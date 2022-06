Barn alvorlig skadet etter traktorulykke i Melhus

En person har formell status som siktet etter at et barn ble skadet i en traktorulykke på en gård i Melhus torsdag.

Publisert: Nå nettopp

– Fører har status som siktet på bakgrunn av tvangsmiddelbruk, sier jourhavende jurist Tina Værnes.

For at politiet skal kunne begjære ting som blodprøvetaking eller andre etterforskningsskritt mot en person, må vedkommende ha status som siktet.

Værnes ønsker ikke å kommentere hva personen konkret er siktet for, men sier det gjelder brudd på vegtrafikkloven. Hun har ikke ytterligere opplysninger om hendelsesforløpet.

Tilstanden er foreløpig uavklart, men ulykken er beskrevet som alvorlig. Værnes har ved 17.30-tiden ingen oppdatering på hvordan det går med barnet.

– Dette er en tragisk hendelse og barnet er fraktet i luftambulanse til St. Olavs Hospital. Det er opprettet sak og politiet gjør nødvendige undersøkelser på stedet. Vi har fokus på ivaretakelse og varsling av pårørende, opplyste politiadvokat Gørill Gyllan ved 14-tiden.

Lokalt kriseteam er varslet og har rykket ut til stedet.

– Vi er der nå, men kan ikke dele mer informasjon inntil videre, sa operasjonsleder Ellen Maria Brende til VG klokken 13.23.

Til NTB opplyser politiet at barnet er under skolealder, og at skadetilstanden er uavklart.

Politiet mottok melding om ulykken klokken 12.56.