INTENST OG KRAFTIG: Det er varslet styrtregn fredag 1. juli.

Styrtregnvarsel på Østlandet og i Nord-Norge

Det varsles styrtregn på Østlandet fredag. Et gult farevarsel er sendt ut.

Silje Kathrine Sviggum

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Kraftige regnbyger ventes i østlandsområdet. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker. Lokalt er nedbøren ventet å passere 15 millimeter per time, heter det i varselet fra meteorologene.

Fredag ettermiddag og kveld ventes det også kraftige regnbyger i deler av Nord-Troms, Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda.

– En del kraftige byger trekker opp gjennom Østlandet fredag gjennom dagen. Det kan bli en del torden og lyn også. Vi får se om det blir såpass mye lyn at vi sender ut lynvarsel, men foreløpig følger vi bare med på hvordan det utvikler seg, sier vakthavende meteorolog Magne Ovhed ved Meteorologisk institutt til VG.

LYNVARSEL: De røde markeringene på satellittbildet viser lyn.

Elleve kommuner i østlandsområdet var fredag formiddag også rammet strømbrudd. I Oslo, Viken og Innlandet var 1091 kunder uten strøm klokken 10.34 fredag. Det viser Elvias strømbruddskart.

– Ingenting tilsier at dette skyldes uvær, sier kommunikasjonsrådgiver Vegar Stokset i Elvia.

– I Oslo er snakk om en eksplosjon i en nettstasjon på Kjelsås, der vi nå skal jorde nettstasjonen før røykdykkere går inn. Men de andre stedene er det snakk om planlagt vedlikehold.

Fuktig affære

Situasjonen er fuktig også i Nord-Norge. Der begynner det nå å danne seg en del skyer som vil vokse seg større og bringe styrtregn, informerer Ovhed. Styrtregnet vil bli kraftig og intenst, men kortvarig:

– Det kan gå over ganske raskt, på en times tid. Ofte er det slik at i en slik kraftig byge, regner det ikke jevnt og trutt hele tiden. Det kommer i rykk og napp.

Styrtregn kan gi 25–30 millimeter regn i løpet av en times tid, men normal styrtregnmengde er 15–20 millimeter.

– I dag tror jeg kanskje det blir 15 millimeter i løpet av dagen i Nord-Norge og det samme på Østlandet, sier Ovhed.

– Vi forventer ikke de aller kraftigste bygene denne gangen.

Kald og fuktig feriestart

For bønder som ønsker rotbløyte er det usikkert om ønsket går i oppfyllelse.

– Det kan bli rotbløyte lokalt, men det skal litt mer til for at det skal bli skikkelig fylt på skikkelig. Da skal det komme fra 30 til 50 millimeter regn i løpet av en ukes tid for å få en skikkelig rotbløyte. Men neste uke ser det ut som gode muligheter for påfyll med vann, lover statsmeteorologen.

VÆRMANN: Vakhavende meteorolog Magne Ovhed ved Meteorologisk institutt gir VG sommerværdetaljene.

– Hvordan vil fellesferien bli værmessig?

– Det blir en kjølig start på ferien. Med ustabilt vær og en god del nedbør. For dem som vil ha sol og varme på ferien blir det kanskje ikke den beste starten.

– Blir det bedre senere i sommer?

– Det kan det sikkert bli, men der vi har sikre prognoser ser det ustabilt ut neste uke.

Maks 20 grader

Også Vestlandet, Sørlandet og Midt-Norge vil få kjølig vær og nedbør utover helgen og neste uke.

– Varmen vi har hatt holder seg vel lengst i Nord-Norge, men den forsvinner ørst i Nordland. Siden utover søndag er det bare Finnmark den henger igjen i. Og neste uke blir det ganske så vått og kaldt. Det kan komme blaff med varmluft i Finnmark, men det er ustabilt.

– Hva vil temperaturen ligge på?

– Hvis vi begynner i Oslo holder det seg på 20 grader, men ikke særlig høyere enn det utover i uken. Den aller varmeste perioden er over nå, sier Ovhed.

REGN PÅ VEI: Dette kartet viser hvordan regn er på vei i nitiden fredag morgen, 1. juli.

På Vestlandet vil temperaturen synke fra 25 grader fredag 1. juli til under 20 grader utover i uken.

– I Nord-Norge er det i Bodø 25–27 grader nå de første dagene, men fra søndag blir det fra 15 og til og med under 15 utover i uken. Så det er et stort omslag, fastslår meteorologen.

– Her er det bare å finne frem regntøyet?

– Ja, det blir et ordentlig værskifte. Skal man ut på havet eller på fjellet bør man følge med på varslet om man skal gjøre noe som ikke krever altfor sterk vind.

Med styrtregnvarslet er det ekstra viktig å sjekke værvarslet om man skal gå i fjellet, oppfordrer Ovhed.

– Fjellet er et dårlig sted å befinne seg om det blir lyn. Både i åpent landskap og særlig oppe på en fjelltopp. Da blir man veldig utsatt, advarer meteorologen.

«Bitihorn» endelig sjøsatt

Selv om det går mot rotbløyte på Østlandet, er det stadig tørt i fjellet.

I midten av mai skrev VG om hvordan en særdeles snøfattig vinter øst for vannskillet skapte så tørre forhold at magasiner og vann var nær tomme. Frilansfotograf og naturelsker Tom Helgesen tippet da at skyssbåten Bitihorn ikke ville bli sjøsatt og komme i drift til normal tid.

SNØFATTIG I MAI: Denne skyssbåten i Jotunheimen skulle vært i drift fra 24. juni. I år tar den ikke turister før 3. juli.

Båten lå uvanlig høyt oppe på land. Ifølge ruteprogrammet til Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) som drifter båten, skulle den begynne å gå 24. juni.

Nå bekrefter JVB at Helgesens spådommer har inntruffet. Sjøsettingen ble utsatt, men nå er alt snart i gjenge:

– Båten kommer på vannet i dag. Den starter i rutekjøring mandag 4. juli, sier en fornøyd Helge Kvame, administrerende direktør i JVB, til VG fredag.

– Dette er ikke noe unormalt. Det skjer rett som det er at det ikke er nok vann før rundt 1. juli. Det er bare slik det er når man er høyt til fjells og er avhengig av regulert vannmagasin. Både snøsmelting, temperatur og nedbør virker inn.

