Gult farevarsel for lyn i øst og nord

Lyn og torden vil herje over både Østlandet og Øst-Finnmark onsdag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for kraftige vindkast på deler av Østlandet onsdag, i forbindelse med kraftige tordenbyger fra sørvest.

Enkelte vindkast vil kunne bli på over 17 m/s, ifølge instituttet.

Onsdag ettermiddag viser instituttets oversikt at det var over 1500 lynnedslag over Østlandet mellom 13.20-14.20.

Vaktleder Espen Stabell ved Øst 110-sentralen sier til VG klokken 14 at de allerede har begynt å få meldinger om lynnedslag i marka.

Skalk lukene

Onsdag kveld og natt til torsdag er det også fare for tordenvær med mye lyn i Øst-Finnmark.

Det er også sendt ut farevarsel om styrtregn i deler av Troms og Finnmark for i kveld og i natt.

– Det betyr at intensiteten ventes å overstige 15 mm/1t, og enkelte plasser kan det komme opp mot 40-60mm/6t, skriver Meteorologene på Twitter.

Yr melder om at det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær i det hele tatt, men enkelte steder kan tordenværet føre med seg kraftige vindkast.

Det kan også komme kraftige regnbyger og mye lyn noen steder. Lynnedslagene kan føre til skade på objekter, i tillegg til at strømforsyning og internett kan bli påvirket.

Yr anbefaler folk å følge med på været og værvarselet, og å koble fra elektriske apparater. Man bør også unngå åpne sletter og store trær.

Det er også utstedt gult farevarsel om stiv kuling langs kysten ved Lindesnes på Sørlandet og ved Måløy på Vestlandet.

Er beredt

– Vi er klare, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia. Han sitter også og følger med på lynkartet.

– Dette var spådd og det er i normal arbeidstid, så vi bare omdirigerer folk til der er behov. Foreløpig har det gått bra, forteller han til VG.

Dersom strømmen går kan det gå kort tid før den er tilbake, legger han til. Strømmen var borte for i underkant 300 kunder nær Lillestrøm en periode onsdag, men kom raskt tilbake.

Klokken 14.10 har over 600 kunder mistet strømmen i Nes kommune.

– Ofte blir det ikke skader på selve anlegget, men bare overspenning, og da kan vi koble over med en gang, sier Schau.

Hans beste tips nå er å dra ut støpsler på ømfintlige apparater som TV, data og hvitevarer når man ser lynet nærmer seg der du er.

– De fleste har noe som heter overspenningsvern i sikringsskapet sitt, og det tar det meste av overspenningen. Så har du også noe som heter finvern du kan kjøpe og sette i selve stikkontakten, sier han.