall har som forventet økt i takt med vaksinasjonsdekningen ettersom denne nå er svært høy (over 95 prosent) i de eldste aldersgruppene», skriver FHI i rapporten.

FHI har foreløpig ikke registrert at noen av dødd av eller med smitte av omikron-varianten.

