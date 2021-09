EGEN ETTERFORSKNING: Grete Strømme jobbet som sekretær på journalkontoret på Haugesund politistasjon.

Leverte rapport om Tengs-siktede til politiet i 1996: − Hørte ikke noe mer

Året etter at Birgitte Tengs (17) ble drept, skrev Grete Strømme rapporten «Birgitte-saken – en mulig gjerningsmann». Mannen hun ville politiet skulle se nærmere på er han som i dag er siktet for det 26 år gamle drapet.

Nyheten om at politiet hadde siktet en ny person i Tengs-saken, norgeshistoriens kanskje mest omtalte drapssak, kom som et sjokk på de fleste i landet.

For Grete Strømme, var sjokket ekstra stort. Hun hadde varslet politiet om siktede allerede i 1996, ett år etter drapet.

Mannen som er siktet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs 6. mai 1995 er i dag i 50-årene. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nekter straffskyld.

I dag driver Strømme sitt eget firma som privatetterforsker og utreder av straffesaker. I 1996 begynte hun i ny jobb som sekretær på journalkontoret på politistasjonen i Haugesund.

Historien hennes fremkommer i boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?» av Bjørn Olav Jahr:

Da Strømme kom til Kopervik våren 1996 hadde hun allerede lest seg opp på Tengs-drapet. 34-åringen hadde bitt seg merke i at politiet hadde sagt at alle måtte holde øyne og ører åpne og gi dem enhver opplysning som kunne være av interesse.

Året etter drapet journalførte Strømme en sak om en ung mann som hadde blottet seg for fem forskjellige kvinner i Haugesund i løpet av natten.

Da politiet forsøkte å pågripe mannen, satte han opp farten i bilen sin og kjørte rett mot politimannen, som måtte kaste seg ut av veien.

Strømme sjekket ut tidligere straffesaker som viste at mannen ved flere anledninger hadde stjålet kvinneklær og høyhælte sko. Han hadde også opptrådt voldelig mot flere kvinner.

«Beskrivelse av en mulig gjerningsmann»

Strømme ringte Ståle Finsal i Kripos, som ledet etterforskningen i Tengs-drapet. Han rådet henne til å prate med sin overordnede på politistasjonen.

Det gjorde hun, og sjefen ba henne skrive ned det hun hadde funnet ut.

29. september 1996 leverte Strømme inn en rapport på 22 sider med tittelen «Birgitte-saken – Beskrivelse av en mulig gjerningsmann».

VG har ikke fått se rapporten, men er kjent med deler av innholdet gjennom opplysningene som legges frem i boken til Jahr.

Ifølge boken redegjorde Strømme for elleve saker hun anså som relevante for etterforskningen av drapet på Tengs.

Rapportens røde tråd var seksuelt motiverte forbrytelser: overfall i seksuelt opphisset tilstand, seksuelt motiverte tyverier, blottinger og svært seksuelt betonet telefonsjikane.

DREPT: Mannen i 50-årene er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000.

Helt i slutten av rapporten skrev Strømme at hun ønsket å snakke med etterforskerne for å diskutere innholdet i den.

– Jeg opplevde det veldig greit da jeg leverte rapporten til politistasjonssjefen. Han var veldig ryddig. Han ønsket å gi den videre til politiinspektøren, politimesteren og etterforskningsleder Finsal. Så stoppet alt opp. Jeg hørte ikke noe mer, forteller hun.

Hun ventet og ventet, men hørte ingenting.

– Jeg husker det var veldig belastende å gå og ikke få noen tilbakemeldinger, forteller Strømme.

– Jeg håpet at jeg hadde bidratt med noe nyttig for etterforskningen. Det var en påkjenning mentalt å fortsette i jobben og ikke få kommunisere noe om rapporten og andre interessante opplysninger om kandidaten med kolleger, ledere eller etterforskerne.

Til slutt tenkte hun at mannen nok var sjekket ut av saken.

Da fetteren tilsto følte hun seg litt dum og forlegen, fordi hun måtte innse at hennes vurderinger og arbeid var irrelevante for en oppklaring av saken.

Fetteren trakk senere tilståelsen tilbake og saken har ført til at politiet endret sine avhørsmetoder.

Politiet troppet opp på døren

I nesten to år la Strømme rapporten til side. Men under ankesaken til fetteren til Birgitte Tengs stusset hun over hvor mye av bevisene i saken som stemte bedre overens med hennes kandidat enn med fetteren.

– For eksempel var graden av vold og seksuelle avvik betydelig høyere når det gjaldt moduskandidaten enn fetteren, sier Strømme.

Hun reagerte på at etterforskningsleder Finsal ikke la frem etterforskningen av denne moduskandidaten, selv om dommeren ba ham om å redegjøre for alternative gjerningsmenn og hvordan de var sjekket ut av saken. Noen av disse ble navngitt. Strømme ventet på at hennes kandidat skulle nevnes. Det skjedde ikke, forteller hun.

Strømme bestemte seg derfor for å varsle retten om mannen som nå er siktet i drapet. Dette var uken før fetteren ble frifunnet, sommeren 1998.

5. november 1998, omtrent fire måneder etter fetterens frifinnelse, ble Strømme siktet for å ha brutt taushetsplikten sin.

– Politiet kom jo hjem til meg og ransaket. Det er jo et sjokk. Det er rart å tenke tilbake på. De skulle stoppe meg. Jeg husker veldig godt at de sa til meg: «Nå må du slutte, du må stoppe dette her, han er sjekket ut!» Ja ... Det er rart å tenke på i dag, sier Strømme.

Det skulle gå tre år før saken kom opp for retten. Der ble også hun frifunnet. Gjennom egen straffesak hadde hun begjært innsyn i alle dokumentene i Tengs-saken. Under rettssaken mot henne, vitnet etterforskningsleder Finsal, forteller hun.

Strømme, som noterte flittig under egen rettssak, husker at dommeren spurte Finsal om mannen i 50-årene kunne være en interessant kandidat dersom man skulle etterforske saken på nytt. Da skal Finsal ha svart ja, ifølge Strømmes notater, som også er gjengitt i Bjørn Olav Jahr sin bok.

VG har forelagt Finsal kritikken fra Strømme, men han ønsker på nåværende tidspunkt ikke kommentere saken.

– Jeg husker jeg var naiv og trodde at dette kom politiet og påtalemyndigheten til å følge opp og starte en etterforskning mot mannen – det har de en plikt til. Men det gjorde de altså ikke, sier Strømme i dag.

– Også han kan være uskyldig

I årene som fulgte fetterens frifinnelse fortsatte hun arbeidet med saken. Mellom 2005 og 2016 jobbet hun som partsrepresentant og senere prosessfullmektig for fetteren. Hun gjennomgikk dokumentene i saken grundig og begjærte innsyn som også ble behandlet rettslig.

Fetteren fikk aldri det innsynet retten bestemte. Da Cold Case-gruppen til Kripos begynte sin etterforskning, ble alt innsyn nektet.

Strømme forteller at hun nærmest hadde mistet troen på at politiet skulle finne et svar på den nå 26 år gamle gåten.

– Derfor kom jo nyheten på fredag om siktelsen i Tengs-saken som et sjokk. Det har gått så lang tid. Politiet har i mange saker ikke respekt for tiden som går – det må de ta kritikk for, sier Strømme, som er opptatt av å få frem at hun absolutt ikke er sikker på at mannen i 50-årene er skyldig.

– Også han kan være uskyldig. Nå er det politiets oppgave å finne nok beviser, sier hun.

– Jeg håper etterforskningen fremover blir grundig.