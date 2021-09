Mann i 50-årene siktet for drapet på Birgitte Tengs - mistenkt for drapet på Tina Jørgensen

En mann i 50-årene er pågrepet for drapet på Birgitte Tengs. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Han nekter straffskyld.

Onsdag denne uken pågrep politiet en mann i 50-årene. Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs, som ble funnet død 6. mai 1995 på Karmøy.

Mannen er bosatt på Haugalandet og har vært en del av politiets tidligere etterforskning av drapet.

– Han har ikke tidligere vært siktet i saken. Bakgrunnen for siktelsen er resultater fra tekniske undersøkelser, sammenholdt med øvrige opplysninger i saken, sier politiinspektør Lars Ole Berge.

Siktede ble avhørt onsdag og torsdag.

– Vi kan ikke gå inn på hva han har sagt i avhør, men han har ikke erkjent drapet, sier politiinspektør Lars Ole Berge.

Mannens forsvarer har så langt ikke besvart VGs henvendelser.

Politiet har gjennomført ransaking på flere adresser.

Foreldrene til Birgitte Tengs ble for to døgn siden orientert om utviklingen i saken, opplyser derrs bistandsadvokat Erik Lea til VG.

– Det kom som et sjokk på mine klienter. De er i sjokk fremdeles, men er i ferd med å ta dette innover seg. De forholder seg til politiets etterforskning og de håper denne siste utvikling i saken nå kan gi de et endelig svar på det som skjedde med deres datter natt til 6. mai 1995, sier Lea.

– Hvis dette nye er riktig så er det jo mye som taler for at foreldrene til Birgitte har tatt feil. De har levd i den tro i 25 år at det var fetteren som stod bak. Men de vet jo enda ikke det endelige svaret på dette. Men de håper nå virkelig å få det! De håper også at dersom politiet nå har pågrepet rett mann at han tilstår slik at de slipper uker i retten med usikkerhet, fortsetter bistandsadvokaten.

– Var i Stavanger da Tina Jørgensen forsvant

Siktede har også status som mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Hun var bosatt i Stavanger og ble funnet drept i en kum ved Bore kirke 26. oktober 2000.

Sør-Vest politidistrikt har en aktiv etterforskning i saken. Også i denne saken startet politiet ny etterforskning etter gjennomgang og anbefaling fra Kripos sin seksjon for kalde saker.

– Det har vært to uavhengige etterforskninger av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Det har likevel vært naturlig for politiet å se etter eventuelle sammenhenger. Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen forsvant. Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Politiet har innkalt til pressekonferanse om de to drapene i Stavanger klokken 12.00 fredag.

Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett fredag klokken 14.00.

Fetteren tidligere dømt og frikjent

To år etter at Birgitte Tengs ble funnet drept, ble hennes fetter dømt for drapet, men han ble i den påfølgende ankerunden i 1998 frifunnet av Agder lagmannsrett. Samtidig ble han dømt til å betale foreldrene til Tengs 100.000 kroner i oppreisning. Kravet er senere ettergitt, men sivile dommen står ved lag.

Det foreløpig uavklarte drapet på Tengs lå øverst på bordet da Cold Case-gruppen til Kripos ble opprettet i 2015, og den nye etterforskningen ble satt i gang i januar 2017.

De anbefalte da politiet å etterforske saken etter tre spor, og disse var undersøkelser av aktuelle personer i saken, systematisk gjennomgang av alle elektroniske spor sikret etter drapet og nye kriminaltekniske undersøkelser av materiale og beslag.

Politiet har de senere årene brukt et millionbeløp på nye DNA-analyser i saken, og det skal blant annet være snakk om nye analyser av et hårstrå som ble funnet på Tengs sin kropp.

Etter at Tina Jørgensen ble funnet drept i en dreneringskum utenfor Bore kirke i 2000, har politiet blant annet gjort 2000 avhør i saken og det har kommet inn 1700 tips i saken.

I 2015 ble fire personer pågrepet og siktet i forbindelse med drapet, men siktelsen mot disse ble henlagt av Riksadvokaten året etter fordi det ble konkludert med at mannen hadde utviklet falske minner om drapet.

Politiets hovedteori har vært at 20-åringen ble drept samme natten som hun forsvant, og at kroppen ble fraktet i bil til kummen hvor hun ble funnet.

Ved jevne mellomrom har det kommet nye opplysninger i saken, men til tross for en omfattende etterforskning har politiet stått uten gjerningsperson i saken.