FEM STJERNER, EN GRIS OG EN MUS: Dette møtte storfamilien i det spanske feriehuset.

Leide feriehus til 50.000 uken: − Det var et skikkelig dritthus

Huset med fem stjerner, boblebad, eget basseng og «fortryllende» hage skulle være familiens fristed under ferien. Feriehuset viste seg å være en real grisebinge.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det var et skikkelig dritthus, sier André Asbjørnsen (50).

Sammen med sin ektefelle og barn, sine to søstre og deres familier, hadde Asbjørnsen gledet seg til å tilbringe ferien ved det tilsynelatende idylliske feriehuset i Sant Pol de Mar. Men drømmehuset til 50.000 kroner for en uke, ble et mareritt for storfamilien på 13.

– Det første som slo meg var lukten. Det luktet så dårlig, sier søsteren Therese Østbø (49).

Østbø beskriver en blanding av fukt, mugg, maling, røyk og en ubestemmelig dyrelukt. De så raskt at det var en plass utenfor kjøkkenet hvor det tilsynelatende bodde et dyr til vanlig.

1 / 2 GRISEHUS: Til vanlig bodde det sannsynligvis en gris rett utenfor huset. DYREHOLD: Rett utenfor kjøkkenet var det et område der en gris sannsynligvis holdt til. forrige neste fullskjerm GRISEHUS: Til vanlig bodde det sannsynligvis en gris rett utenfor huset.

– Vi skjønte først ikke hva slags dyr det var, men da vi så grisen på terrassen til nabohuset, med samme eier, forsto vi lukten, sier hun.

– Når det regnet kom det en skikkelig sterk piss-lukt fra grisebingen, legger Asbjørnsen til.

– Utrygt

Det var ikke bare dårlig lukt som var skuffende ved huset. Ifølge Asbjørnsen var møblene skitne og slitte, listene var svulmet opp av fukt, boblebadene funket ikke, det var flere gnagere rett utenfor huset og bassenget var grumsete.

– Toalettsetet falt av på doen, legger han til.

I tillegg hang elektriske ledninger ut fra tak og vegger, og stikkontakter manglet deksel. Familien opplevde huset som utrygt, ifølge Østbø.

Se familiens bilder fra leiligheten her:

1 / 9 forrige neste fullskjerm

Lite delikat

Østbø sier hun opplevde «et lite sjokk» da hun gikk ut i hagen.

– Den var ustelt og udelikat.

Parasollen, de fine utemøblene og putene manglet. I tillegg var ikke sikkerhetsgjerdet rundt bassenget der.

– Heldigvis kunne alle hos oss svømme, sier Asbjørnsen.

Bildene i annonsen opp mot familiens bilder av bassenget:

1 / 4 IDYLL: Slik var bassenget markedsført på nettsiden. MANGLER: Verken det hvite stakittgjerdet rundt bassenget, parasollene eller putene på solsengene var der da familien kom. forrige neste fullskjerm

– Burde ikke vært leid ut

Huset var leid gjennom selskapet Novasol. Asbjørnsen sier det er veldig tydelig at Novasol ikke selv har sett huset de leier ut.

– Huset var rangert til fem stjerner, men det burde ikke vært leid ut i det hele tatt, sier han.

KJIPT: Søsknene Therese Østbø og André Asbjørnsen synes det er dumt at så mye av ferien gikk til å styre med feriehuset.

Familien ankom huset på en lørdag. Ifølge Asbjørnsen kunne familien først å hjelp fra Novasol på en mandag, når det lokale Novasol-kontoret åpnet.

– Du føler du står helt alene, uten et støtteapparat til å komme ut av situasjonen, sier Østbø.

Ifølge Novasol kan man kontakte en hjelpetelefon, som er åpen alle dager i uken.

«Dersom man opplever et feriehus som ikke er i orden, skal man kontakte vår kundeservice som kan hjelpe med å utbedre eventuelle mangler. I tillegg kan man ringe vår hotline som er åpen alle dager i uken» skriver kommersiell direktør i Novasol, Per Brogaard til VG på e-post.



Slik var feriehuset annonsert hos Novasol:

1 / 6 forrige neste fullskjerm

– Ikke slik vi hadde sett for oss

– Vi skulle slappe av ved bassenget, lage mat ute i hagen og bare være masse sammen, sier Østbø.

Hun forteller at hver av søsknene bor i Ålesund, Stavanger og Asker til vanlig, så de får ikke sett hverandre så ofte. I stedet for å ha det hyggelig ved huset, endte familien opp med å bruke mye tid på å snakke med huseieren.

– Bassenget var først rent nok til å brukes på fredagen før vi dro.

I tillegg tilbrakte de mer tid inne i byen og på stranden, istedenfor å være i huset.

– Vi hadde hyggelige stunder sammen også. Men det ble ikke slik vi hadde sett for oss, sier Asbjørnsen.

Får erstatning

Etter at familien snakket med Novasol tilbød selskapet 50 prosent kompensasjon for oppholdet.

– De har tatt oss seriøst nok til å gi oss delvis erstatning, men vi føler likevel at det ikke er nok. De viser ingen tegn til å skulle korrigere markedsføringen av huset og vi savner muligheten til å kunne legg inn en anmeldelse.

Andre feriehus hos Novasol har anmeldelser fra tidligere gjester. Asbjørnsen sier han har fulgt med på annonsen til huset, og sett med frustrasjon at annonsen ikke endret seg etter familiens klage. Familien sendte også bilder av huset til reiseselskapet. Nå ønsker familien å advare andre.

– Vi kommer helt klart ikke til å bruke Novasol igjen.

Her er flere bilder fra huset:

1 / 8 forrige neste fullskjerm

Per Brogaard skriver på e-post til VG at de er veldig lei seg for at familien ikke hadde en god opplevelse med dem, og at det er Novasols mål at gjestene skal ha en god ferie med dem. Han skriver at feriehuset ikke er eid av Novasol, men av private utleiere.

– Dersom et hus viser seg å ikke leve opp til våre standarder og krav til kvalitet, så vil huset bli sperret for utleie, og vi vil fjerne det fra vårt markedsføringsmateriell og hjemmeside, skriver han.

Etter at VG tok kontakt med Novasol forteller Asbjørnsen at familien har fått full kompensasjon. I tillegg skal de ha sagt at de tar annonsen ned.

Novasol ønsker ikke å bekrefte eller kommentere dette.