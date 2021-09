HUNDEINTERESSERT: Den siktede mannen i 50-årene hadde hunder som sin store interesse.

Venninne om Tengs-siktede: − Det var liksom noe som skurret

En venninne sier at hun konfronterte mannen med Tengs-drapet etter å ha hørt en podkast om saken. – Jeg hadde en dårlig følelse i magen, sier hun.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag pågrep politiet en mann i 50-årene som er siktet for å ha drept den 17 år gamle jenta på Karmøy for 26 år siden. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000, men nekter for å ha noe med de to drapene å gjøre.

En kvinne som beskriver seg selv som en nær venninne av siktede oppsummerer reaksjonen sin i tre ord: «Vantro. Sjokk. Knust.»







Hun synes det er vanskelig å forholde seg til nyheten om at mannen, som hun i flere år har vært fortrolig med, er drapssiktet. Når hun nå likevel snakker med VG, er det for å bidra til å nyansere bildet av ham.

– Han er snill og omtenksom, en god venn, forteller venninnen.

– Jeg er kjempeglad i ham.

VENN: VG har møtt en venninne av den siktede mannen i 50-årene. Hun spurte ham om drapet på Birgitte Tengs.

Rulleblad

Den siktede mannen har bodd hele sitt liv på Haugalandet, men VG har snakket med flere som forteller at han reiste mye rundt når han ikke var på jobb. Han har delt lite informasjon om seg selv på sosiale medier og mange sier han delte lite om privatlivet.

På 90-tallet jobbet han, ifølge rettsdokumenter, i ulike industribedrifter. I mange år var han ute av arbeid på grunn av sykdom, men de siste 15 årene har han jobbet som sjåfør. Den siste tiden har han kjørt langtransport.

Mannen har aldri vært gift. VG er kjent med at han har vært i forhold med flere kvinner. Han har aldri fått barn.

Han var ifølge i egne forklaringer til politiet i Kopervik da Birgitte Tengs forsvant, og i Stavanger da Tina Jørgensen ble borte.

Mannen var ikke ukjent for politiet. Allerede før han ble myndig overfalt han en kvinne ved å slå henne i hodet med en sykkelpumpe. Siden er han straffedømt en rekke ganger for vold og seksualforbrytelser.

De fleste dommene dreier seg om krenkende oppførsel og innbrudd i hovedsakelig kvinners private boliger hvor han stjal klær og sko fra dem.

– Siktede forklarte at han når han er ensom, som han i lange perioder har vært opp gjennom årene, får en slags seksuell tenning av å tilegne seg sko og andre gjenstander tilhørende kvinner, heter det i en dom fra starten av 00-tallet.

VG er ikke kjent med at mannen skal være straffedømt etter 2005.

ULØSTE DRAP: Tina Jørgensen (20) forsvant etter en bytur i Stavanger 24. september 2000. Birgitte Tengs (17) ble funnet drept på Karmøy 6. mai 1995.

– Han var der for meg

Mannen i 50-årene har vært aktiv i hundemiljøet og har reist mye rundt for å delta på ulike arrangementer i den forbindelse. VG har snakket med flere personer som har møtt mannen gjennom hundeinteressen.

– Jeg har aldri møtt ham ansikt til ansikt, men vi har snakket sammen på messenger i alle år. Han var der for meg da mine foreldre gikk bort. Jeg fikk mye trøst, sier en kvinne til VG.

Hun forteller at siktede i 2017 slettet Facebook-kontoen sin.

– Jeg spurte han den gang hvorfor han gjorde det. Da sa han at det var fordi han ble trakassert, sier kvinnen fra hundemiljøet til VG.

Nå lurer hun på om slettingen har noe med saken å gjøre. Etter en stund kom siktede tilbake på Facebook, ifølge venninnen. Da uten fullt navn.

I 2016 ble Birgitte Tengs-saken den første saken som ble tatt opp av Kripos’ ferske Cold case-enhet. Sommeren 2017 skrev norske medier at politiet skulle ta inn folk til nye avhør i saken.

DYREVENN: Den siktede mannen skal ha brukt mye tid på hundene.

– Hadde en dårlig følelse i magen

Venninnen som VG har snakket med sier hun ikke ante noe om at han hadde opptrådt voldelig mot kvinner ved flere anledninger.

At mannen er straffedømt en rekke gange for vold og seksualforbrytelser og for å ha stjålet kvinneklær og høyhælte sko, var også ukjent for henne.

Siktede har aldri blitt sint på eller oppført seg aggressivt mot henne, forteller hun. De to hadde en god tone.

For noen år siden skjedde noe som hun sier hun synes det er vanskelig å sette fingeren på.

– Jeg hadde en dårlig følelse i magen, det var liksom noe som skurret, sier hun.

Hun forteller at hun etter å ha hørt «Uløst» – VGs podkast om Tengs-saken – begynte å lure på om mannen kunne være involvert i drapet. Hun nevnte til og med detaljer i saken i samtaler med ham, for å se reaksjonen hans. Men da han svarte avvisende eller unnvikende, lot hun det ligge.

– Denne saken har jo vært så usikker hele tiden. De har gjort så mye feil, sier hun.

SITTER HER: Mannen i 50-årene sitter varetektsfengslet i Åna fengsel utenfor Stavanger.

«De» er politiet. Mannen som nå er siktet på drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995, var på deres radar allerede den gangen.

Året etter drapet skrev politisekretær Grete Strømme en 22 sider lang rapport der hun redegjorde for elleve seksuelt motiverte forbrytelser mannen var dømt for. Forbrytelsenes karakter gjorde han ekstra interessant i etterforskningen, mente Strømme. Hun hørte aldri noe fra sine overordnede på politistasjonen i Haugesund.

– Kjekk og grei kar

Tove (57) møtte mannen på et kurs i hundemiljøet for fem år siden.

– Han var litt frimodig den gang og løftet opp hundene mine. Siden har vi truffet ham på hundeutstillinger. Der er han alltid i lag med oss, sier kvinnen som ikke ønsker å ha etternavnet sitt på trykk.

– Vi likte ham og hadde godt inntrykk av ham. Jeg syntes han var en kjekk og grei kar. Han var litt ensom ulv, alltid alene, men velkledd og velstelt de siste årene.

– Hva pratet dere om?

– Det går jo mye i hund. Han var veldig fokusert på seg selv. Da han mistet en hund for ikke så lenge siden, måtte vi trøste ham.

Hun forteller at mannen uventet besøkte dem på hytta en gang. Han snakket aldri om familien, oppveksten, fortiden. Men han overrasket henne med bakeferdighetene da han stilte med en særdeles flott suksessterte til et arrangement.

Pågripelsen og siktelsen har rystet hundemiljøet.

– Jeg fikk jo helt sjokk. Det er helt forferdelig. Ingen av oss har visst at han har vært domfelt før, sier Tove til VG.

Flere forteller om lignende reaksjoner. En kvinne sier det slik:

– Det er så surrealistisk dette her. Jeg føler meg som en menneskekjenner, men jeg kunne aldri drømt om dette.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer den drapssiktede mannen i 50-årene.

– Han har det vanskelig

Den siktede mannen nekter straffskyld. Han avviser at han noe som helst med de to drapene å gjøre.

Forsvarer Stian Kristensen har gjennom helgen hatt flere samtaler med sin klient.

– Han har det vanskelig. Det er en situasjon som er vanskelig å ta innover seg i sin fulle bredde, men jeg vet at han blir godt tatt vare på av de ansatte i fengselet, sa Kristensen til VG mandag morgen.

Siktede ble fredag varetektsfengslet i fire uker. Siktede og hans forsvarer har ennå ikke avgjort om de skal anke kjennelsen fra tingretten.

Stian Kristiansen ønsker ikke å kommentere denne saken.