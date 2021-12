Julebordet

På innsiden av verdens mest omtalte julebord.

Publisert: Nå nettopp

«Coronatest neste», taster Thomas Tuft (48) på snap’en, som sendes til venner fredag kveld 26.november. Han aner ikke hvor rett han skal få.

Han hadde vært på teammiddag med kolleger i Oslo fredag kveld 26. november. Sammen med tre andre sto han utenfor Louise restaurant på Aker Brygge og overveide om ikke de skulle ta en siste øl. De fire kikket inn vinduet.

– Det var jævlig mye mennesker. Det er jo et stort utested, men det var en veldig konsentrasjon av folk på og rundt dansegulvet. Vi sto på utsiden og kikket inn, og tenkte «her var det mye folk! Men da er det vel sånn det skal være, da», forteller Tuft til VG.

Deretter tråkket kollegene inn i det som kanskje er det største superpreder-eventet av omikron til nå i verden.

– Da vi gikk inn, så vi på hverandre og tenkte «oi, dette er ikke greit». Det var så tett med folk, de sto som sild i tønne. Jeg fikk en dårlig magefølelse med en gang. Men så hadde vi jo en flaske rødvin innabords, og den kritiske sansen var nok ganske svekket, forteller Tuft til VG.

Han sier det «var som i 2018». Restriksjonene vi har levd under de siste halvannet året, var glemt, mener han.

Og slik var det for flere.

24. november holder hele verden pusten. Nyheten om den nye omikron-varianten sprer seg like raskt som smitten.

To dager etter innfører Norge en rekke innreiserestriksjoner i et forsøk på å forsinke omikrons ankomst.

De vet ikke at det allerede er for sent.

For kun timer senere skal viruset ta del i dansen på Aker brygge i Oslo.

Første dag i desember blir omikron påvist i Norge for første gang.

Men det er nyheten som kommer påfølgende dag som skal sette fyr på tastaturer i presseredaksjoner verden over.

VIRUSDANS

Like før midnatt kommer Cathrine Vatne Lauvland (26) og noen venninner til utestedet.

Dansegulvet er fullt av mennesker, musikken dundrer ut i lokalet. Stemningen er høy. Det er flere grupperinger av mennesker i lokalet. På dansegulvet må man brøyte seg frem, men det er likevel god plass til å mingle andre steder i lokalet.

– Du kunne merke at folk var glade for å kunne feste og være sammen igjen, sier 26-åringen.

Hun sier at tanken om corona virket som et fjernt minne.

– Vi tenkte at pandemien var på vei til å være over. At den ble sett på som en vanlig sykdom som vi måtte lære oss å leve med. Det var jo det som hadde blitt kommunisert ut, sier hun.

Kun en måned før mutanten dukket opp på utestedet på Aker Brygge, hadde Folkehelseinstituttet fjernet coronaviruset fra listen som definerer et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Det innebar at coronaviruset ikke lenger krevde «særlig omfattende tiltak».

En annen besøkende VG har snakket med, besøkte også utestedet disse nattetimene.

– Det var veldig god stemning der, som å være på et utested før corona. Dansegulvet var fullt, det var trangt og en del knuffing. Men det var også flere steder hvor det var god plass til å sitte ned, sier hun.

TESTET SEG

Julebordet fra Scatec har leid et eget rom, et såkalt chambre separé, for festmåltidet denne fredagen. To av de påmeldte har kommet hjem fra en jobbreise to dager i forveien.

Alle festdeltakerne har i forkant testet negativt for covid-19. Bedriften har også satt som krav at kun fullvaksinerte ansatte får lov til å delta, opplyser kommunikasjonsdirektør i Scatec Stian Tvede Karlsen til VG.

Utover dette laget var det rundt 400-500 gjester som feiret julebord hos Louise samme kveld, anslår Markus Gjeldseth, administrerende direktør av Mat & Drikke Gruppen som omfatter Louise, overfor VG.

Flere andre, mindre bedrifter holdt også julefest i lokalene.

Kvelden for omikronutbruddet var det ingen coronarestriksjoner pålagt gjester i utelivet. Restauranten sier de likevel hadde bevart noen smittevernsrutiner, som håndsprit ved inngangspartiet, luftrensere ute i lokalet, minst mulig kontakt mellom ansatte og gjester og god håndhygiene, forteller eieren av Louise.

Det er ingen grunn til at alarmklokkene skal ringe.

Men to dager senere kommer de første signalene på at noe har gått galt.

Fryktelig galt.

SUPERSPREDER

Det går ikke mange dager før smitten blir kjent. Og den øker raskt.

Det første positive svaret blant juleborddeltakerne kommer søndag 28. november. De ansatte på restauranten får beskjed.

2. desember, seks dager etter julefesten, er over 60 personer smittet i det som nå trolig er verdens største smitteutbrudd med et virus hele verden har øynene rettet mot.

– Først ble vi pålagt at alle ansatte som hadde vært i kontakt med det aktuelle selskapet skulle i karantene frem til de kunne påvise negativ PCR-test. Det gjaldt da 10 personer, forteller Gjeldseth til VG.

Lørdag 4. desember endret Bydel Oslo avgjørelsen og sendte på dagen alle Louises ansatte som var på jobb fredagen åtte dager tidligere, ut i en øyeblikkelig karantene som skulle vare i to dager.

– Det var rundt 50-60 ansatte som ble sendt i karantene, inkludert de ansatte som hadde fått negativt svar på sin PCR-test, sier Gjeldseth.

– Det å på kort varsel måtte ringe alle våre gjester og avlyse deres julebord, samt sende alle våre ansatte inn i en ny karantene, har vært både emosjonelt krevende og påført oss enorme økonomiske tap, sier eieren av restauranten.

Folkehelseinstituttet setter ned en egen etterforskningsgruppe av en rekke ansatte som skal forsøke å finne svar:

Hvorfor ble så mange smittet? Hvor ble folk smittet? Ble de smittet før eller etter julebordet? Hvor fort ble de syke? Hvor syke ble de?

Torsdag 9. desember kommer de foreløpige svarene: 145 personer har nå fått påvist smitte. Av disse er over 80 personer ansatte i Scatec, og 17 er bekreftede tilfeller av omikron.

Folkehelseinstituttet regner med at det gjelder de aller fleste av disse prøvene.

I tillegg til Scatecs ansatte, er 60 øvrige gjester på utestedet smittet.

De fleste har symptomer som feber, hoste og hodepine. Det er ikke meldt om sykehusinnleggelser hos de smittede.

Hjemme hos Cathrine Vatne Lauvland har den nye virkeligheten slått ut på ulikt vis.

ULIKE UTSLAG

I etterkant av festkvelden testet venninnen hennes - som hun også bor sammen med - positivt noen dager etter barbesøket.

– Hun har ennå ikke fått bekreftet om det er omikronvarianten. Det tar veldig lang tid, sier Lauvland.

Begge er fullvaksinert med Pfizer. VG har vært i kontakt med venninnen til Lauvland, som er klar over at vi publiserer denne saken.

– Så fort hennes test var positiv, regnet jeg med at jeg også ville få samme svar. Vi hadde samme symptomer, begge var trøtte og hadde litt vondt i hodet, sier 26-åringen.

Den første testen hennes var derimot negativ.

– Vi bor veldig tett uten mulighet for å isolere oss. Det eneste vi kan gjøre er å sprite ned håndtak og ta hensyn. Vi ba om plass på karantenehotell, men fikk avslag, sier hun.

To hurtigtester og tre PCR-tester senere er resultatet for Lauvland fremdeles negativt.

– Jeg må åpenbart være veldig immun mot corona, sier hun.

Heller ingen av Louises ansatte har fått påvist det nye omikronviruset.

Thomas Tuft slapp også fra isolasjon og smitte.

– Jeg testet med en gang jeg så oppslagene i avisene. Heldigvis hadde vi alle fire negative tester, forteller 48-åringen til VG.

En annen festdeltaker VG har snakket med testet positivt på viruset en uke etter besøket, og er trolig smittet av omikron. Vedkommende beskriver milde symptomer.

– Jeg hadde syv nærkontakter. Det er trolig en av dem som har smittet meg, sier deltakeren.

Og nå har myndighetene sett seg nødt til å ta grep.

DEN RØDE KNAPPEN

Usikkerheten rundt den nye mutanten og et allerede belastet helsevesen gjør at myndighetene trykker på den røde knappen.

To måneder etter at nordmenn hadde feiret gjenåpning av landet, er flere velkjente coronatiltak innført igjen.

Meteren er tilbake - munnbindet skal på - og tappekranene skal stenge ved midnatt.

– Vi skulle så inderlig gjerne vært ferdig med pandemien. Nå er situasjonen likevel så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak for å bevare kontrollen. Derfor blir det en annerledes julehøytid også i år, sa statsminister Jonas Gahr Støre fra talerstolen tidligere denne uken.

Thomas Tuft synes det er rart å tenke på at han var tilstede der spredningen av den svært smittsomme omikron-varianten startet i Norge.

– Hele situasjonen er veldig uheldig og trist. Konsekvensene blir jo at vi etter denne kvelden må leve med restriksjoner som påvirker alle.

- Det er synd, når mange har sett frem til julehøytiden for å være sammen med storfamilien og være sosial. Dette blir kanskje ødelagt.

Også eieren av utestedet sier hele situasjonen er ekstremt trist.

– Det har vært en stor påkjenning for alle våre ansatte og for selskapet å ha blitt rammet av dette, sier han.

Og for Cathrine Lauvland har festen fått alvorlige følger.

EN RISIKO

26-åringens førjulstid innebærer at hun nå må sitte totalt 17 dager i karantene.

Syv dager dager er allerede unnagjort, og venninnen var ferdig med isolasjon fredag.

Da startet en ny karanteneperiode for Lauvland på ti dager. Dette fordi romvenninnen kan være smitteførende helt frem til utgangen av isolasjonen.

Cathrine sier det får store konsekvenser for henne, fordi hun jobber som pedagogisk leder i en barnehage uten muligheter for hjemmekontor.

Slik situasjonen er nå, regner hun ikke med at hun kan komme tilbake på jobb før neste år.

– Det viser hvor lenge nærkontakter kan risikere å sitte i karantene. Om vi hadde visst at det ikke hadde vært omikron, så hadde jeg ikke trengt å være i karantene så lenge. Det går ut over mange når det tar så lang tid å få svar, sier hun.

Bydelsoverlege Tine Ravlo.

Bydelsoverlege Tine Ravlo i Frogner bydel fikk det verdenskjente smitteutbruddet rett i fanget. Hun bekrefter at dersom man er vedvarende eksponert for smitte i eget hjem, så telles smittekarantene fra isolasjonsslutt for den smittede.

– Da kan man risikere å bli sittende i karantene i mange dager?

– Man kan dessverre risikere det. Men i egen husstand smittes det som regel raskt, så det vil ikke nødvendigvis bli så mange dager. Jeg forstår likevel at det kan være tøft.

Det å sette noen i karantene er et veldig inngripende tiltak, men her må vi følge lovverket og hensyn til folkehelsen må komme først, sier legen.