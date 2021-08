UROVEKKENDE: FHI har neste uke sendt ut nok vaksiner til å vaksinere alle over 18. Men problemet er at kommunene ikke får satt dem.

1,1 million doser sendt ut – drøye 300.000 satt: − Vil klart forsinke overgangen til et normalt samfunn

Smittesporing og ombooking av timer gjør at kommunene sliter med å få satt vaksinene. FHIs vaksinesjef ber dem omprioritere.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Denne uken er det sendt ut 1,1 millioner doser til kommunene. Men det ser ut til at det er drøye 300.000 vaksinedoser som blir satt. Det bekymrer sjefen for vaksinasjonsprogrammet, Geir Bukholm.

– Vi tenker at det er fint at det ser ut til at kommunene nå klarer å øke takten i vaksinasjonen mot slutten av uken, men vi er bekymret for at vi ikke får satt tilstrekkelig antall doser fort nok.

Konsekvensen er økt smittespredning i samfunnet og økt risiko for sykehusinnleggelser i aldersgruppene der vi ser økende tendens, de mellom 40–60 år, forklarer han.

– Vil klart forsinke

FHI sender denne og neste uke ut vaksiner nok til å fullvaksinere alle som vil over 18 år. Når de vaksinene er satt, har man oppnådd betydelig befolkningsimmunitet og er en epidemiologisk milepæl for å anse coronaviruset mer som sesonginfluensa.

– Gjenåpningen blir forsinket?

– Det vil klart forsinke overgangen til et normalt samfunn.

Tirsdag, onsdag og torsdag er dagene med mest vaksineaktivitet. Bukholm tror dermed ikke at det vil bli vaksinert nok fredag og helgen for å få satt alle dosene.

Økt smittesporing i kommunene som følge av rekordsmitten, er blant forklaringene, tror Bukholm:

– Antagelig en blanding av mange ting. Det er en stor belastning for kommunene med smittesporing: Hver smittet har mange flere kontakter enn de har hatt før. Det tar litt tid å gjøre om på vaksinasjonsavtaler og det tar tid å innrette systemet på kanskje på en høyere aktivitet, for eksempel med enda større dropinsentre.

– Hva skal kommunene prioritere – omfattende smittesporing eller vaksine?

– Vi har full forståelse for at kommunene nå har veldig mye å gjøre, men det aller viktigste er å prioritere vaksineringen.

En viktig milepæl for å løfte tiltak og leve normalt har regjeringen sagt er da alle over 18 år har fått to doser. Da Norge fikk en million vaksinedoser fra Bulgaria, sa statsminister Erna Solberg til VG at det ville skje i midten av september.

Hvis det gis et slingringsmonn på en uke etter at alle dosene er sendt ut, kunne man vært ferdig med vaksinering av alle over 18 år i midten av september. Det er en viktig milepæl for når man kan begynne å se på corona som sesonginfluensa.

Denne milepælen nådde Danmark fredag, med 80 prosent fullvaksinerte over 12 år. Dermed nedjusterte de coronaviruset fra å være samfunnskritisk sykdom. De har også hatt tilgang til flere vaksiner tidligere.

Bukholm tror nå datoen i Norge kan bli 1. oktober, to uker senere.

– Når 90 prosent av de som er 18 år eller eldre er fullvaksinert og 16 og 17-åringene vil ha fått tilbud om sin første dose, kan vi begynne å se på corona som en vanlig infeksjonssykdom som sirkulerer i samfunnet, noen har gjort sammenligningen med en sesonginfluensa. Vi har da oppnådd en betydelig befolkningsimmunitet. Det kan hende at vi er der rundt 1. oktober, sier han.

– Har dere undervurdert smittespredning og ikke gitt kommunene nok forberedelsestid?

– Vi har sagt hele tiden at det vil komme en betydelig smitteøkning og en økning i sykehusinnleggelser. Smittesituasjonen nå er i henhold til våre prognoser.