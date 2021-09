HURTIGTEST: Etter at elleve personer i Åmot kommune først testet negativt for corona på hurtigtest, men positivt på PCR samme dag, stilles det spørsmål ved hvor sikre resultatene fra hurtigtestene er.

Overlege om hurtigtestene: − Betydelig mindre følsomme enn PCR

Ulike resultater fra hurtigtest og PCR-test sår tvil om hurtigtestenes treffsikkerhet. FHI-overlege forsikrer om at begge testformene nesten alltid gir korrekte svar.

I Åmot kommune opplevde de hvor ulike det kan slå ut da de søndag testet flere av innbyggerne som følge av høye smittetall:

22 personer testet positivt på hurtigtest og elleve testet negativt, men senere samme dag testet alle de 33 positivt på en PCR-test.

Elleve smittetilfeller ble altså ikke fanget opp av hurtigtestene til kommunen. Det bekymrer kommuneoverlege Ole Bodenvald Lohmann.

– Jeg er overrasket over at det var en så høy andel som ikke ble fanget opp av hurtigtestene. Samtidig er 33 prøver et lite tall, sier han og legger til:

– Men ut ifra det jeg har snakket om med kolleger, så stemmer det at det er en betydelig forskjell på hurtigtestene og PCR.

Mange byer har hatt en oppblomstring av smitte siden skole- og barnehageoppstarten i midten av august, og nå meldes det om sprengt kapasitet og lange testkøer en rekke steder.

Hurtigtestene som blant annet kan tas hjemme kalles antigen-tester, og kan ifølge FHI være et alternativ til PCR-testene som brukes på kommunens testsentre i flere situasjoner – for eksempel når det er viktig å få et raskt svar:

Dette sier FHI om når man kan bruke antigen-hurtigtester Antigen-hurtigtester er et alternativ til PCR-tester dersom: Behov for smitteavklaring i befolkning ved milde symptomer der svartid på PCR er over 24 timer

Behov for å raskt identifisere smitteførende personer og komme i gang med smittesporing, karantene og isolasjon, samt avklare smitteomfang ved smitteutbrudd.

Regelmessig testing av ansatte og beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, ved høy smittespredning i lokalsamfunnet, pga. økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved smitte.

Testing ved grensepasseringer, enten som supplement eller erstatning for PCR-test. Positiv antigentest ved grensetesting skal bekreftes med PCR test.

Annen testing for smittevern (f.eks. av asymptomatiske nærkontakter) eller testing for coronasertifikat/adgangstesting FHI sier også: Et positivt hurtigtest-prøvesvar for personer som ikke har symptomer eller kjent eksponering for smitte, bør bekreftes med PCR test.

Hvis etterfølgende PCR-test er negativt, kan det konkluderes at antigen-hurtigtesten har vært et falsk positiv resultat og iverksatte tiltak kan reverseres. Kilde: FHI Vis mer

Antigen-testene regnes som mindre sikre enn PCR-testene, og ifølge FHI er det tilfeller der en bør ta en PCR-test i tillegg, både ved positivt og negativt svar.

FHI skriver videre at kvaliteten på antigentester varierer mye, men at de beste testene sannsynligvis har en spesifisitet på ca. 99,9 prosent. Dette gjør at man i de fleste situasjoner kan stole på et positivt svar, ifølge FHI.

– Ikke for enkeltpersoner

Avviket mellom hurtigtestene og PCR-testene i Åmot later ikke til å forbløffe overlege på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Gunnar Skov Simonsen.

– Hurtigtest må brukes med visshet om at de er betydelig mindre følsomme enn PCR. Om du får positivt svar på testen vil dette nesten alltid være riktig, men et negativt svar betyr ikke at du er fri for corona, sier han.

Overlegen reagerer på retningslinjene for bruk av hurtigtester.

– For å si det rett ut: Jeg har stilt meg undrende til at man bruker hurtigtest på veldig mange folk også sier man at de som har testet positivt må dobbeltsjekke med PCR, men at de som får negativ test ikke må det. Det er rart. Etter retningslinjene trenger man ikke dobbeltsjekke de negative testene med PCR, noe jeg syns er veldig merkelig.

GRUPPETEST: Simonsen mener hurtigtestene best egner seg for å teste større grupper.

Simonsen legger vekt på at hurtigtestene er ment for å vurdere befolkningen og ikke enkeltpersoner. Han uttaler seg om antigentestene fra Helsedirektoratet og de kommersielle variantene som kan kjøpes på apoteket. Overlegen tror ikke at det er vesentlige forskjeller mellom dem.

– Har du for eksempel smitte ved en skole kan du ta en hurtigtest på alle elevene, også ser du hvilken klasse det er smitteutbrudd i. Deretter kan du teste alle elevene med PCR-test i den klassen for å få en nøyaktig oversikt over hvem som har corona.

En negativ hurtigtest er etter hans syn ikke dokumentasjon på at man er frikjent for corona.

Hvis det er en utbredt oppfatning, dreier det seg om en kommunikasjonsfeil mellom Helsedirektoratet og befolkningen, mener overlegen.

EU-godkjent

Overlege i FHI, Arne Michael Taxt, forklarer i en e-post at PCR og hurtigtestene baserer seg på to forskjellige testprinsipper, og presiserer at han viser til hurtigtestene fra Helsedirektoratet.

– PCR-testene detekterer virusets arvestoff og er svært sensitive. Derfor krever analysene avansert medisinsk utstyr, sier han.

Hurtigtester derimot skal oppdage proteiner på virusets overflate, og kan gi svar i løpet av 15–30 minutter, forklarer Taxt.

Generelt vil en PCR-test være bedre til å oppdage lave virusmengder enn en antigen hurtigtest, men begge testformene har god spesifisitet, som ifølge overlegen betyr at et positivt testsvar nesten alltid vil være korrekt – se mer i faktaboks:

FHI: Så sikre er antigen-hurtigtester Antigen-hurtigtester har lavere sensitivitet og noe lavere spesifisitet enn real-time-PCR.

Sensitiviteten til antigentester er avhengig av mengden virus i øvre luftveier til personen som testes.

Flere uavhengige studier tyder på at de beste testene på markedet korrekt identifiserer over 90 prosent av de med virusmengder forbundet med stor smittefare, og over 80 prosent av smittede innenfor 1–2 dager før symptomstart til 5–7 dager etter symptomstart. Disse testene er derfor egnet til å påvise smitteførende personer, men ikke så gode for å påvise smittede.

Det forventes betydelig lavere virusmengde i øvre luftveier hos personer som er lenger ute i sykdomsforløpet, og da vil antigentester være mindre egnet. Antagelig er det særlig blant disse, samt i et kort tidsrom i starten mens virusmengden er på vei opp, at risikoen for falske negative testresultater med antigen-hurtigtester er noe høyere enn med PCR.

Et analysesvar gir et øyeblikksbilde. Man kan være i et tidlig stadium av infeksjonen og være smittet selv om man tester negativt (virus ikke påvist) i øyeblikket. Et slikt svar er derfor ingen friskmelding, og man skal derfor fremdeles overholde pålagt karantene.

WHO setter som minimumskrav at hurtigtester skal ha minimum sensitivitet på ≥80 prosent og med høy spesifisitet ≥97-100 prosent, sammenlignet med PCR. Kilde: FHI og WHO Vis mer

GYLDIG: Arne Michael Taxt nevner at antigen hurtigtestene står på EUs liste over de testene EU-landene har forpliktet seg til å godta på koronasertifikatet og for grensepasseringer.

Arne Michael Taxt skriver at alle testene har gått gjennom EUs godkjenningsprosess og skal dermed tilfredsstille unionens krav til sensitivitet og spesifisitet.

– Likevel kan det foreligge variasjon, og vi kjenner ikke til alle testene, så det vil nok være forskjeller på hvordan disse presterer.

– De ulike selvtestene som selges på apotekene kjenner vi ikke like godt som de som sendes ut fra Helsedirektoratet. Så lenge testene er merket med CE-IVD så tilfredsstiller den minimumskrav satt av EU, men det vil nok likevel være variasjon i hvor gode testegenskapene er, skriver han.

FHI anbefaler å tillate flere personer på arrangementer med coronasertifikat og adgangstest.

Ifølge Taxt er det tenkt å benytte antigen hurtigtest på de som ikke har grønt koronasertifikat.

– Testen må man ta på en teststasjon som rapporterer inn testsvaret, enten i regi av arrangør, eller teststasjon i kommunen eller privat, sier han.

For slike tester vil gyldigheten være 24 timer, og det er ikke mulig å utføre disse privat siden det skal rapporteres inn elektronisk av testinstans.

Vanskelig å sammenligne

VG har spurt FHI om de har data på hvor treffsikker hurtigtestene er sammenlignet med PCR-testene, for eksempel om de har oversikt over hvor mange som tester negativt på en hurtigtest, men positivt på PCR.

Svaret fra overlege Anne-Marte Bakken Kran er at det er vanskelig å få gode data på dette fordi i de fleste tilfeller tar man ikke begge testene samtidig.

– Om noen tar både hurtigtest og PCR går det gjerne en dag eller to imellom og på den tiden kan virusmengden ha forandret seg og resultatene kan ikke sammenlignes. Hvis man skal sammenligne hurtigtester mot PCR på en god måte, må det gjøres systematisk der man tar parallelle prøver til begge deler, skriver hun.

Hun sier studier viser at det er stor forskjell på hvordan hurtigtester presterer i forskjellige pasientgrupper, og ved ulike problemstillinger.

– Hurtigtester har høy presisjon når det gjelder å påvise virus hos personer med høy virusmengde i luftveiene, men ved lavere virusmengder har PCR en mye bedre følsomhet enn hurtigtestene. Det er altså ulike bruksområder for PCR og antigen hurtigtester, konkluderer hun.