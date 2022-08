GÅTT SEG FAST: En skårfast turgåer ved Eggum i Vestvågøy, Lofoten, blir hentet av 330 skvadron sitt redningshelikopter. Turgåeren hadde vært skårfast i cirka fire timer før redningsmann Lene Pedersen ble heist ned for å plukke personen opp.

− Kryper de siste høydemetrene for å ta det spektakulære bildet

BODØ (VG) Instagram-«jegere» og turgåere som følger stier laget av sau, er blant dem som trenger redningshelikopteret i sommerhalvåret.

Sommeren er høysesong for berging av turister som har gått seg fast eller hatt en ulykke på fjell og turstier.

Redningshelikopteret i Bodø ser det som et sikkert sommertegn – det er ikke sommer før den første utlendingen har gått seg fast, og blitt heiset ut av lofotfjellene.

– Vi sier det på spøk, men det er ikke helt usant heller, sier senior redningsmann, Morten Sandvik.

Selv om de utenlandske turistene har uteblitt de siste to årene med coronapandemi, har ikke mengden oppdrag gått ned.

Årsaken er at flere nordmenn ferierte i eget land. De er ikke nødvendigvis bedre skodd, ifølge redningsfolkene på 330 skvadron i Bodø.

1 / 3 I HELE LANDET: 330 skvadron er en avdeling i Luftforsvaret, underlagt redningshelikoptertjenesten, og de har baser i Banak, Ørland, Sola, Rygge og Bodø. Basen i Bodø ligger i tilknytting til byens flyplass. SEA KING: Redningshelikopteret i Bodø står i beredskap året rundt gjennom alle døgnets timer. Her skal de være i lufta på under 15 minutter når de får en «scramble». Det betyr at utrykningsalarmen går. BASEN: Utenfor 330 skvadron i Bodø.

– Krøp for å komme til toppen

– Det er fort gjort å tenke at det er flere utlendinger, men vi har ikke noe statistikk på det. Det vil alltid være noen som går seg fast, og det er både utlendinger og nordmenn, sier anestesilege Stig-Arild Stenersen.

Han forklarer at mange av utlendingene som reiser til Lofoten både er velutstyrte og kompetente til å ferdes i bratt terreng, samtidig som det finnes nordmenn som aldri har vært på fjelltur før.

Det er likevel noen gjengangere blant utenlandske turister.

GÅR TURNUS: Anestesilege Stig-Arild Stenersen jobber hver åttende uke på 330 skvadron i Bodø. Ellers jobber han på Nordlandssykehuset i Bodø.

Stenersen har selv vært vitne til turister som trosset regnvær og sleipe trappetrinn på vei mot fjelltoppen Reinebringen. Turistene krøp til slutt de siste meterene på alle fire, for å nå toppen.

– Jeg måtte si til kompisen min at jeg ikke ville være der lengre, for dette kunne umulig gå bra, sier Stenersen.

– Turister fra Asia er ekstremt opptatt av å ta bilder, og på Reinebringen får man spektakulære bilder. Så på mange måter forstår jeg hvis de kryper de siste høydemeterne for å få bildet.

– Er det gjennom årene blitt flere av dem som går fjelltur kun for å ta spektakulære bilder?

– Det holder seg jevnt, vil jeg påstå, men det er jo et par av disse Instagram-«jegerne», de har det blitt flere av. Men det gjelder jo hele verden, sier Sandvik.

REDNINGSTEAM: Morten Sandvik (t.v.) og Stig-Arild Stenersen har vært kolleger i 15 år og vet hva den nordnorske sommeren bringer med seg av hendelser som krever redning.

Flest rykk til Lofoten

Det er Lofoten som får flest utrykninger fra Sea King-helikopteret i Bodø over sommermånedene. Slik har det vært helt siden regionen ble en populær turistdestinasjon.

Det begynner i mai og varer ut sommeren.

De fleste utrykningene handler ikke om turgåere som har skadet seg. Det vanligste oppdraget er å hente ut folk som har gått seg skårfast, altså at de har gått seg fast og ikke kommer seg ned fra fjellet.

– Det feiler dem ingenting, forklarer legen, og legger til:

– De står kanskje greit der og da, men faller de, så kan det bli fatalt.

Andre ganger oppleves faren større enn hva den egentlig er:

– Det har vært oppdrag der noen har sittet helt fast, samtidig som folk har gått rundt dem og tatt bilder. Så det er ikke gitt at det alltid er farlig, men for de som sitter der, så oppleves det som så skummelt at de ikke klarer eller tør gå mer, sier Sandvik.

OVER VESTFJORDEN: Inne på OPS-en (operasjonssentralen) til 330 skvadron i Bodø kan helikoptermannskapet lett se hvor mange nautiske mil det er til området de skal fly. Kartet viser også hvor de kan fylle drivstoff. Nålen er i dette tilfellet satt på Moskenes i Lofoten.

Følger stier laget av sau

Turgåere i Lofoten blir oftest skårfast fordi de ikke følger en oppsatt rute, men går i en retning i terrenget, gjerne rett oppover.

Den typiske feilen er at de kommer til et punkt i terrenget der det blir for bratt. De klarer ikke å fortsette oppover, og de innser at det er for farlig å gå ned igjen.

Resultatet er da at de ofte «fryser» i situasjonen, og tør ikke gjøre stort mer enn å holde seg fast.

– Heldigvis tar de aller fleste kontakt med hjelp eller nødnummer før de gjør ukloke valg, som kan gjøre at de kommer på gli og skader seg, sier Martin Mellquist i Luftforsvarets kommunikasjonsenhet.

Redningsmann Morten Sandvik har forståelse for at mange går seg vill, særlig hvis de ikke er kjent i området.

– I Lofoten er det mange stier, og flere er ikke merket. Turgåere tror andre mennesker har laget stiene, men i mange tilfeller er det sauer som har gjort det. Dermed mister de sporet på hvor de egentlig bør gå, forklarer Sandvik.

Bedre og flere merkede løyper og bruk av guide er tiltak som vil hjelpe, sier Sandvik.

– Men da mister du det som er typisk med Norge, at du kan gå der du vil og føle friheten som kommer med det, sier redningsmannen noe ambivalent.

TRINN FOR TRINN: Sherpatrapper er blitt mer og mer vanlig på populære turfjell i Norge. Disse skal gjøre det lettere og tryggere for folk å ferdes i naturen, samtidig som at de skal forebygge slitasje på naturen. Trappen på bildet fører opp til Keiservarden i Bodø.

Ville ikke ringt med en gang

Benn Henriksen og Hege Jeppedal er ikke ute på tur for å ta bilder til Instagram når VG treffer dem på stien opp til Keiservarden i Bodø – dette til tross for at de driver Nord-Norges største Instagram-konto innen hjem og interiør.

Ekteparet fra Saltstraumen sier at de ser Sea King-helikopteret ofte, og at de føler seg trygge på at hjelpen kommer i tilfellet noe skulle skje dem.

Tillit til redningsberedskapen er likevel ikke noe hvilepute for paret:

– Hvis du velger å legge ut på tur, så har du selv et ansvar for å komme deg ned igjen, mener Jeppedal.

Hun legger til:

– Dette er med mindre du blir syk eller skadet. I disse tilfellene tenker jeg at det er kjempeflott at systemet fungerer. Jeg mener det ikke er laget for de som blir slitne eller har tatt seg vann over hodet, sier hun.

PÅ FJELLTUR: Benn Henriksen og Hege Jeppedal på «byfjellet» Veten i Bodø. Ekteparet føler seg trygg på den norske redningsberedskapen.

Jeppedal vet om tilfeller der folk har blitt reddet ned fra fjell, der hun mener forutsetningene til turgåerne var så dårlige at de aldri skulle gått den fjellturen.

– For min egen del, så sitter det langt inne å skulle ringe til et redningshelikopter, sier Henriksen.

– Hvorfor sitter det langt inne å ringe etter redningshelikopter hvis noe skulle skje deg?

– Redningshelikopter er et kostbart tiltak, og man skal ikke utnytte det uten videre. Jeg mener man må gjøre så godt man kan først, av respekt for hva det koster og jobben de gjør, forklarer han.

BLIR GODT KJENT: De som jobber på 330 skvadron kommer tett innpå hverandre, sier redningsmann Morten Sandvik (t.v.) og lege Stig-Arild Stenersen. – På godt og vondt, ler kollegene.

Redningsmann Morten Sandvik sier at skvadronen tar også de mindre alvorlige utrykningene med stor ro. Det koster ikke tjenesten mer å rykke ut, enn å sitte klar.

– Jo oftere vi gjør oppdrag som kanskje ikke har så høy alvorlighetsgrad, jo mer vandt er vi den dagen det virkelig står om, sier Sandvik.

Dette bør du ha i tursekken

Etter over 30 år i skvadronen har systemoperatør Jahn-Terje Flatmoen lagt merke til en endring etter inntoget av sosiale medier.

– De som ser bildet på sosiale medier tenker «dit vil jeg dra», og så pakker de sekken og legger ut på tur, men så sjekker de ikke værmeldingen, sier Flatmoen.

Selv om det er blå himmel og sol på bildene, kan været og føret ha endret seg en halvtime senere.

ERFAREN: Systemoperatør Jahn-Terje Flatmoen har flydd i snart 33 år, og sier at han hver dag gleder seg til å dra på jobb.

De fremste tipsene Jahn-Terje Flatmoen vil gi til turgåere er å følge fjellvettreglene og være forberedt på det uforberedte.

– Si ifra hvor du har tenkt å gå og hvilken rute du tar. Ikke stol hundre prosent på telefonen, den kan gå tom for batteri eller miste dekning. Og hvis du er kartkyndig, ta med kart over området du skal gå i og et kompass. Dette var det som var normal oppakning før, selv på korte turer.

Info Andre tips og råd fra redningstjenesten til deg som skal på tur: Ha med nok drikke og proviant.

Ha med nok tøy. Når man eventuelt venter på hjelp kan man bli nedkjølt.

Ha med refleksvest. Den tar ikke mye plass, og er veldig grei å ha om letemannskaper kommer.

Ha på klær med sterke farger. Da skiller du deg ut i terrenget og er lettere å finne.

Ha med lighter eller noe som kan skape gnist. Mannskapet i 330 skvadron bruker NGV-briller (nattsynsbriller) som gjør at de legger merke til de minste lysglimt når det er mørkt ute. Blitz på mobilkamera funker også.

Ha 113-appen på telefonen. Den viser blant annet koordinatene dine, som gjør det lettere for letemannskaper å finne deg hvis du trenger redning.

Ha telefonen påslått selv om du er i et område uten dekning. Nye redningshelikoptre har mobilsporingsverktøy.

Ha med powerbank. Da har du ekstra strøm til telefonen. Vis mer

