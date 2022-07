1 / 3 NOEN SOM KJENNER IGJEN MEG? Dyrebeskyttelsen i Bergen og Hordaland har nå utlovet en dusør på 10.000 kroner for den som har opplysninger som fører til at eieren blir funnet eller til den som kan bevis at katten Cy er deres. forrige neste fullskjerm NOEN SOM KJENNER IGJEN MEG? Dyrebeskyttelsen i Bergen og Hordaland har nå utlovet en dusør på 10.000 kroner for den som har opplysninger som fører til at eieren blir funnet eller til den som kan bevis at katten Cy er deres.

Ni måneders drama om katt til retten: Vil avlive Cy

Til tross for lang karantene, medisinsk behandling og vaksinering vil Mattilsynet avlive CY. Dyrebeskyttelsen har brukt over 200.000 kroner på advokater for å redde livet til katten. Nå venter rettssak.

Årsak: Ingen vet hvor Cy kommer fra.

Mattilsynet mener det er en risiko for at Cy er fra utlandet etter å ha hatt «nærkontakt» med et kypriotisk skip og har vedtatt at katten skal avlives.

Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland mener derimot det er sterke indikasjoner på at Cy er norsk.

– Vi har engasjert halve Kypros. Der henger det plakater med etterlysning av Cy over alt. Myndighetene der sier de har kontroll på herreløse katter på kaia, de kastreres og klippes i øret. Denne katten er ukjent for dem. Cy har spor av å ha båret halsbånd, som ingen benytter på Kypros, sier Inger Johanne Graff, leder for Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland.

VG snakket med henne og daglig leder på Dyrenes Hus i Bergen, Charlotte Graff lørdag.

KOS OG OMSORG: Cy er nå hos Dyrebeskyttelsen Bergen og Hordaland. Her er han med leder Inger Johanne Graff. – Det er mange som har meldt seg til nytt hjem for Cy. Dette er et stort engasjement langt utover Norges landegrenser. På Kypros er folk i harnisk for at Norge myndigheter vil kreve katten avlivet, sier hun. Hun har stort kontaktnett i det kypriotiske kattemiljøet, forteller hun.

Funnet i Stavanger

Historien til hannkatten Cy starter på kaia i Dusavik i Stavanger en høstdag i 2021.

Her ble han ifølge Dyrebeskyttelsen oppdaget i nærheten av et skip som kom direkte fra Limassol på Kypros.

Da var det ingen annen vei enn karantene og isolasjon for Cy.

For hunder og katter fra tredjeland der det forekommer rabies, kreves fire måneders karantene, og deretter to måneders «hjemmekarantene».

Før karantene på Gardermoen ble Cy vaksinert mot rabies og andre sykdommer. Han ble også chipmerket med Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland som eier.

Kan hende for første gang i sitt liv fikk Cy utstedt norsk pass.

– Det formelle med Mattilsynet ble ordnet og vi overtok ansvaret for ham, sier Inger Johanne Graff.

Så ble Cy fløyet til Gardermoen, der karantene på et karantenehotell ventet.

Her begynte problemene med forkjølelse og luftveisproblemer, ifølge Dyrebeskyttelsen.

Fikk beskjed om avliving

– Etter rundt to måneder fikk vi en henvendelse fra Mattilsynet. De hadde bestemt at Cy skulle avlives samme dag, sier Inger Johanne Graff.

– Da satte jeg himmel og helvete i bevegelse.

Siden har flere advokater jobbet det Graff beskriver som døgnet rundt for å redde Cys liv.

– Vi har brukt rundt 200.000 kroner på advokater, hittil. Nå som det går mot rettssak vil beløpet stige ytterligere, sier hun. I tillegg kommer utgifter til undersøkelser og karantene på flere titalls tusen kroner.

Utgiftene dekkes blant annet via innsamlingsaksjoner.

Både TV2 og Stavanger Aftenblad har tidligere omtalt saken.

Fikk luftveisproblemer

Etter karanteneoppholdet på Gardermoen har Cy vært forskjellige steder i Mattilsynets i forvaring, blant annet på et kattepensjonat.

– Men da Cy ble satt i en bås i en stall med luftveisproblemer, ble vi fortvilte. Vi mente han ble stuet bort og fikk etter hvert tillatelse til å hente han til Bergen for å bli behandlet av våre egne veterinærer, forteller Charlotte Graff.

Hun forteller at Cy nå har gått opp flere kilo men fortsatt er full av slikkesår, mest sannsynlig stressrelatert. I neste uke skal CY gjennomgå en CT-undersøkelse for en ny sjekk av luftveiene.

I påvente av rettssaken er Cy nå hos Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland, der han pleies med kortison.

UNDERSØKELSER: CY får jevnlig tilsyn av veterinær. – Det har avdekket at han har dårlig med muskelmasse etter karanteneoppholdene, sier Inger Johanne Graff.

Dette sier Mattilsynet

Rettssaken er berammet til 10. august.

Tingretten skal nå ta stilling til om Mattilsynets vedtak om avliving er gyldig.

Mattilsynet skriver til VG at det på grunn av rettsbehandlingen er begrenset hva de kan si.

– Norge har et strengt regelverk for innføring av kjæledyr for å sikre den norske folke- og dyrehelsen. Vi er også forpliktet til å følge internasjonale regler for å hindre spredning av sykdom mellom land i Europa. Katten hadde ikke kjent eier og var ikke merket i tråd med EØS-regelverket da den ankom landet. Det er ingen dokumentasjon på hvor katten kommer fra, og en retur til annet land er derfor ikke mulig, opplyser seksjonssjef, seksjon rettslige prosesser i Mattilsynet, Sebastian Heyerdahl.

– Må få nytt hjem

Inger Johanne Graff i Dyrebeskyttelsen mener derimot at Cy nå står fritt for omplassering og nytt hjem.

– Cy har sittet ni måneder i karantene, er vaksinert for rabies og har ingen alvorlige sykdommer. Det er ingenting han kan smitte folk eller dyr med.

– Dette koster mye penger. Er det verdt det?

– Ja. Vi kjemper ikke bare for Cy men også for alle tilsvarende saker med dyr som blir funnet i områder med internasjonal kontakt, som blant annet campingplasser, kaianlegg og flyplasser og som er uten chip.

Graff sier de fortsatt håper å finne eieren.

– Dessuten har kypriotiske myndigheter sagt til oss at de er villige ta imot Cy uansett om han er kypriotisk, norsk eller forblir av ukjent opprinnelse, sier Inger Johanne Graff.