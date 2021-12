Helsedirektoratet: Anbefaler meter og skjenkestopp ved midnatt

Helsedirektoratet vil også ha nasjonal anbefaling om maks 10 gjester, og gjeninnføring av meteren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Klokken 19 holder regjeringen pressekonferanse for å presentere nye coronatiltak. Like før har Helsedirektoratet lagt ut sine anbefalinger.

De mener regjeringen bør gjennomføre følgende tiltak nå for privatlivet:

Nasjonal anbefaling om maksimalt 10 gjester i private hjem

Anbefaling om å begrense antall sosiale kontakter per uke, gjerne til under 10. Dette er unntatt er kontakter i forbindelse med fritidsaktiviteter, skole og jobb.

Anbefaling om at man møtes utendørs der det er mulig.

Anbefaling om å holde én meter avstand til andre, med unntak fra husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

For serveringssteder mener de regjeringen bør innføre:

Forskriftsfestet krav om å holde én meter avstand på arrangementer innendørs. Om man har fastmonterte seter inne, mener de annethvert sete bør kunne benyttes.

Krav om sitteplasser til alle gjester, og kun bordservering.

Forskriftsfeste skjenke stopp ved midnatt, og ha påbud om bordservering ved servering av alkohol.

Justering av lydnivået slik at man kan snakke sammen med én meters avstand.

Anbefaling om munnbind der det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er satt inn fysiske barrierer.

For arrangementer mener de regjeringen bør innføre:

Krav om én meter avstand inne. Ved fastmonterte seter innendørs kan annethvert sete benyttes, og det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand

Private arrangementer innendørs: Antallsbegrensning på 10 personer på private arrangementer uten faste tilviste plasser, med unntak for barn i samme klasse og deres voksne tilretteleggere.

Andre arrangementer innendørs: Antallsbegrensning på 30 personer på andre arrangementer uten faste plasser. Antallsbegrensning på 200 på arrangementer med faste tilviste plasser.

Arrangementer ute: Krav om én meters avstand.

For underholdningstilbud som ikke er arrangementer: Forskriftsfestet krav om at virksomheten skal legge til rette for at det skal kunne holdes 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Her ønsker de også forskriftsfestet registreringsplikt av gjester.

I arbeidslivet mener Helsedirektoratet regjeringen bør innføre:

Nasjonalt påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor, der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomhet ved arbeidsplassen.

Anbefaling om fleksibel arbeidstid der det ikke er mulig å ha hjemmekontor.

Anbefaling om munnbind der det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er satt inn fysiske barrierer.

Dette anbefalte FHI

Tirsdag formiddag kom FHI med en ny risikovurdering om omikronvarianten. Her betegnet de situasjonen som alvorlig.

Det er tegn til at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn delta-varianten. Men FHI tror vaksinene kan ha mindre effekt mot den selv om de antar at de beskytter mot alvorlig sykdom, og det ser ut som smitten sprer seg langt raskere. Derfor mener de antall sykehusinnleggelser vil øke.

FHI mener også at det bør innføres nasjonale tiltak utfra en føre-var-tankegang for fire uker, for å beholde kontroll. Men de understreker også at dette er en politisk og verdimessig vurdering.

«Det er hovedsakelig et verdimessig og dermed et politisk spørsmål, i hvilken grad inngripende tiltak i samfunnet skal benyttes for å redusere den samlede belastningen på helsetjenesten. Det gjelder også hvilken risiko for økt belastning og konsekvenser for helsetjenestene som kan aksepteres vurdert opp mot behovet det vil være for strenge tiltak i befolkningen over tid for å kontrollere smittespredningen», skriver de.

Disse tiltakene anbefaler de at innføres nå:

Begrensninger på arrangementer og private sammenkomster nasjonalt Strengere krav til serveringssteder nasjonalt

Påbud til arbeidslivet om økt bruk av hjemmekontor, digitale møter mv både nasjonalt og regionalt

Forsterking av TISK

Fortsatt oppskalering av vaksinasjon, med grunnvaksinasjon av uvaksinerte voksne og tredje dose til alle over 45 år og yngre risikogrupper

Forsterket råd til dem med høyere risiko (uvaksinerte voksne og eldre med risikotilstander) om å beskytte seg mot smitte.

I tillegg påpeker de at det er viktig med forsterkede tiltak i helsetjenesten.

Som noen tiltak som man kan trenge noen flere dager på å innføre i praksis, foreslår de også: