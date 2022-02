NORDPÅ: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var i Tromsø onsdag og torsdag. Her på besøk hos byens universitet, der han holdt en tale om nordområdepolitikk.

Støre om domstolsreformen: − Vi har ikke konkludert

TROMSØ (VG) I Hurdalsplattformen lover Støre-regjeringen å reversere domstolsreformen. Men statsministeren selv sier de venter med å konkludere til etter høringsrunden.

Onsdag forsvarte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) reversering av domstolsreform – til tross for sterke innsigelser fra flere fagmiljø.

– Jeg mener det er viktig med domstoler med lokal forankring i hele Norge, og jeg mener det er viktig at det blir sånn i fremtiden også. Jeg ønsker å styrke både små, mellomstore og store domstoler i hele landet, sa Mehl til VG.

I Hurdalsplattformen er regjeringen klare på at de ønsker å reversere reformen.

Men flere statsadvokater, økokrim-bossen, dommerforeningen, advokatforeningen og barneombudet er blant dem som har advart mot en reversering.

Info Dette er domstolsreformen Domstolsreformen ble innført av regjeringen Solberg, og trådte i kraft 1. mai 2021.

Den kom etter at Domstolskommisjonen i 2019 anbefalte å kutte i antall tingretter.

Det innebar at flere tingretter ble slått sammen, og at man gikk fra 60 til 23 tingretter i Norge. Flere av de som uttalte seg kritisk til reformen har i ettertid blitt mer positive til effektene av reformen.

Antallet rettssteder er beholdt, og reformen la til grunn at arbeidsplasser ikke skulle fjernes.

Reformen medførte også at flere av landets jordskifteretter ble slått sammen. Vis mer

– Skal lytte til tilbakemeldingene

– Skal Ap gå i bresjen for en reversering som nær et samlet fagmiljø er imot?

– Vi var kritiske til den sentraliseringen som Solberg-regjeringen gjennomførte. Nå skal vi ha en bred høring, og vi skal lytte til tilbakemeldingene, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Så vi har ikke konkludert på hva endringen skal være, men utgangspunktet er at vi ønsker tilgjengelige domstoler med nærhet til brukerne.

– Så det er ikke sånn at det nødvendigvis vil bli gjennomført en reversering?

– En høring skal tas på alvor, men målet er å sikre selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Vi er opptatte av at det skal føre til bedre rettssikkerhet og bedre nærhet til domstolen.

Barneombud Inga Bejer Engh er blant kritikerne av regjeringens revers-iver:

– Ved å reversere domstolsreformen styrker man ikke rettssikkerheten, man svekker rettssikkerheten, og det gjelder særlig for barn og unge, har hun uttalt til NRK.

– Er du sikker på at rettssikkerheten blir like godt ivaretatt med en reversering?

– Målet må være å ivareta en god rettssikkerhet, og en del av rettssikkerheten er at folk opplever at det ikke er for stor avstand til domstolene, sier Støre.