NY BEHANDLING: 36 personer som ble idømt forskjellige straffer på grunn av NAVs feiltolkning av regelverket vil få en ny dag i retten.

NAV-skandalen: Gjenåpner 36 saker

36 personer vil få saken sin prøvd for retten på nytt, har Gjenopptakelseskommisjonen bestemt.

Gjenopptakelseskommisjonen behandlet 36 begjæringer om gjenåpning i NAV-skandalen under møtet i kommisjonen i august. Personene har blitt dømt til alt fra bøter, samfunnsstraff, betinget og ubetinget fengsel.

Samtlige dommer ble gjenåpnet, melder kommisjonen.

Blant de domfelte var det 13 kvinner og 23 menn, melder kommisjonen.

– Felles for disse sakene var at de domfelte hadde oppholdt seg i andre EØS-land samtidig som de hadde mottatt arbeidsavklaringspenger eller sykepenger fra NAV. De domfelte hadde hverken fått tillatelse til utenlandsoppholdene gjennom søknad til NAV eller meldt fra i meldekortene om at de oppholdt seg i utlandet, står det i avgjørelsen.

Problemet er bare det at flere EØS-rettslige spørsmål ikke var vurdert av domstolene som dømte dem, deriblant spørsmålet om det kunne være i strid med EØS-retten å anse midlertidig opphold i EØS-land (for eksempel lengre ferieopphold) som ensbetydende med at domfelte da ikke hadde krav på kontantytelser.

Høyesterett frikjente i sommer en mann som ble dømt til fengsel for grovt trygdebedrageri fordi han oppholdt seg i utlandet mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

Kommisjonen viser nå til denne avgjørelsen fra Høyesterett, der de tok stilling til forholdet mellom den norske folketrygdloven og EØS-regelverket. Etter å ha innhentet en uttalelse fra EFTA-domstolen, fant Høyesterett at oppholdskravet i den norske loven var i strid med EØS-retten.

NAV har forklart at de har tolket EØS-regelverket feil siden 2012, da en ny trygdeforordning (en bindende EU-lov) ble innført.

Gjenopptakelseskommisjonen har fra mars 2020 behandlet flere begjæringer om gjenåpning fra riksadvokaten i det såkalte NAV-komplekset.

Ifølge NAV kan så mange som 2400 saker være rammet av feiltolkningen, og minst 48 personer idømt fengselsstraff.

– Kommisjonen vil vurdere hver sak konkret. Dersom saken gjenåpnes vil den bli sendt til retten for ny behandling. Hvorvidt domfelte skal frifinnes vil være opp til retten å avgjøre.

