IKKE OVERRASKET: – Det er egentlig utrolig talende at jeg ikke lenger blir sjokkert, sier president i Psykologforeningen, Håkon Skard.

Tre av fire psykologer har minst et halvt års ventetid

I store deler av landet er det nesten umulig å få time hos offentlig psykolog innenfor ventetiden som psykologene selv mener er forsvarlig.

Av Kari Spets

Publisert: Nå nettopp

Samlet oppgir 356 avtalepsykologer i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Midt-Norge ventetider, ifølge tilgjengelige tall VG har undersøkt.

266 av disse, som på folkemunne gjerne kalles «offentlig psykolog», har ventetid på seks måneder eller mer.

Det er 75 prosent – tre av fire behandlere.

Fakta: Prosentandel brutt ned på helseregion Psykologer med seks måneders ventetid eller mer: Helse Sør-Øst: 230 av 289 psykologer; 80 prosent.

Helse Nord: 20 av 29 psykologer; 69 prosent. (Fem av de 29 oppgir ikke ventetid).

Helse Midt-Norge: 16 av 38 psykologer; 42 prosent.

Helse Vest: Ingen oversikt. Tallene er basert på ventetider oppgitt av den enkelte avtalespesialist (undersøkt av VG i uke 34/35) på Helse Midt-Norge og Helse Nord sine nettsider og i Helse Sør-Østs lukkede database. Ifølge Psykologforeningen er det ikke er noe som tilsier at det er variasjon i avtalespesialisters ventetider fra måned til måned. Se faktaboks for hver helseregion for ytterligere informasjon. Vis mer

Seks måneder er hva Psykologforeningen har satt som forsvarlig ventetid for å få behandling for psykiske problemer. De råder medlemmene sine til å avvise pasienter hvis de må stå i kø lenger enn dette.

Psykologpresidenten: Ikke overrasket

– Tallene sier noe om et klart misforhold mellom tilbud og behov, sier Psykologforeningens president Håkon Skard.

Tallene er basert på rapportering fra tre av fire helseforetak, Helse Vest har ikke oppgitt ventetid.

– Jeg kan si at ventetiden du refererer til stemmer godt overens med det vi hører fra våre medlemmer. Det er heller ingen grunn til å tro at det er bedre i Helse Vest, sier Skard.

Han sier at tilbudet innen psykisk helse er underdimensjonert i sum, både hos sykehusene, kommunene og avtalespesialistene.

– Og det er ikke bare noe jeg mener. Riksrevisjonen fastslo dette i sin rapport fra juni.

– Er du overrasket over tallene?

– Jeg synes ikke dette var spesielt overraskende. Det er egentlig utrolig talende at jeg ikke lenger blir sjokkert over denne type forhold i det psykiske helsehjelp-tilbudet, sier Skard.

Han drar en sammenligning til det somatiske helsehjelp-tilbudet:

– Hadde det vært slik at du måtte vente i et halvt år for å komme til kardiolog for å sjekke den potensielle hjertelidelsen din, ville det blitt ramaskrik.

Verst i Sør-Øst – best i Midt-Norge

Hos avtalepsykologer betaler henviste pasienter som har kvalifisert til rett til helsehjelp en egenandel på 375 kroner. Når man har nådd egenandelstaket på 2460 kroner, får man frikort og går gratis resten av året.

Det finnes ingen nasjonal registrering av ventetider, ifølge Helsedepartementet. Ingen oversikt.

Men tre av Norges fire helseregioner sitter altså på tall for avtalepsykologer som jobber med både barn/ungdom og voksne.

Verst er det i Helse Sør-Øst, hvor 80 prosent av psykologene har et halvt års ventetid eller mer, mens tallet for Helse Nord er 69 prosent.

Det ser bedre ut i Helse Midt-Norge: 42 prosent. Men der har samtidig kun ni av 38 psykologer mindre enn om lag fem måneder.

Se svar fra de regionale helseforetakene lenger ned i artikkelen.

Tre mill. mennesker – 59 psykologer med «forsvarlig» ventetid

VG har via kilder fått se på tall fra Helse Sør-Øst; en omfattende database som ligger i deres egen lukkede portal. Innbyggerne har ikke tilgang til ventetid-oversikt.

Ifølge databasen har ikke bare 80 prosent av avtalepsykologene minst et halvt år ventetid. Hver fjerde har et helt år eller mer. Kun ti har under åtte uker.

Ifølge Helse Sør-Øst kan ikke tallene kvalitetssikres da de ikke stiller krav om innrapportering av ventetid.

Fakta: Ventetider Helse Sør-Øst 289 AVTALEPSYKOLOGER – 3 millioner innbyggere Et halvt år (26 uker) eller mer: 230 (79,6 prosent)

Mindre enn et halvt år: 59 0 til og med 10 uker: 16 11–20 uker: 22 21–30 uker: 60 31–40 uker: 90 41–50 uker: 29 51–60 uker: 58 61–70 uker: 3 71–80 uker: 7 81–90 uker: 1 91–100 uker: 1 101–110 uker: 2 289 av 290 psykologer er i databasen. Helse Sør-Øst opplyser til VG at de ikke har mulighet til å kvalitetssikre informasjonen da de ikke kan stille krav om innrapportering av ventetid. Kilde: Helse Sør-Øst/ lukket database Vis mer

Men tallene har ikke endret seg siden VG sjekket i mars i år. Da lå prosentandelen med ventetid på et halvt år eller mer på 81 prosent.

Den store majoriteten av psykologene i Helse Sør-Øst har dessuten oppdatert ventetiden sin siden da.

Psykologforeningen mener det som kommer frem i portalen gir et riktig bilde fordi det ikke er noe som tilsier at det er variasjon i avtalepsykologers ventetider fra måned til måned.

Det er kontinuerlig tilgang på pasienter, og psykologene har ganske «konstante» ventetider, opplyser de til VG.

Ti for Oslos 700.000 innbyggere

I Oslo finnes 125 avtalepsykologer, ifølge databasen.

De 700.000 innbyggerne har tilgang til ti med ventetid på under et halvt år (mot syv da VG sjekket i mars).

Samtidig ble cirka 4500 henvisninger til distriktspsykiatriske sentre for voksne og barne- og ungdomspsykiatrien avvist i Oslo i fjor, viser tall VG har fått fra Helsedirektoratet.

FULL LISTE: I løpet av avtalepsykolog Henrik Riekeles Viks tre første måneder i jobben, økte ventetiden for behandling til et halvt år.

Oslo-psykolog Henrik Riekeles Vik har tidligere fortalt til VG at han har 30 uker ventetid og at etterspørselen er mangedoblet. På spørsmål om han er overrasket over at kun ti har under et halvt års ventetid, svarer han:

– Ikke egentlig. Blant psykologene jeg kjenner, går det samme igjen: De har for mye å gjøre, det burde være flere hjemler – og flere bør få hjelp.

Trangt i Trondheim

Her offentliggjør Helse Midt-Norge ventetidene for alle avtalespesialistene i helseregionen. Innbyggerne har tilgang til informasjonen.

Helseregionen har ansvar for 700.000 innbyggere og har 38 psykologer. 22 psykologer har ventetid på under et halvt år, men av disse opererer 13 stykk med om lag fem måneder.

Da VG sjekket i mars, hadde 62 prosent ventetid på et halvt år eller mer, mot 39 prosent nå.

Fakta: Ventetider Helse Midt-Norge 38 AVTALEPSYKOLOGER – 700.000 innbyggere. Et halvt år eller mer: 16 (42,1 prosent)

Mindre enn et halvt år: 22 1 til og med 10 uker: 2 11–20 uker: 7 21–30 uker: 17 31–40 uker: 4 41–50 uker: 2 51–60 uker: 5 Midlertidig inntaksstopp: 1 Oppdaterte ventetider etterspørres jevnlig av Helse Midt-Norge. Det er over tid svært liten variasjon når det gjelder den enkeltes ventetid. Oversikt på nettsiden representerer det som reelt på det gitte tidspunktet. Det er svært lite variasjon når det gjelder den enkelte avtalespesialist sin ventetid. Kilde: helse-midt.no Vis mer

I region Sør-Trøndelag holder 14 av 16 psykologer til i Trondheim.

Halvparten har under et halvt års ventetid. Dog like under – med 24–25 uker, bortsett fra en.

Samtidig ble om over 1000 henvisninger til distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatrien avvist i Trondheim i 2020.

Ingen under ett år i Tromsø

Her offentliggjør Helse Nord informasjon om sine avtalespesialister.

Av de 29 psykologene som står oppført, har 20 minst et halvt års ventetid.

Da VG sjekket i mars, lå prosentandelen med ventetid på et halvt år eller mer på 68, mot 70 prosent nå.

Fakta: Ventetider Helse Nord 29 AVTALEPSYKOLOGER – 500.000 innbyggere. Et halvt år eller mer: 20 (69 prosent)

Mindre enn et halvt år: 4

Ikke oppgitt (enten ord som «varierende» eller ingen opplysninger): 5 Oversikten er ikke like systematisk som i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge, men majoriteten har lagt til ytterligere informasjon. Eksempler: Seks måneder eller mer: ** Av kapasitetshensyn tar psykologen dessverre ikke imot nye henvisninger en periode fremover. ** Har stor pågang, og det må forventes lengre ventetid, opptil et år. ** Variabelt, generelt ca. to år ** 365 dager – 730 dager ** Ventetid vil kunne avhenge av prioritet, inntil 6 måneder. ** Pga. lang ventetid er det for tiden inntaksstopp. ** Inntil 12 MND ** 16 MND ** Ca. 24 MD ** Seks til åtte måneder Under seks måneder: **Ved ledig kapasitet vil unge under 23 år bli prioritert. Ventetid vil kunne variere avhengig av prioritet, inntil 4 mnd. ** Ca. 60 dager. Varierer noe. Avtalespesialistene informeres flere ganger i året om å oppdatere forventede ventetider. Helse Nords inntrykk er at ventetidene i hovedsak er oppdaterte, men de kan ikke gi et samlet svar som at «alle ventetider er oppdatert i 2021». Kilde: helse-nord.no Vis mer

I Tromsø har ti av elleve psykologer ventetid på ett år eller mer. Den ellevte har seks måneder.

Samtidig ble cirka 500 henvisninger til til distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatrien avvist i Tromsø i 2020.

KAPASITETSMANGEL – OGSÅ PRIVAT: Tromsø-psykolog Geir Arne Hansen forteller at også privatpraktiserende uten avtale med det offentlige må avvise pasienter i Tromsø.

Geir Arne Hansen er avtalepsykolog i Tromsø, har inntil 12 måneders ventetid og opp mot 30 konsultasjoner i uken. Han er slett ikke overrasket over at nær alle i Tromsø har ventetid på minst et år.

– Tvert om har de fleste med avtalehjemmel jeg kjenner lengre ventetid, skriver han i en e-post til VG.

«Etterspørselen er helt tiden vesentlig større enn kapasiteten».

– Hvordan føles det å ha lang ventetid, når du har valgt et yrke hvor du vil hjelpe folk?

– Det er trist og tungt å måtte avvise pasienter. Ofte føler jeg meg kynisk, siden jeg ikke kan hjelpe når det trengs, men jeg er samtidig realistisk og forstår at jeg ikke kan påta meg mer ansvar enn det jeg gjør, forteller Hansen.

Dette er setninger psykologer i Helse Nord, som jobber opp mot helseregionens cirka 500.000 innbyggere, selv har skrevet om ventetidene sine:

«Av kapasitetshensyn tar psykologen dessverre ikke imot nye henvisninger en periode fremover.» «Generelt ca. to år.» «Inntaksstopp.»

Og:

«Etterspørselen er helt tiden vesentlig større enn kapasiteten».

Dette svarer helseregionene

De regionale helseforetakene har «ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester». VG stiller følgende spørsmål:

– Har dere ikke tatt «sørge for»-ansvaret på alvor?

Helse Midt-Norge ved assisterende fagdirektør Ragnhild Johansen:

«Psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten opplever generelt stor pågang av henvisninger, både i helseforetakene og hos avtalespesialister. Det regionale helseforetaket tar sørge for ansvaret på alvor, og arbeider helhetlig med ulike tiltak for å redusere ventetidene. Det er generelt en utfordring å rekruttere tilstrekkelig antall spesialister i psykologi og psykiatri til den samlede spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.»

Helse Sør-Øst ved avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling Cecilie Skule:

«Den enkelte avtalespesialist gjør egne prioriteringer knyttet til pasienter de har i behandling og nye henvisninger. Det er lang ventetid hos avtalespesialister innen psykisk helsevern. Dette gjør vi noe med. Vi har blitt enige med Psykologforeningen og Legeforeningen om at det nå skal etableres felles henvisningsmottak hvor pasienter vurderes på like fot. Dette betyr «en-vei-inn» der pasientene med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten får tilbud enten ved DPS, hos avtalepsykologer eller avtalepsykiatere, ut fra hva som er vurdert å være riktig behandling.»

Helse Nord ved seksjonsleder for psykisk helse og rus Jon Tomas Finnsson:

«Helse Nord tar sitt sørge-for-ansvar på alvor. Helse Nord skulle gjerne sett at den samlede ventetiden både hos avtalespesialistene og helseforetakene hadde vært kortere, men vurderer at vi oppfyller vårt sørge-for-ansvar. Samtidig er vi i tett dialog med både helseforetak og avtalespesialister om videre utvikling av organisering og innhold i tilbudene eksempelvis mer bruk av video- og telefonkonsultasjoner og andre tiltak som kan få ned ventetidene. Dette har høy prioritet. Gjennom pandemien har Helse Nord opplevd økt pågang etter flere av våre tjenester innenfor psykisk helsevern og samtidig har vi opplevd økte utfordringer med å rekruttere helsepersonell med høy kompetanse. Utfordringer med å rekruttere legespesialister innen fagområdet er en nasjonal utfordring, men merkes nok tydeligst i distriktene. Helse Nord har de senere år økt antall hjemler for avtalespesialister innen psykisk helsevern, og vi er i prosess med å ansette flere. De som søker på hjemler i Nord-Norge kommer som regel fra våre helseforetak, og vi må sørge for en god balanse i kapasitet og tilbud i helseforetakene og hos avtalespesialistene.»

Helse Vest: – Et problem at vi ikke har god oversikt

Assisterende fagdirektør i Helse Vest, Ola Jøsendal, skriver i en e-post til VG at de antar det ikke er store ulikheter mellom helseregionene når det gjelder den reelle ventetiden.

– Helse Vest mener at det er et problem at vi ikke har god oversikt over ventetiden hos psykologer i avtalepraksis. Vi har heller ikke oversikt over antall henvisninger som blir sendt til avtalespesialistene, og antallet henvisninger som resulterer i at behandling iverksettes.

På spørsmål om de vil ta grep, viser han til den nye ordningen med felles henvisningsmottak og skriver at de antar at dette vil gi nødvendig innsikt i ventetider og ivaretagelse av «sørge for»-ansvaret.