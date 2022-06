PROBLEMATISK: En lockout vil ramme Widerøe hardt, sier flyselskapet.

Widerøe om lockout: Ikke lenge før de fleste flyene står på bakken

En lockout av flyteknikerne vil kjapt få store konsekvenser for nær samtlige av Widerøes flyginger. SAS jobber nå med å kartlegge potensielle konsekvenser.

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

Tirsdag varslet NHO og NHO Luftfart lockout for flyteknikerne for å tvinge Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tilbake til forhandlingsbordet. Flyteknikerne har gått til streik etter at lønnsforhandlingene brøt sammen natt til lørdag.

En lockout vil medføre arbeidsstans for alle NFOs flyteknikere og vil tre i kraft natt til søndag kommende helg. Dette vil medføre store konsekvenser for Widerøe, opplyser pressesjef Catharina Solli.

– Det er ingen tvil om at dersom en lockout blir et faktum, så tar det vel ikke lang tid før de fleste av våre fly står på bakken, sier hun til NTB.

Flyene krever hyppig, om ikke daglig, vedlikehold, og vil derfor ikke kunne tas hånd om av flyteknikerne som nødvendig.

– Vi må bare krysse det vi kan og håpe at det går så bra som det kan med de forutsetningene vi har. Nå har vi ikke noe særlig ekstrakapasitet, sier hun.

Info Hva betyr lockout? Lockout er et virkemiddel som arbeidsgiversiden kan bruke i en arbeidskonflikt, som i den nåværende streiken. Da iverksettes en hel eller delvis arbeidsstans, for å tvinge frem en løsning av konflikten. I korte trekk betyr det at alle selskaper som er tilknyttet arbeidsgiveren eller arbeidsgiverforeningen, som i dette tilfellet er NHO, får arbeidsnekt. Ingen ansatte får med andre ord lov til å jobbe. I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Lockout motsvarer arbeidstagersidens kampmiddel streik. En lockout vil pågå til partene blir enige om en ny tariffavtale, eller til myndighetene griper inn og stanser konflikten ved en tvungen lønnsnemnd. Lockout er dermed motsatsen til en streik – hvor det er arbeidstageren som legger ned arbeidet for å presse frem sine krav. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Mange kanselleringer

Widerøe måtte tirsdag kansellere 42 flyginger som følge av den pågående flytekniker-streiken, som etter planen trappes opp natt til lørdag.

Onsdag vil trolig kanselleringene måtte videreføres og forsterkes, anslår hun. Samtidig har Norwegian allerede kansellert 17 flyginger, inkludert flere utenlandsavganger.

– En lockout vil, når den trer i kraft, gi konsekvenser for våre passasjerer, men vi skal gjøre vårt beste for å minimere disse konsekvensene, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til NTB.

SAS beklager situasjonen

SAS har hittil ikke måttet kansellere avganger som følge av streiken, og flyselskapet jobber nå med å kartlegge konsekvensene av situasjonen og hva dette kan bety for SAS-flyginger fra helgen og utover.

– Vi vil ikke forskuttere eller spekulere i omfanget, og vi vil komme med detaljer rundt dette så raskt som mulig, sier SAS' norske pressesjef Tonje Sund til NTB.

Hun understreker at kunder som eventuelt vil bli berørt av en lockout, vil bli kontaktet direkte av flyselskapet.

– Vi beklager situasjonen, og som medlem av NHO Luftfart så støtter vi dem i dette, sier Sund.

Flyselskapet Flyr er ikke berørt av streiken ettersom de ikke har ansatte som er organisert i NFO.