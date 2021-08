Tror ny smitterekord er rett rundt hjørnet

Med 1095 nye registrerte smittetilfeller ligger Norge kun 60 smittede under pandemirekorden i mars.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad venter at rekorden på 1155 smittede fra mars i år vil bli slått innen kort tid.

– Jeg tror vi vil passere det høyeste nivået vi hadde i den tredje bølgen.

Til VG sier den assisterende helsedirektøren at økningen var forventet, men:

– Økningen bekymrer oss, fordi selv om tallene ennå ikke har gitt mange innleggelser så vil smitteøkningen med ganske stor sannsynlighet bety flere innlagte.

Onsdag er 56 coronapasienter innlagt på norske sykehus, og det er en svak stigning i antall innlagte.

– Vi er absolutt inne i en fjerde smittebølge nå, men vaksineringen gjør at vi foreløpig ikke har en stor bølge med innleggelser per i dag, sier Nakstad til Dagbladet.

– Vi må regne med en del innleggelser – selv om det er færre enn før, at de ligger kortere enn før, og ikke blir like alvorlig syke som før.

Han peker på at de som nå blir smittet er unge som i mindre grad blir alvorlig syke.

– Nå er det veldig mange unge mennesker i 20-årene, og ikke minst ungdommer, og ganske mange barn som tester positivt. Det er de uvaksinerte, og en del med én dose vaksine som ser ut til å bli smittet i Norge, sier Nakstad.

– Selv om vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom for de fullvaksinerte, må vi tenke på dem som ikke ennå er vaksinert.

Gult nivå

Ullensvang er blant de 71 kommunene med stigende smitte, viser VGs coronaoversikt.

Kommunen med rundt 11.000 innbyggere har gått fra flere måneder uten smitte, til 28 registrerte smittetilfeller på få dager. Det er ventet at smittetallet vil øke ytterligere.

– Smitten har vært knyttet til videregående skole og idrettsmiljøet, sier ordfører Roald Aga Haug (Ap) til VG.

Han forteller at smitten har spredd seg fra skolen til foreldre og trenere.

INNFØRER TILTAK: Ordfører Roald Aga Haug (Ap) sier til VG at det blir gult nivå på Odda videregående skole.

Testing av nærkontakter fortsetter å avdekke smittetilfeller, og tirsdag ble 15 personer bekreftet smittet.

– Den eldste smittede er 45 år, så det er yngre mennesker som har blitt smittet denne gangen.

Kommunen valgte onsdag å innføre tiltak for å få bukt med smittespredningen. Det er innført gult nivå på den videregående skole, og det anbefales munnbind der man ikke kan holde avstand.

Også massetesting på skolen er noe kommunen nå ønsker å gjennomføre.

– Skolene har jo selv mange tester, og det var noe vi drøftet under kommunalt kriseledelse møtet i dag, å få gjennomført hurtigtester for å få best mulig oversikt. Når det blir gjennomført vet jeg ikke, men jeg regner med i løpet av uken.

Årsaken til at smitten øker nå, skyldes både mer sosial kontakt og at den mer smittsomme deltavarianten er dominant, mener Nakstad.

– Det er en kombinasjon av at vi har startet høsten med skolegang og mye sosial kontakt, og i alle disse foraene hvor mange møtes innendørs ser vi at det spres smitte.

Han påpeker at fullvaksinerte kan være smittebærere, og ber om at alle fortsetter å følge smittevernreglene, selv om man er vaksinert.

– Det er ikke helt over. Det er mange som venter på vaksine, og det er mange ungdommer som venter. Det er fint om de unngår å bli smittet før de får vaksinen, sier Nakstad.

Så langt har 70,6 prosent av befolkningen i Norge fått minst én vaksinedose, og 48,4 prosent av dem er fullvaksinert.

Folkehelseinstituttet har de første to ukene i august registrert 564 smittetilfeller blant fullvaksinerte. Det utgjør 8,4 prosent av det totale antallet påviste coronatilfeller i den samme perioden.