Elden om Bhatti-pågripelse i april: Ikke grunnlag

I april ble Zaniar Matapour (43) stoppet i bil sammen med den sentrale islamisten Arfan Bhatti ved en SIAN-demonstrasjon på Stovner. Det mener hans forsvarer at det ikke var grunnlag for.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

VG har tidligere har omtalt at Zaniar Matapour (43), som åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub lørdag den 25. juni, ble stoppet i en bil sammen med den sentrale islamisten Arfan Bhatti i april.

Det var i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon på Stovner i Oslo.

I etterkant av dette ble Matapour innkalt til en bekymringssamtale hos PST.

Forrige helg skrev VG også at Matapour ble anmeldt for å ha vært i besittelse av en kniv i forbindelse med denne pågripelsen. Denne opplysningen var feil, og saken ble rettet. Det var Arfan Bhatti som ble pågrepet for å være i besittelse av kniv.

John Christian Elden, som representerer både Matapour og Bhatti, oppgir at en eller to kniver lå i den lånte bilen sammen med andre verktøy. Han mener politiet ikke hadde grunnlag for å pågripe Bhatti:

– Vi har purret opp saksdokumentene side april og gjentatte ganger blitt lovet dem oversendt, men venter ennå. Det er som at politiet har noe å skjule her ut over at de ikke hadde pågripelsesgrunnlag, sier Elden til VG.

Elden sier til VG at politiet arresterte Bhatti fordi han var den som kjørte bilen.

– Saken er formelt ikke avgjort ennå, men forholdet er heller ikke straffbart, så det kan ikke bli mange utfall av den siktelsen. Det er derimot ikke korrekt at Matapour hverken ble anmeldt, pågrepet eller hadde en kniv. Det er ren fantasi fra mediene som har hevdet dette. Selv om han ifølge PST skal ha sittet i bilen, er ikke akkurat det en straffbar handling, sier Elden.

Skal ha fulgt etter SIAN-lederen

Ifølge Filter nyheter ble bilen Bhatti og Matapour satt i først observert av sivilt politi da en SIAN-aktivist skulle hentes ved sin bolig av SIAN-leder Lars Thorsen, rundt ti minutters kjøring fra Stovner der SIAN holdt demonstrasjonen i april.

Senere ble bilen fanget opp igjen ikke langt fra området der motdemonstranter hadde samlet seg. Ifølge Filter oppfattet politiet det som at bilen fulgte etter SIAN-lederen, men kjørte av gårde da de så politifolk.

Den 14. juni, uken før masseskytingen, ble profilbildet og forsidebildet på Bhattis Facebook-profil endret til et forbudt-skilt med et regnbueflagg inni, og en tekst som kan forstås som en oppfordring til drap på homofile. To dager etter skytingen ble bildet fjernet.

Likevel oppgir PST at de ikke var uvanlig bekymret i forkant av årets Pride-feiring.

Politiet: Bevisforspillelsesfare

Politiinspektør Per Thomas Omholt sier til VG at påtalemyndigheten i politiet så langt ikke har gitt Bhatti eller hans forsvarer tilgang til dokumentene i saken fordi de var klausulert.

– Påtalemyndigheten i politiet har så langt ikke gitt siktede eller hans forsvarer tilgang til sakens dokumenter da det kan være til skade eller fare for etterforskingen eller tredjemann. Vi beklager hvis ikke forsvarer har fått beskjed om dette. Vi har nå varslet forsvarer om at han vil få dokumentene i løpet av onsdag denne uken. Siktede ble for øvrig lovlig pågrepet og siktet for på et offentlig sted å ha båret kniv. Det forelå på det tidspunktet bevisforspillelsesfare, sier han.

Dokumentene ble klausulert blant annet fordi Bhatti ikke hadde ønsket å forklare seg om knivene.

– Målet er å finne ut hvem som eier knivene og vi ønsker en forklaring fra siktede på hvorfor de var der, sier Omholt til VG.

Bhattis forsvarer mener klausuleringen ikke er til hinder for at han skulle ha fått dokumentene tidligere. Advokatkontoret Elden etterlyste dokumentene en rekke ganger, også forut for skytingen i Oslo 25. juni. Politiet svarte så sent som 1. juli at «dokumentene var på vei».

– Jeg har aldri hørt om noen klausulering, noe som uansett ikke hindrer plikten til oversendelse. At pågripelsen var ulovlig påpekte vi allerede i april da vi ba retten prøve lovligheten. Politiet svarte med å løslate Bhatti straks etter det, skriver John Christian Elden i en tekstmelding til VG tirsdag formiddag.