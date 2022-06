Hylles av kronprinsesse Victoria før gallafesten: − Stor tiltro til henne

Det er en stjernespekket gjesteliste når vår kommende dronning skal feire 18-årsdagen. Blant dem er svenskenes kronprinsesse Victoria, som sier til NRK at Ingrid Alexandra er klok og jordnær.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag kveld er det duket for en helaften på slottet for å feire at prinsesse Ingrid Alexandra er myndig.

Det skjer altså dagen etter regjeringens feiring i Deichmans hovedbibliotek torsdag.

Den norske tronarvingen ble myndig i januar, men den offisielle feiringen av 18-årsdagen ble utsatt på grunn av pandemien.

Kronprinsesse Victoria av Sverige roser prinsesse Ingrid Alexandra i et intervju med NRK: – Jeg har stor tiltro til henne. Jeg håper at jeg kan være der og støtte henne i det hun ønsker.

NÆRT FORHOLD: Kronprinsesse Victoria (f.v.) og prinsesse Ingrid Alexandra under gudstjenesten som ble holdt i forbindelse med kronprinsparets 10-års bryllupsdag i Domkirken i Oslo i 2011.

Hun er Sveriges neste monark og fadder for prinsesse Ingrid Alexandra, som en dag skal bli Norges dronning.

Kommunikasjonssjef på Slottet, Guri Ofstad Varpe, opplyser til VG at kongehusets feiring fredag koster 1,3 millioner kroner.

Prislappen på gårsdagens fest fra regjeringen er på om lag 3,7 millioner kroner.

1 / 7 forrige neste fullskjerm

På gjestelisten til dagens middag på slottet, er en rekke kongelige fra europeiske kongehus:

Danmark:

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Frederik

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mary

Sverige:

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Viktoria

Hans Kongelige Høyhet Prins Daniel

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Estelle

Hans Kongelige Høyhet Prins Oscar

Nederland:

Hans Majestet Kong Willem-Alexander

Hennes Majestet Dronning Maxima

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Catharina-Amalia – Fyrstinne av Oranien

Belgia:

Hennes Majestet Dronning Mathilde

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Elisabeth – Hertuginne av Brabant

Spania:

Hans Majestet Kong Felipe

Luxembourg:

Hans Kongelige Høyhet Arvestorhertug Guillaume

Hennes Kongelige Høyhet Arvestorhertuginne Stéphanie

Hans Kongelige Høyhet Prins Charles

Øvrige kongelige:

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Pavlos – Hertug av Sparta

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Marie Chantal

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Olympia

Hans Kongelige Høyhet Prins Constantine

Hans Kongelige Høyhet Prins Aristides

Hans Kongelige Høyhet Prins Kyril

Katharine Jibba Butler

Hennes Høyhet Prinsesse Mafalda Cecilia Prelavska

Hennes Høyhet Prinsesse Olimpia Preslavska

Hans Høyhet Prins Tassilo

Rosario Nadal

I tillegg er en rekke artister og kjentfolk fra andre bransjer i Norge invitert. Blant dem er Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen (24), Marie Ulven Ringheim (Girl in Red) og forfatter Zeshan Shakar.

Idretten er også representert på gallamiddagen, blant annet håndballspiller Camilla Herrem og vår egen verdensmester i sjakk, Magnus Carlsen.

I anledning bursdagen, delte Kongehuset fredag nye bilder av den nå myndige prinsessen. Bildene er tatt i Øvre vestibyle på Slottet. På bildene bærer hun et Storkors av St. Olavs Orden og Kong Harald Vs Husorden som hun ble tildelt av Kongen på sin 18-årsdag 21. januar:

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Det er første gang Prinsessen bruker disse dekorasjonene. I tillegg bærer hun miniatyrer av Kongehusets 100-årsmedalje og H.M. Kong Harald Vs jubileumsmedalje 1991-2016.

På hodet har prinsessen et diadem smykket med perler og diamanter. Det har gått i arv fra prinsessens tippoldemor, prinsesse Ingeborg av Sverige.