Reagerer på 23-årsgrense på byen: − Ulovlig

Det er kun lov for utesteder å ha aldersgrenser som samsvarer med grensene for alkoholserveringen, altså 18 og 20 år. Likevel opplever unge å bli møtt med høyere aldersgrenser på byen.

Sist helg hadde Niktia Migisha Munyaruguru (21) og venninnene tenkt seg ut på byen, og var på vei til et kjent utested i Oslo.

Men kvelden endte tidlig da de fikk beskjed om at de ikke kunne komme inn, fordi utestedet hadde 23-årsgrense.

– Det er ganske kjipt. Man gleder seg og tenker at så fort man er fylt 20 år, så kan man dra ut overalt.

Hun var helt sikker på at dette ikke var greit, og prøvde å konfrontere dørvakten med at det fantes en lov som gjorde det ulovlig å ha denne aldersgrensen.

– Likevel føler jeg at det hele ble skjøvet unna.

Likestillings- og diskrimineringsloven

Munyaruguru sikter her til Likestillings- og diskrimineringsloven.

I 2018 ble denne loven utvidet til å gjelde alle samfunnsområder - ikke bare i arbeidslivet, slik den gamle regelen gjaldt.

Det er altså ulovlig å nekte gjester adgang bare fordi de ikke er gamle nok – med mindre aldersgrensene samsvarer med grensene for alkoholservering som er 18 og 20 år.

– Et utested kan ikke uten videre nekte å ta imot kunder basert på deres alder. De er pålagt å følge likestillings- og diskrimineringsloven på samme måte som annet lovverk, forteller Edin Babic, kommunikasjonssjef for Likestillings- og diskrimineringsombudet, til VG.

Edin Babic er kommunikasjonssjef for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

For han virker det å være en vanlig misforståelse i bransjen at det enkelte steder kan fastsette aldersgrenser utover det som følger av alkohollovgivningen.

– Forklaringene deres varierer, men dette kan de altså ikke gjøre.

Babic forteller at utestedene heller bør sette inn andre tiltak for å bøte på eventuelle utfordringer med klientellet, enn å innføre særegne aldersgrenser.

Dette svarer utestedene

VG har fått inn flere tips om utesteder som opererer med aldersgrenser på 23 og 25 år, og har derfor sjekket opp med seks av disse.

Gamla Beat Bar & Bakhage (Oslo)

På Gamla sin hjemmeside sto det tidligere denne uken at det er 23-årsgrense. Nå er denne teksten borte. Se skjermbildene under.

Regiondirektør i Rekom, Christopher Lyngbye, svarer på vegne av utestedet. Rekom eier og driver mer enn 200 utesteder i flere land, deriblant Gamla Beat Bar.

– Gamla henvender seg til et publikum på 23 år, men vi er så klart ikke hevet over loven, svarer Lyngbye.

Han sier videre at de har rettet opp etter at de ble oppmerksomme på endringen i likestillings- og diskrimineringsloven.

– Gamla er et mangfoldig hus som gjester mange type mennesker i forskjellige aldre, det som gjør det så unikt, avslutter han.

Justisen bar (Oslo)

Da VG sjekket hjemmesiden til Justisen bar tidligere denne uken, sto det at aldersgrensen deres var 23 og 25 år. Nå er teksten om aldersgrensene borte fra Justisens nettsider.

Styreleder Jama Awaleh, svarer at de «følger alkohollovens bestemmelser».

Storgata 26 (Oslo)

På Facebook-siden til Storgata 26 står det at de har 23-årsgrense på fredager og lørdager, og 20 år onsdag, torsdag og søndag.

Johan Haanes, eier av utestedet Storgata 26, forteller at dette henger igjen fra da de åpnet i 2018.

– Så dette skal vi såklart også omformulere.

Han forteller at de helst ønsker et eldre klientell, men presiserer at de ikke har noen aldersgrense.

Er man under 20 år må man ha følge av verge.

– Absolutt alle er velkommen til vårt sted, så lenge de ikke er overstadig beruset.

Torggata Botaniske (Oslo)

I 2020 ble Torggata Botaniske klaget inn til Diskrimineringsnemnda fordi de på daværende tidspunkt praktiserte 23-årsgrense.

Styreleder og eier, Stian Vaagland, forteller at de i dag har 20-årsgrense, men at han håper på endring.

– Vi kommer nok til å sende inn en sak til Diskrimineringsnemnda om at vi føler på diskriminering her.

Torggata Botaniske reagerer nemlig på at det ifølge dem er andre utesteder som praktiserer 23-årsgrense, men som ikke har fått samme pålegg som dem.

– Det er i min bok diskriminering når et mindretall får beskjed om å gjøre noe, mens andre slipper.

Torggata Botaniske har tidligere blitt klaget inn for aldersdiskriminering.

Diskrimineringsnemnda behandler saker som blir klaget inn om diskriminering, trakassering, seksuell trakassering, gjengjeldelse og gjengjeldelse etter varsling.

Direktør for Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, forteller at nemnda er et rent klageorgan, og har derfor ikke myndighet til å ta opp saker på eget initiativ.

De har på en annen side plikt til å behandle de sakene som kommer inn.

– Derfor avhenger det av hvilke utesteder som blir klaget inn, for hvilke utesteder som blir vurdert.

Ashan Nishantha er direktør for Diskrimineringsnemnda, som behandler saker som blir klaget inn.

Til tross for dagens 20-årsgrense er inngangen til Torggata Botaniske fortsatt markert med «23 år».

Dette forklarer Vaagland som en glipp, og noe som vil bli fjernet.

– Det tar vi kritikk på at vi ikke har fulgt opp.

Uhørt (Oslo)

Eier av utestedet Uhørt, Laurent Vacarisas, bekrefter til VG at de har hatt en aldersgrense på 23 år.

– Det er en regel som ble praktisert før, men som forsvinner nå.

Han forteller at etter at de åpnet opp igjen etter pandemien, har deres dørvakter fått beskjed om at de ikke lengre skal regulere inngang etter alder.

– Vi ble gjort oppmerksom på at denne regelen som var praktisert lenge, kunne oppfattes som diskriminering.

Og dette ligger til grunn for endringen, ifølge Vacarisas.

Flere unge opplever å møte på aldersdiskriminering på byen.

Fire fine (Trondheim)

Fire Fine i Trondheim har i likhet med utestedene i Oslo blitt kritisert for aldersgrensen.

I mai skrev Adresseavisen om to menn som følte seg aldersdiskriminert på Fire fine.

Da VG tok kontakt med utestedet med spørsmål om deres aldersgrense, henviste driftsansvarlig Mathias Karlsson til svarene han ga den gang.

– Vi har ikke sagt nei, men vi prioriterer en høyere snittalder dager med høy pågang.

På spørsmål om hvorfor de prioriterer slik, svarte Karlsson følgende:

– For å unngå «VIP»-køer og lignende har vi valgt å satse på en spredning der også et 25+-publikum kan føle seg hjemme og prioritert, men mer som en allment kjent ting kontra lange gjestelister.

Et stadig tilbakevendende tema

Babic hos Likestillings- og diskrimineringsombudet sier ulovlige aldersgrenser er et stadig tilbakevendende tema som det tar tid å bli kvitt.

– Det er viktig at bransjeorganisasjonene gir denne tematikken mer oppmerksomhet, og gjør sine medlemmer oppmerksom på at aldersdiskriminering ikke er lov.

Han har forståelse for at mange unge voksne opplever dette som urettferdig og diskriminerende.

– Det er like ulovlig å diskriminere på grunn av alder som ethvert annet grunnlag.

Håndheves strengt

Den klare hovedregelen er altså at utestedets aldersgrense må samsvare med alkohollovens regler. Unntak fra dette kan kun gjøres om det er saklig, nødvendig og proporsjonalt i det konkrete tilfellet, og dette er det utestedet selv som må godtgjøre.

Dette er noe som håndheves strengt.

– Nemnda har så langt aldri kommet til at en aldersgrense som har avveket fra 18 eller 20 år, har vært lovlig, opplyser direktør for Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha.

Opplever man å møte på denne problemstillingen ute på byen, kan man selv klage saken inn for Diskrimineringsnemnda.

Da blir klagesaken vurdert, og utestedet kan risikere å bli felt.

– Det å bli felt betyr at utestedet får en rettslig bindende avgjørelse som konstaterer at den aldersgrensen man har er ulovlig aldersdiskriminerende, sier Nishantha.

Deretter kan nemnda eventuelt pålegge retting med tvangsmulkt, og om man da ikke retter innen den fristen nemnda setter, vil utestedet risikere dagsbot.