NHO varsler «lockout»: − De må oppleve alvoret

Lockouten trer i kraft natt til søndag 26. juni, og etter dette kan ikke flyteknikere som allerede er i streik, gå på jobb. Det kan potensielt stanse streiken.

NHO og NHO Luftfart varsler i dag lockout i konflikten med flyteknikerne i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO).

Lockout betyr at en arbeidsgiver, eller en arbeidsgiverforening, iverksetter en hel eller delvis arbeidsstans. Det gjøres for å tvinge frem en løsning i en streik.

Til VG forteller Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, at de vil få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet:

– Nå må de komme til bordet slik at vi får fart på dette, og ikke rammer flere passasjerer som blir rammet av kanselleringer på rekke og rad.

NHO mener NFO har urealistiske lønnskrav.

– Vi er ganske sikre på at de må oppleve alvoret de nå også, når de ser hvordan mange rammes av denne streiken som har vart frem til nå, sier Almlid.

Kan bli tvungen lønnsnemnd som følge av «fare for liv og helse»

NHOs lockout kan potensielt stanse streiken.

Det er fordi selskapet Babcock står på listen som Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) leverte til riksmegleren da de orienterte hvilke bedrifter det var aktuelt å ta ut.

Etter planen skulle flyteknikere fra Babcock tas ut i streik ved opptrappingen lørdag.

Babcock driver luftambulansetjenesten i Nord-Norge. Det betyr at selskapet rammes av lockouten; flyteknikerne nektes å jobbe for det selskapet når de er tatt ut i lockout.

Det betyr fare for liv og helse – og at regjeringen tvinges til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd og dermed stanse streiken.

TAR GREP: Tirsdag varsler NHO-direktør Ole Erik Almlid lockout i konflikten med flyteknikerne.

– Lockout er et virkemiddel vi svært sjeldent benytter. Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO i en pressemelding.

Lockouten trer i kraft natt til søndag 26. juni, og etter dette kan ikke flyteknikere som ikke allerede er i streik, gå på jobb.

NFO-leder Jan Skogseth sier til VG at han ikke har mulighet til å gi en uttalelse nå.

– Det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har

Siden lørdag har flyteknikere streiket, etter at meglingen med NHO ikke førte frem. Mandag ble streiken trappet opp.

Det er SAS, Widerøe og Norwegian som rammes av streiken. Flere titalls flyginger har blitt kansellert som følge av streiken.

– I en konflikt er lockout det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har, og vi gjør dette for å få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. Når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener vi det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten, sier Almlid i pressemeldingen.

Trapper opp streiken lørdag

Natt til lørdag ble 31 flyteknikere fra Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tatt ut i streik.

Mandag morgen ble ytterligere 75 tatt ut i streik, mens streiken trappes videre opp med nye 39 flyteknikere fra lørdag, ifølge NTB.

– Streiken blant flyteknikerne kommer på et svært krevende tidspunkt i norsk økonomi og i flybransjen. Dette er en bransje som har vært svært hardt rammet av pandemi og krig i Europa, og streik er det siste den trenger. Streiken rammer i tillegg både reisende og norske bedrifter, sier Almlid i pressemeldingen.

– Avstanden er voldsom

Ifølge NHO Luftfart, krevde NFO 60 kroner mer i timen, noe som etter NHOs beregninger tilsvarer mellom 17 og 18 prosent lønnsvekst.

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, mener lønnskravet er urimelig.

– Vi hadde en samtale søndag, der vi snarere gikk bakover enn fremover, sier Lothe til VG tirsdag.

Han mener det NFO kommer med «ekstreme lønnskrav».

– Avstanden er så voldsom at hvis vi skal innfri de, så torpederer vi de spillereglene vi har hatt for lønnsdannelse over mange tiår.

Jan Skogseth i NFO mener det ikke er noen forhandlingsvilje hos NHO.

URIMELIG: Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, mener lønnskravene fra NFO er «helt urimelige».

Streik unngått for bakkemannskap

Ytterligere streik i flybransjen ble avverget natt til tirsdag.

Da det ble det enighet på overtid i meglingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om bakkemannskapene.

Samtidig pågår det megling for SAS. Der kan flere hundre norske piloter tas ut i streik dersom det ikke blir enighet før midnatt natt til 29. juni.